Jennifer Lopez dalban üzen volt férjének, Ben Afflecknek

Jennifer Lopez és Ben Affleck válását 2025 januárjában véglegesítettek. Az 55 éves énekesnő azonban fél év eltelte után is volt férjével van elfoglalva. Egy exkluzív koncerten egy érzelmes számmal üzent a színésznek.

Jennifer Lopez új száma, a 'Wreckage of You' a válás utáni időszakáról szól (Fotó: Nina Prommer / Northfoto)

Jennifer Lopez dalban üzent Ben Affleck-nek

Az énekesnő szerdán este egy Los Angeles-i exkluzív koncertet tartott, ahol 6 új számot adott elő 30 szerencsés rajongójának. A dalok közül az egyik, olyan érzelmes szám volt, amelynek a dalszövege egyértelműen a nehéz válásáról szólt és amellyel a volt férjének, Ben Afflecknek üzent. A 'Wreckage of You' című dal egy popballada, amit az énekesnő elmondása alapján két héttel ezelőtt írt. Az információt egy Edgardo Luis Rivera nevű férfi közölte a Us Weeklynek. Állítása szerint Jennifer Lopez egy fárasztó nap után írta meg a dalt:

Azt mondta, hogy egy hosszú turnépróbákból álló nap után az ágyban feküdt, amikor a dal ötlete támadt. Megemlítette, hogy a tavalyi év nagyon nehéz időszak volt számára mind magánéletileg, mind szakmailag. Le kellett mondania a turnéját, és igazán magára kellett koncentrálnia"

A 'Wreckage of You' című szám a válás utáni állapotáról szól

A koncerten részt vevő férfi szerint az énekesnő beszámolt arról, hogy mit is jelent számára ez a dal. JLo úgy érzi, hogy a sok fájdalom után, amit Ben Affleck okozott neki, sokkal erősebb lett:

Tekerjünk előre egy évvel későbbre, amikor jobbnak és erősebbnek érzi magát, mint valaha, ezért akart egy dalt írni arról, hogy sokkal erősebben jött ki egy rossz helyzetből.

Egy másik hallgató is megerősítette Rivera állításait, aki azt is elmondta, hogy 'Wreckage of You' című szám volt az egyetlen érzelmes szám, a többi mind vidám hangvételű volt.

Jennifer Lopez és Ben Affleck válását 2025 januárjában véglegesítették (Fotó: Faye Sadou/MediaPunch / Northfoto)

Jennifer Lopez válása csúfosra sikerült Ben Afflecktől

Az egykori hollywoodi álompár 2024 augusztusában került a címlapokra, amikor két év házasság után Lopez beadta a válókeresetet. A hír mindenkit ledöbbentett, ráadásul idő közben az is kiderült, hogy már április óta külön élnek. A válásukat csak 2025 januárjában véglegesítették, a felbontási megállapodásuk feltételei azonban csak február 21-én léptek hatályba. Jennifer Lopez és Ben Affleck azonban még mindig nem tudott teljesen elszakadni egymástól, mert összeköti őket egy közös ingatlan, amit egyszerűen képtelenek eladni.