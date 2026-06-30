Csodás látvány, falatnyi bikiniben pózolt a foci-vb népszerű riporternője - fotó

Olivia Buzaglo már a foci-vb előtt bejelentette, hogy a helyszínről tudósít a 2026-os tornáról. A TNT Sports népszerű műsorvezetője a FIFA és a szaúdi Aramco partnereként dolgozik, ám a munka mellett a kikapcsolódásra is jutott ideje, amivel rajongóit is elkápráztatta.

A foci-vb szexi műsorvezetője, Olivia Buzaglo meglepte a rajongóit Fotó: Visionhaus

A foci-vb népszerű műsorvezetőjéért rajonganak a szurkolók

Olivia Buzaglo Los Angelesben kapcsolódott ki, a napsütéses vakációról pedig több fotót is megosztott a közösségi oldalán. Az egyik képen apró bikiniben pózolt, a bejegyzést pedig pillanatok alatt elárasztották a rajongók elismerő hozzászólásai. A brit sportújságíró a pihenés során a Hollywood Hillsben is kirándult, autóval pedig végighaladt a Hollywood Boulevardon, miközben az amerikai életérzésből is ízelítőt adott követőinek.

Olivia bikinis fotóját tovább lapozva tudod megtekinteni.

Buzaglo a TNT Sports műsorvezetőjeként és riportereként dolgozik, emellett rendszeresen feltűnik a Premier League közvetítéseiben. Közösségi oldalán nemcsak a munkájába enged betekintést, hanem utazásairól és mindennapjairól is gyakran oszt meg látványos felvételeket, amelyek rendre nagy sikert aratnak a követői körében - írja az Origo.