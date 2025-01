„Azt mondták lehetetlen lesz a fogyás" – Csodamódszerrel nyerte vissza leánykori súlyát Marcsi

Miskolci Marcsi 52 évesen újra elérte leánykori súlyát egy csodamódszernek hála, amit azóta lelkesen ajánl mindenkinek, aki fogyni vagy formásodni szeretne. Az érdi édesanyánál két fiúgyermeke születése után jelentkeztek autoimmun betegségek, először lupusszal, majd Hashimoto-betegséggel diagnosztizálták. A pajzsmirigy-alulműködése miatt sokan úgy tartják, hogy ezekkel a betegségekkel lehetetlen a fogyás, hiszen lelassul az emésztés, így nagyon nehéz mozdítani a felszedett plusz kilókon. Marcsinak mégis sikerült, betegségei ellenére, 52 évesen újra a leánykori, versenysúlyán van. Kiderült, milyen csodamódszernek köszönheti a hihetetlen eredményt.

Marcsi hihetetlen fogyásával másokat is motivál, hogy próbálják ki a módszert, ami neki is segített/ Fotó: Olvasói fotó

Hihetetlen fogyás: Marcsi 11 kilót dobott le pár hónap alatt

Marcsi tavaly januárban döntötte el, hogy szeretne fogyni, amikor elérte a 66 kilót a 164 cm-es magasságával. Ráadásul a változókorba is ekkortájt lépett be, így könnyedén jöttek fel rá a plusz kilók.

Szerencsém volt, mert nem 20-30 kiló plusz kilótól kellett megszabadulnom. De a 66 kilómmal sem voltam elégedett, nem tetszett, amit a tükörben láttam. Mivel hasra hízós típus vagyok, így elhatároztam, hogy változtatnom kell. Célul tűztem ki, hogy a június eleji családi nyaralásra visszafogyok 58 kg-ra.

– mesélte a Borsnak Marcsi, aki a célt túl is teljesítette, 57 kilóval vágott neki a nyaralásnak. Mindezt 4 hónap leforgása alatt. A titka egy viszonylag újnak mondható mozgásforma, a Ringa Dance, amit Hurai Éva oktat Magyarországon. A mozgás alapja, hogy nem kell hozzá ugrálni és a földön végezni gyakorlatokat, ráadásul a gyógytornás elemek miatt rendkívül kímélő is, ami Marcsinak is fontos volt.

– A betegségem miatt kímélnem kell az ízületeimet, így nekem például a futás szóba sem jöhet, ráadásul nem szeretem a földön végezhető gyakorlatokat sem. A Ringát, amikor megláttam, azonnal beleszerettem. Megtetszett a zene, az, hogy otthon végezhető és nem kell hozzá nagy hely – sorolta a Ringa előnyeit Marcsi, akinek fontos volt, hogy otthon lehessen, ugyanis édesanyjának kell sokat segítenie a hétköznapokban.