Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Alida, Laura névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Pikáns fotó: alig takarja valami a dögös műsorvezetőnő csodás melleit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors műsorvezetőnő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 05:00
szeximell
A Sky Sports szexi műsorvezetője a marbellai nyaralásáról osztott meg bikinis fotókat. Nem győznek áradozni a rajongók a szexi Kate Tracey láttán.

Kate Tracey a Sky Sports lóversenyes közvetítéseinek egyik legismertebb arca, aki hosszú évek óta meghatározó szereplője a csatorna műsorainak. Bár elsősorban a lóversenyek világában vált ismertté, a futballrajongók számára sem ismeretlen, hiszen korábban az Aston Villa hivatalos klubtelevíziójánál is dolgozott műsorvezetőként. Karizmatikus megjelenésének és szakmai felkészültségének köszönhetően a közösségi médiában is egyre népszerűbb, ahol folyamatosan bővülő követőtábor figyeli munkáját.

Kate Tracey csodamelleket villantott
Kate Tracey csodamelleket villantott Fotó: Nick Potts - PA Images

Kate Tracey csodamelleket villantott

Nemrég egy marbellai nyaralásáról osztott meg fotókat, amelyeken egy igazán bevállalós szettben mutatta meg tökéletes alakját. A képsorozat nagy sikert aratott követői körében, akik szerint szinte bármilyen megjelenéssel képes magára vonni a tekinteteket. Korábban egy könnyed nyári összeállításban is megvillantotta csodás melleit, így nem meglepő, hogy minden új posztja hatalmas figyelmet kap.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu