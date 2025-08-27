Duplán fizetnek a túlsúlyos utasok, szigorít a népszerű légitársaság

Új változtatásokkal állt elő a Southwest Airlines. A légitársaság járatait igénybe vevő utasoknak hamarosan előre kell fizetniük egy plusz helyért, ha testalkatukból adódóan nem férnek el az ülésük karfáin belül.

A légitársaság változtatásait többen is kritizálták. (Képünk illusztráció) / Fotó: Vladimir Tretyakov

Az új szabály január 27-én lép életbe, ugyanazon a napon, amikor a Southwest elkezdi a kiosztott ülőhelyek bevezetését.

Jelenleg a nagyobb testalkatú utasok vagy előre kifizethetnek egy plusz helyet azzal a lehetőséggel, hogy a pénzt később visszakapják, vagy a repülőtéren ingyenesen kérhetnek egy extra helyet. Az új szabályozás értelmében a visszatérítés továbbra is lehetséges, de már nem garantált.

A Southwest hétfői közleményében azt mondta, hogy frissíti bizonyos szabályzatait, mivel jövőre felkészül a kiosztott ülőhelyek bevezetésére.

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a helyet, jelezzük azoknak az ügyfeleknek, akik korábban éltek az extra ülőhely lehetőségével, hogy foglaláskor vásárolják meg

- állt közleményükben.

Ez a légitársaság legújabb változtatása. Régóta arról voltak ismertek, hogy az utasok szabadon választhatták ki helyüket beszállás után, illetve hogy ingyen szállíthatták poggyászaikat, ez utóbbi májusban megszűnt. Ezek a kedvezmények kulcsfontosságúak voltak abban, hogy a fapados légitársaság kiemelkedjen a ellenfelei közül.

A Southwest azt mondja, az új szabály értelmében továbbra is visszatéríti a második jegy árát, ha a járat induláskor nincs teljesen tele, és ha mindkét jegyet ugyanabban az osztályban vásárolták. Az utasnak a visszatérítést a repülést követő 90 napon belül kell kérnie. Az új szabály szerint, ha egy utas, akinek extra ülőhelyre van szüksége, nem vásárolja meg azt előre, a repülőtéren köteles lesz megvenni. Ha a járat tele van, az utast átrakják egy másik járatra.

Jason Vaughn, egy orlandói utazási ügynök, aki vidámpark-véleményeket és utazási tippeket oszt meg nagyobb testalkatú emberek számára közösségi médiában azt mondta, a változás valószínűleg minden utazót érinteni fog. Hozzátette, hogy a Southwest jelenlegi szabályzata kényelmesebb repülési élményt biztosított a nagyobb testű utasoknak, miközben mindenki számára megfelelő teret nyújtott.