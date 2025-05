Botrány a színpadon: Jennifer Lopez megcsókolta háttértáncosait

Jennifer Lopez a 2025-ös AMA házigazdájaként tündökölt, ahol nyitóelőadásában az év legnépszerűbb slágereivel lépett fel táncosaival a színpadon. Majd egyszer csak váratlan lépésre szánta el magát ott mindenki előtt.

Jennifer Lopez nem bírt magával a színpadon a díjátadó eseményen / Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Jennifer Lopez minden lépését figyeli a sajtó

Lopez pályafutása során másodszor tért vissza az AMA színpadára műsorvezetőként, miután a 2015-ös ceremóniát is ő vezette. A nyitó előadása alatt táncosaival többször intim helyzetbe került. Az 55 éves énekesnő az űrtémájú díszletek és jelmezek közepette korát meghazudtoló módon mozgott a színpadon. Amikor levette az űrsisakját Lopez az egyik férfi táncosával, majd egy másik női táncosával is váltott egy forró csókot mindenki szeme láttára - olvasható az entertaintment.com-on. A forró csókcsata a táncosokkal teljesen ledöbbentette az embereket, mindenki erről beszél.

„Nekem kellett beindítanom a műsort, tudjátok, a legnagyobb idei slágerekkel, és teljes szívemből táncoltam nektek”

- magyarázza Lopez a fellépés után, majd tiszteletét fejezte ki az ország veteránjai előtt, mivel az AMAs díjátadót az emlékezés napján (Memorial Day) rendezték meg.

Jennifer Lopez tegnap este fellépését az alábbi videóban megnézheted;