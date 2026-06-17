Pikáns fotó: alig takarja valami a dögös műsorvezetőnő csodás melleit

Kate Tracey a Sky Sports lóversenyes közvetítéseinek egyik legismertebb arca, aki hosszú évek óta meghatározó szereplője a csatorna műsorainak. Bár elsősorban a lóversenyek világában vált ismertté, a futballrajongók számára sem ismeretlen, hiszen korábban az Aston Villa hivatalos klubtelevíziójánál is dolgozott műsorvezetőként. Karizmatikus megjelenésének és szakmai felkészültségének köszönhetően a közösségi médiában is egyre népszerűbb, ahol folyamatosan bővülő követőtábor figyeli munkáját.
Nemrég egy marbellai nyaralásáról osztott meg fotókat, amelyeken egy igazán bevállalós szettben mutatta meg tökéletes alakját. A képsorozat nagy sikert aratott követői körében, akik szerint szinte bármilyen megjelenéssel képes magára vonni a tekinteteket. Korábban egy könnyed nyári összeállításban is megvillantotta csodás melleit, így nem meglepő, hogy minden új posztja hatalmas figyelmet kap.
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