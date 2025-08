Aggasztó hírek: kólikás lett Vajna Tímea újszülött kislánya

Július végén derült ki, hogy megszületett Vajna Tímea kislánya, aki a Hailey nevet kapta.

Vajna Tímea párja mindenben támogatja az immáron kétgyerekes anyukát (Vajna Tímea/MediaWorks archív)

Ezzel Palácsik-Ráthonyi Tímea lassan egy évtizede dédelgetett álma vált valóra. Édesanya lett, ráadásul egyedülálló módon nagyjából fél év alatt kétszeresen is. Kisfia születését februárban jelentette be: akkor egy béranya segítségével vált szülővé férjével, Ráthonyi Zoltánnal. Nemrég pedig közzétették a legcsodásabb hírt: kislánya is megszületett.

Vajna Tímea terhessége még februárban derült ki, amikor egy hattyús képet osztott meg a közösségi oldalán. Hamarosan elárulta, dupla áldás érkezett az életébe. Kisfiuk, Ben béranya segítségével jött világra, körülbelül fél évre rá pedig megérkezett a kistesó is.

Vajna Tímea kislánya kólikás

Andy Vajna özvegye nemrég tündéri képeket mutatott a kis Hailey-ről, most, augusztus elején pedig egy olyan információt is megosztott a követőivel, ami sokakat aggodalommal tölthet el. Vajna Timi ugyanis egy 24 órán át elérhető Facebook-történetben tudatta, hogy a kislány kólikás, azaz sokkal többet sír, mint a társai, még akkor is, ha erre nincsen semmi oka.

Fontos azonban leszögezni, hogy egy egészséges csecsemő is lehet kólikás, ez ugyanis nem jelenti azt, hogy a babának bármilyen egészségügyi problémája lenne.

A kólika sok babát érint, ez nem jelenti azt, hogy Vajna Tímea kislánya beteg lenne (Fotó: Instagram)

Mi is az a csecsemőkori kólika?

Ez egy gyakori probléma, ami a legtöbb babánál 3-4 hónapos korára elmúlik. A kólika nem jelenti azt, hogy a babának egészségügyi problémája lenne. A kólika olyan, amikor egy egészséges csecsemő sokat sír, de nincs látható oka a sírásnak. A kólikás babák naponta több órát is sírhatnak, és ez a sírás heti több napon is előfordulhat. A legtöbb baba 2 hetes kor körül kezdi tapasztalni, és ez általában 3-4 hónapos korukra elmúlik.

Timi tehát joggal reméli, hogy Hailey lassan kinövi ezt az állapotot.