„Fogmosással fogyás?” – Darabokra szedték Kulcsár Edinát fura tanácsa miatt: a modell nem hagyja magát!

Kulcsár Edina mosolygós képpel és egy egyszerű tippel robbantotta fel az Instagrammot: szerinte az éhségérzet ellen remekül beválhat a fogmosás. Követői közül sokan viszont félreérthetőnek és veszélyesnek tartották a tanácsot. Az egykori szépségkirálynő most hosszabban is reagált a támadásokra.
Kulcsár Edina Instagram-sztorijában egy fogkefével a kezében jelentkezett be, és a következő szöveget írta a kép mellé:
Ha nagyon rátok törne az éhség, akkor mossátok meg a fogatokat! Egy picit elveszi az éhségérzetet.
Ezután viccesen hozzátette:
„Ha nem szednék étvágycsökkentőt, tuti óránként mosnék fogat!”
A magyarázat is ott szerepelt a képen:
Megváltozik az ízérzékelés, pszichológiai tényezője is van, hiszen ki akarna tiszta fogakkal azonnal enni? Továbbá a gyomor telítettségének illúziója is közrejátszik, illetve megváltozik a száj higiéniája is.
A tipp azonban sokaknál kiverte a biztosítékot. A kommentelők szerint veszélyes lehet ilyen tanácsot adni, mert rossz üzenetet közvetíthet: mintha a fogmosás egy alternatív diétás módszer lenne.
A téma nem állt meg az Instagramon, hamarosan Redditen is terítékre került. Többen odaszúrtak Edinának:
„Ez így nagyon félrevezető!” – írta egy felháborodott Reddit felhasználó.
„Még mit nem? Fogmosással fogyunk?” – érkezett a következő hozzászólás.
Az influenszer gyorsan reagált a támadásokra. Többször is kifejtette, hogy valójában csak egy személyes élményt osztott meg – hisz egy léböjt alatt például ugye nem lehet enni – nem pedig fogyókúrás módszert. „Ez csak egy példa volt arra, hogy nem szabad ítélkezni, mert nem tudhatod, mi áll a háttérben.” – írta.
Hangsúlyozta, hogy mindig igyekszik több oldalról megvizsgálni a dolgokat, ezért is szeret részletesebben fogalmazni.
Azonban nem csak Edinát érték támadások, férjét G.w.M-et sem kímélik: a Reddit népe szerint a rapper fogyása mögött cukorbetegeknek szánt gyógyszerek állhatnak! Ezt a pletykát azonban Kulcsár Edina ma egy hosszas Instagramm- történetben cáfolta.
Edina szerint bár mindenkibe bele lehet kötni, ő próbálja inkább a jót meglátni az emberekben.
Én inkább a jót veszem észre.
Edina a személyes hozzáállásáról is vallott:
Én is találhatnék hibát bárkiben, de úgy vagyok kódolva, hogy inkább a jót veszem észre mindenben és mindenkiben. Ha nincs, akkor csendben továbblépek.
Ezzel nemcsak magának, hanem a követőinek is példát szeretne mutatni: ahelyett, hogy mindenbe belekötünk, jobb a pozitívumokra koncentrálni.
Edina azt is elárulta, hogy a mostani bejegyzéseiben a drasztikusabb módszerekről beszélt, de még több életmód-tanácsot szeretne megosztani a jövőben.
Most a drasztikusabb módszerekről beszéltem, de szeretnék majd több életmód-tanácsot is megosztani veletek.
A botrány tehát nem szegte kedvét, inkább megerősítette abban, hogy továbbra is őszintén kommunikáljon a követőivel.
