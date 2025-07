Elképesztő: Levente 47 kilót fogyott, ma már ő segít másoknak az életmódváltásban

– Az életmódváltás azt is hozta, hogy fitnesz instruktor lettem és elkezdtem futó versenyekre, akadályversenyekre járni – meséli. – Most is épp az Ultra Tiszta-tóra készülök, úgyhogy tegnap este kilenckor, munka után, még lefutottam 12 km-t. Nem az élmezőnyben zárom ezeket az alkalmakat, de minden versenyen legyőzöm saját magamat és jobb vagyok, mint egy nappal korábban. Az a tervem, hogy még jobb legyen az erőnlétem, a fizikumom és a szakmai tudásom, mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy az ember hitelesen tudjon segíteni másokon, utat mutatni, példa lenni. Egyébként nincs titka a fogyásnak. Csak annyi kell hozzá, hogy tedd bele a saját részed. Nem egyszerű, nem könnyű, sőt, sokszor nagyon nehéz és nagyon rossz, de máshogy nem lehet. Cselekedni kell, azonnal, ahogy én is tettem. Remélem, hogy minél több mindenkit ösztönözni tudok arra, hogy kelljen fel a mélypontról és kezdje el a változást.

Fogyás okosan - Így turbózd fel az eredményeket!

Korsch Erik, ketogén életmód program tanácsadó

„A cél, hogy zsírból fogyjunk”

A szakértő szerint a fogyás sokkal egyszerűbb, mint sokan gondolják.

– Az étrend a kulcs. Hiába csinál valaki ötezer fekvőtámaszt vagy ugyanannyi felülést, ha az étrendjén nem változtat, akkor elég kicsi az esélye annak, hogy feszes lesz a karja vagy lapos a hasa. A zsír védőpáncélként beborítja az egész testünket, még a belső szerveket is. A cél az, hogy a zsírból veszítsünk, és ne a tömegből. Hiába léböjtöl valaki vagy hiába végez el egy 90 napos szuper turmix kúrát, hogy ha utána ugyanúgy visszaáll minden a régi kerékvágásba. Természetesen fogyni fog a kúra során, de a kérdés, hogy miből, mennyit és mennyi ideig fog tartani?! Én inkább azt javaslom, hogy állíts be magadnak egy napi kalória szükségletet, tartsd két hétig, majd nézd meg, hogy mi változott, és ha szükségesnek érzed, változtass a kalória mennyiségen. Egyél természetes alapanyagokat, olyan termékeket vásárolj, amik legfeljebb három összetevőből állnak, sétálj napi fél órát és igyál két-három liter vizet.