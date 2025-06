Így eddz a kánikulában: ezek a nyár legelviselhetőbb sportjai

A kánikulában még a gondolattól is megizzadsz, hogy sportolj, pedig a nyári meleg nem feltétlenül zárja ki a mozgást, csak tudni kell, hogyan és mit érdemes csinálni. Ha okosan választasz sportot, időpontot és környezetet, akkor a tested és a közérzeted is hálás lesz, ráadásul az alakodat sem kell feláldoznod a hőhullámok oltárán.

Mutatjuk, mit és hogyan érdemes sportolni a nyári hőségben

Fotó: Davidovici / Shutterstock

A nyári sport alapjai – ne hőgutát kapj, hanem energiát nyerj!

A legfontosabb, hogy a nyári sport ne a kimerülésről szóljon. A szabadtéri sportok, mint a kerékpározás, kocogás vagy tempós séta, kellemesen átmozgatnak, de csak akkor jótékonyak, ha közben kerülöd a tűző napsütést. A reggeli és esti órák a legideálisabbak, ilyenkor hűvösebb a levegő, kevésbé terheli meg a szívet és az érrendszert a mozgás.

Ha mégis a hőségben jut időd a sportra, ügyelj rá, hogy ilyenkor a pulzusod gyorsabban emelkedik, a szervezeted pedig több folyadékot veszít. Éppen ezért kulcsfontosságú a folyamatos hidratálás, még akkor is, ha nem vagy szomjas. Egy kis citromos víz vagy elektrolit ital aranyat érhet.

Hűsítő mozgásformák, amelyeket imádni fogsz

A legkézenfekvőbb (és legüdítőbb) nyári mozgásforma az úszás – nemcsak teljes testet megmozgató sport, de egyszerre hűsít és felfrissít. A vízi aerobik vagy aqua jogging is egyre népszerűbb: izzasztás nélkül dolgoztatja meg az izmokat.

A kora reggeli vagy késő esti kocogás is remek választás lehet: ilyenkor már nem süt a nap, a levegő hűvösebb, és a test is jobban bírja a terhelést. Ezen kívül a tempós gyaloglás is kiváló alternatíva lehet azoknak, akik nem szeretik a futást, de mégis mozognának a szabadban.

A legjobb beltéri lehetőségek

Ha nem akarsz a napon izzadni és a magasabb esti hőmérsékletet sem bírod, válassz beltéri mozgásformát klimatizált környezetben. Ilyen lehet a pilates, jóga, egy kellemes táncóra vagy az edzőtermi edzés. A jóga különösen hatékony, mert nemcsak fizikailag mozgat át, de mentálisan is felfrissít. A forróság okozta nyomottság ellen igazi csodaszer lehet.

Így tehetsz a biztonságodért

A nyári hónapokban végzett mozgás során kiemelten fontos a folyadékpótlás. Ne várd meg, amíg megszomjazol!