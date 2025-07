Tokád van? Nem a pluszkilóktól – 5 meglepő ok és megoldás, hogy megszabadulj tőle

Bár a genetika kétségtelenül nagy szerepet játszik, mi magunk sokat tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk a helyzetünkön. Nézzük meg, milyen hétköznapi tényezők járulhatnak hozzá a toka kialakulásához, és mi lehet a megoldás annak eltüntetésére!

A toka kialakulása és eltüntetése

Fotó: Anton Vierietin / Shutterstock

5 ok és megoldás a toka ellen

Toka – Nem csak a túlsúly okozhatja

Tudtad, hogy a toka nem kizárólag a plusz kilók következménye? Testsúlytól függetlenül bárkinél megjelenhet, és sokszor az életmódunk, illetve a testtartásunk is felelős lehet érte.

1. Helytelen testtartás

A helytelen testtartás sokat ronthat a helyzeten

Fotó: New Africa / Shutterstock

A görnyedt tartás nemcsak hát- és nyakfájást okozhat, de elősegítheti az áll alatti bőr megereszkedését is. Ha sokat görnyedsz például számítógép vagy telefon használat közben, az állad és a nyakad körüli izmok ellazulnak, és ez könnyen vezethet a nemkívánt toka kialakulásához.

2. A nyelv helyzete

Érdekes, hogy a nyelv helyzete is ehet az oka a toka kialakulásának. Amikor a nyelved a szájpadlásodon pihen – vagyis a szád tetején, elöl –, az segít megőrizni az áll és a nyak izmainak tónusát. Ha viszont lent, az alsó fogsorod belső részéhez ér, az az izmok gyengeségére utal, ami hozzájárulhat a toka kialakulásához. Most figyeld meg, hogy hol helyezkedik el a nyelved!

3. Szájlégzés

Ha rendszeresen csak a szájon keresztül lélegzel, az is hatással lehet a toka megjelenésére. A szájlégzés miatt a száj körüli izmok kevésbé dolgoznak, az áll és a nyak izmai pedig gyengülnek, ami az áll alatti bőr megereszkedéséhez vezethet.

4. Túlzott sófogyasztás

A túlzott sófogyasztástól is lehet tokád

Fotó: snezhana k / Shutterstock

A túl sok só fogyasztása folyadék-visszatartást eredményezhet, ami puffadtsághoz, duzzanathoz vezethet az arc és az áll környékén is. Ez a duzzanat pedig optikailag tokának tűnhet.

5. Dehidratáció

Sokan nem is gondolnák, de a nem megfelelő folyadékbevitel is hozzájárulhat a toka kialakulásához. Ha nem iszol eleget, a bőröd elveszíti rugalmasságát és feszességét, ami miatt megereszkedhet a bőr a nyakadnál is.

Mit tehetsz ellene?

Egészséges táplálkozás

Csökkentsd a sóbevitelt, és fogyassz több friss zöldséget, gyümölcsöt, melyek segítenek megőrizni a bőröd egészségét.