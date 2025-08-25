„Fogmosással fogyás?” – Darabokra szedték Kulcsár Edinát fura tanácsa miatt: a modell nem hagyja magát!

Kulcsár Edina mosolygós képpel és egy egyszerű tippel robbantotta fel az Instagrammot: szerinte az éhségérzet ellen remekül beválhat a fogmosás. Követői közül sokan viszont félreérthetőnek és veszélyesnek tartották a tanácsot. Az egykori szépségkirálynő most hosszabban is reagált a támadásokra.

Kulcsár Edina diéta tippet osztott meg követőivel (Fotó: Gábor Zoltán)

A tipp, ami felrobbantotta az internetet

Kulcsár Edina Instagram-sztorijában egy fogkefével a kezében jelentkezett be, és a következő szöveget írta a kép mellé:

Ha nagyon rátok törne az éhség, akkor mossátok meg a fogatokat! Egy picit elveszi az éhségérzetet.

Ezután viccesen hozzátette:

„Ha nem szednék étvágycsökkentőt, tuti óránként mosnék fogat!”

A magyarázat is ott szerepelt a képen:

Megváltozik az ízérzékelés, pszichológiai tényezője is van, hiszen ki akarna tiszta fogakkal azonnal enni? Továbbá a gyomor telítettségének illúziója is közrejátszik, illetve megváltozik a száj higiéniája is.

Kulcsár Edina fogyása: támadások minden irányból

A tipp azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A kommentelők szerint veszélyes lehet ilyen tanácsot adni, mert rossz üzenetet közvetíthet: mintha a fogmosás egy alternatív diétás módszer lenne.

A téma nem állt meg az Instagramon, hamarosan Redditen is terítékre került. Többen odaszúrtak Edinának:

„Ez így nagyon félrevezető!” – írta egy felháborodott Reddit felhasználó.

„Még mit nem? Fogmosással fogyunk?” – érkezett a következő hozzászólás.

Kulcsár Edina férje, G.w.M is kapja a támadásokat (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Edina: „Nem szabad ítélkezni”

Az influenszer gyorsan reagált a támadásokra. Többször is kifejtette, hogy valójában csak egy személyes élményt osztott meg – hisz egy léböjt alatt például ugye nem lehet enni – nem pedig fogyókúrás módszert. „Ez csak egy példa volt arra, hogy nem szabad ítélkezni, mert nem tudhatod, mi áll a háttérben.” – írta.

Hangsúlyozta, hogy mindig igyekszik több oldalról megvizsgálni a dolgokat, ezért is szeret részletesebben fogalmazni.

Azonban nem csak Edinát érték támadások, férjét G.w.M-et sem kímélik: a Reddit népe szerint a rapper fogyása mögött cukorbetegeknek szánt gyógyszerek állhatnak! Ezt a pletykát azonban Kulcsár Edina ma egy hosszas Instagramm- történetben cáfolta.