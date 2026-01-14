Nem tudod levenni róla a szemed, vadító felsőben pózol Süle Dóra

Minden férfi szívet megdobogtat a magyar válogatott játékosa, Süle Dóra. A támadó 2013 és 2020 között a győri csapatot erősítette, majd fél évre Németországba igazolt, ahol az SC Sand színeiben futballozott. 2021 januárjában visszatért nevelőegyesületéhez. A magyar női labdarúgó-válogatottnak 2016 óta oszlopos tagja, és nemcsak tehetségével, hanem szépségével is folyamatosan kitűnik a csapatból.
A gyönyörű labdarúgót több mint 31 ezer követő figyeli az Instagramon, ahol rendkívül aktív. Bejegyzései rendszerint nagy visszhangot váltanak ki, ez pedig ezúttal sem volt másként: egy igazán merész felsőben búcsúztatta a 2025-ös évet - vette észre az Origo.
