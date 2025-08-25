Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Lajos, Patrícia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
„Fogmosással fogyás?” – Darabokra szedték Kulcsár Edinát fura tanácsa miatt: a modell nem hagyja magát!

„Fogmosással fogyás?” – Darabokra szedték Kulcsár Edinát fura tanácsa miatt: a modell nem hagyja magát!

Kulcsár Edina
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 25. 16:00
fogmosásdiétaG.w.Mfogyás
Egy ártatlan Insta-sztorinak indult, ez lett belőle. Kulcsár Edina diétázóknak szánt tanácsa pillanatok alatt végigsöpört a neten, és sokan kritikus szemmel néztek rá emiatt. Az influenszer azonban nem maradt adós a válasszal: hosszú üzenetben tisztázta, mit is értett pontosan a sokat vitatott „fogmosós trükk” alatt.

Kulcsár Edina mosolygós képpel és egy egyszerű tippel robbantotta fel az Instagrammot: szerinte az éhségérzet ellen remekül beválhat a fogmosás. Követői közül sokan viszont félreérthetőnek és veszélyesnek tartották a tanácsot. Az egykori szépségkirálynő most hosszabban is reagált a támadásokra.

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina diéta tippet osztott meg követőivel (Fotó: Gábor Zoltán)

A tipp, ami felrobbantotta az internetet

Kulcsár Edina Instagram-sztorijában egy fogkefével a kezében jelentkezett be, és a következő szöveget írta a kép mellé:

Ha nagyon rátok törne az éhség, akkor mossátok meg a fogatokat! Egy picit elveszi az éhségérzetet.

Ezután viccesen hozzátette:

„Ha nem szednék étvágycsökkentőt, tuti óránként mosnék fogat!”

A magyarázat is ott szerepelt a képen:

Megváltozik az ízérzékelés, pszichológiai tényezője is van, hiszen ki akarna tiszta fogakkal azonnal enni? Továbbá a gyomor telítettségének illúziója is közrejátszik, illetve megváltozik a száj higiéniája is.

Kulcsár Edina fogyása: támadások minden irányból

A tipp azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A kommentelők szerint veszélyes lehet ilyen tanácsot adni, mert rossz üzenetet közvetíthet: mintha a fogmosás egy alternatív diétás módszer lenne.

A téma nem állt meg az Instagramon, hamarosan Redditen is terítékre került. Többen odaszúrtak Edinának:
„Ez így nagyon félrevezető!” írta egy felháborodott Reddit felhasználó.
„Még mit nem? Fogmosással fogyunk?” érkezett a következő hozzászólás. 

Kulcsár Edina
Kulcsár Edina férje, G.w.M is kapja a támadásokat (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Edina: „Nem szabad ítélkezni”

Az influenszer gyorsan reagált a támadásokra. Többször is kifejtette, hogy valójában csak egy személyes élményt osztott meg hisz egy léböjt alatt például ugye nem lehet enni nem pedig fogyókúrás módszert. „Ez csak egy példa volt arra, hogy nem szabad ítélkezni, mert nem tudhatod, mi áll a háttérben.” – írta.

Hangsúlyozta, hogy mindig igyekszik több oldalról megvizsgálni a dolgokat, ezért is szeret részletesebben fogalmazni.

Azonban nem csak Edinát érték támadások, férjét G.w.M-et sem kímélik: a Reddit népe szerint a rapper fogyása mögött cukorbetegeknek szánt gyógyszerek állhatnak! Ezt a pletykát azonban Kulcsár Edina ma egy hosszas Instagramm- történetben cáfolta. 

A pozitív szemlélet a kulcs

Edina szerint bár mindenkibe bele lehet kötni, ő próbálja inkább a jót meglátni az emberekben.

Én inkább a jót veszem észre.

Edina a személyes hozzáállásáról is vallott:

Én is találhatnék hibát bárkiben, de úgy vagyok kódolva, hogy inkább a jót veszem észre mindenben és mindenkiben. Ha nincs, akkor csendben továbblépek.

Ezzel nemcsak magának, hanem a követőinek is példát szeretne mutatni: ahelyett, hogy mindenbe belekötünk, jobb a pozitívumokra koncentrálni.

Nem áll le a tippekkel

Edina azt is elárulta, hogy a mostani bejegyzéseiben a drasztikusabb módszerekről beszélt, de még több életmód-tanácsot szeretne megosztani a jövőben. 

Most a drasztikusabb módszerekről beszéltem, de szeretnék majd több életmód-tanácsot is megosztani veletek.

A botrány tehát nem szegte kedvét, inkább megerősítette abban, hogy továbbra is őszintén kommunikáljon a követőivel.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu