Több mint 150 kilóval lett kevesebb Géza, és még nincs az álomsúlynál - döbbenetes fotók

Könnyeivel küszködve, sorsfordító döntést hozott Kiss Géza közel 300 kilósan. Gézának az ország egyik legismertebb plasztikai sebésze, Dr. Tizedes György és Schobert Norbi is segített. Az út az egészségesebb élethez nem volt könnyű és még nem ért véget.

Kiss Géza túlsúllyal küzd Fotó: TV2 Napló

Kiss Géza majdnem belehalt a túlsúlyba

A sarudi férfi alig múlt 50 éves, mégis a poklok poklán ment keresztül a hatalmas súlyfeleslege miatt. Egykor 350 kiló volt, nem tudta magát ellátni, nem tudott járni, ülve aludt és még a tisztálkodás is kihívást jelentett számára. Egy dolog viszont kiválóan ment neki: a mértéktelen evés.

Kis híján belehalt a túlsúlyba. Akkor, a halál torkából visszatérve elhatározta, hogy változtat a végzetes életmódon. Egy egri professzor segítségével 90 kilótól szabadult meg, de a mérleg még így is 260 kilót mutatott. Az életveszély csökkent, de nem szűnt meg. Géza ezzel a súllyal még mindig nem tudott kimozdulni az otthonából és ami még nagyobb probléma: kőműves szakmáját sem tudta tovább folytatni.

Géza a vizsgálatok alatt Fotó: TV2 Napló

„Gyere haza, papa”

Géza egy évvel ezelőtt határozta el, hogy műtőasztalra fekszik. Teltek-múltak a hónapok, vizsgálatok sorozatán esett át, majd a műtét időpontját is kitűzték. Ám az élet közbeszólt. Az utolsó pillanatban a túlsúlyos férfi minden reménye szertefoszlott.

Részünkről, tehát sebészeti oldalról operálható még a súlya miatt is, viszont ahogy eredendően szív-tüdő elégtelensége volt, így annak a helyrehozása szükséges, hogy altatható legyen

– mondta Dr. Tivedes György. Géza úgy érezte: mindennek vége. Elhatározta, hogy végleg feladja a fogyókúrát és megbékél a sorsával. Ekkor sietett a segítségére az ország fitneszguruja, Schobert Norbi. Szárnyai alá vette a nagybeteg férfit, meg is indult a fogyás.

Szia drága barátom. Ott vagyok veled lélekben, mindenben, imádkozom, hogy a műtét sikerüljön és minden jó legyen

– igyekezett erőt adni a férfinek Norbi, amikor végül mégis műtőasztalra fekhetett. „Szorít a családom is… az unokám is mondta, hogy gyere haza, papa” – mondta könnyeivel küszködve Géza a TV2 Naplónak, mielőtt betolták a műtőbe.