"Ez maga a pokol" - kezdi elveszteni a reményt az eltűnt soproni nő férje

Ilyés Attila már 10. napja várja haza feleségét, aki július 21-én tűnt el fényes nappal a közös soproni lakásukból. A pár két éve érkezett Sopronba azzal a céllal, hogy új életet kezdjenek ott egymással. Attila egy építőipari cégnél talált magának munkát, burkolóként dolgozik, felesége, Ilyés Attiláné, Andrea pedig nemrég vizsgázott műszakvezetőként az egyik bevásárlóközpontban. Főnöke elmondása szerint olyan szép eredménnyel, amilyet ő még nem látott pályafutása során. Ez jól leírja az asszonyt, férje szerint ugyanis Andrea végtelenül precíz, lelkiismeretes és odaadó. A munkájában és otthon egyaránt. Hiánya egyre elviselhetetlenebb, Attila pedig úgy érzi, kezd beleőrülni a várakozásba. Hova tűnhetett felesége és hogy lehet, hogy senki nem tud róla semmit?

Ilyés Attiláné férje minden pillanatban reménykedik, hogy felesége előkerül

Attila és felesége, Andrea épp egy éve házasodtak össze, augusztus 8-án lesz az első házassági évfordulójuk. Azt tervezték, hogy a Balatonon töltik az évfordulójukat, Andrea lelkesen szervezte a nyaralást, épp az eltűnése előtti héten foglalta le a szállást. Attila elmesélése alapján felesége nagyon izgatott volt, alig várták már, hogy eljöjjön a várva várt utazás. Tavaly is a Balatonnál nyaraltak és nagyon jól érezték magukat, éppen ezért megfogadták, hogy idén is kivesznek egy hét szabadságot és elmennek a magyar tengerhez.

Hol van most Ilyés Attiláné?

Attila július 21-e óta nem tud semmit feleségéről. Mint arról korábban beszámoltunk, Andreának múlt hét hétfőn, fényes nappal veszett nyoma. Aznap szabadnapos volt és arra kérte férjét, hogy maradjon otthon vele, mert zaklatottnak érzi magát. Férje azonban nem tudott otthon maradni, mert munkába kellett mennie, főnöke már számított rá az építkezésen. Napközben végig beszélgettek feleségével, Andrea szívecskéket küldött neki és várta, hogy férje délután hazaérjen. Attila sietett is hozzá, azonban amikor délután 3-kor belépett a lakásba, Andrea nem volt sehol. A lakásból nem hiányzott semmi, csupán Andrea pénztárcája és a lakáskulcsa nem volt ott, illetve nyitva volt a lakás ajtaja is. Ebből férje arra következtetett, hogy felesége csak a kisboltba ugorhatott le, ahonnan gondolta, rövidesen haza is ér és valószínűleg ezért nem zárta be a lakás ajtaját sem.