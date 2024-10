Így spórolhatsz rengeteget a kondibérlet árán

1. Ingyenes az első próbaóra

Attól függően, hogy a mozgást hogyan tudjuk napirendi pontjaink közé beilleszteni, érdemes vagy az otthonunkhoz, vagy a munkahelyünkhöz közeli termet választani, akár tömegközlekedéssel érkezünk, akár saját autóval. A legtöbb helyen első alkalommal ingyenesen, vagy kedvezményes áron ki lehet próbálni a termet - írja a Fanny magazin.

Fotó: Pexels

2. Figyeljük a postaládát

Ha még bizonytalanok vagyunk, érdemes feliratkozni néhány szimpatikus edzőterem hírlevelére. Így első kézből értesülhetünk a hírekről, emellett további kedvezményeket is kaphatunk, így akár tíz-húsz százalékot spórolhatunk. A hírlevél feliratkozás ingyenes, és bármikor leiratkozhatunk róla.

3. Tervezzünk hosszú távra

Ha teljesen kezdők vagyunk az edzőtermek világában, úgy jobban járunk egy havi bérlet megvásárlásával, amivel általában kedvezőbb áron jutunk hozzá az edzőterem szolgáltatásaihoz, mint a naponta megvásárolt belépőkkel. A bérlet érvényessége a vásárlás napján indul, és 30 napig tart.

4. Üdv, a klubban!

A hosszú távra – 6, 9 és 12 hónapra – vásárolt bérletek nem csak gazdaságosabbak, de előnyökkel is járnak. Ezzel sok helyen automatikusan klubtagokká válunk, így egyéb kedvezményeket is igénybe vehetünk, ilyen például a bérlet szüneteltetési lehetősége, kedvezményes személyi edzés vagy kedvezményes szolárium használat. Sőt, még adott ajándék napokkal is kibővíthetjük az edzéseink idejét.

5. Mutassuk a SZÉP Kártyát

Szerencsére az idei évben jelentősen bővült a Széchenyi Pihenőkártya felhasználási köre. A SZÉP Kártya konditerem, fitnesz, kulturális, illetve egészségügyi szolgáltatások mellett már sokféle sporttevékenység esetén is felhasználható. A legtöbb edzőterem mindhárom, azaz az OTP, az MKB és a K&H Szép kártyákat is elfogadnak. A lehetőségekről érdeklődjünk telefonon vagy az adott edzőterem honlapján.

6. Mozgás a négy fal között

Ha szeretnénk a legtöbbet kihozni a kondibérletünk árából, de taszítanak a zsúfolt edzőtermek, lehetőségünk van otthon végezhető online videó kurzusokra is feliratkozni. Az órák többsége eszköz nélkül, saját súllyal végezhető, de van köztük olyan is, amihez valamilyen alapfelszerelés vagy eszköz szükséges. Ha online bérletet szeretnétek vásárolni, azt jelezzük az edzőterem elérhetőségeinek egyikén!