Nem tudod levenni róla a szemed, vadító felsőben pózol Süle Dóra

Minden férfi szívet megdobogtat a magyar válogatott játékosa, Süle Dóra. A támadó 2013 és 2020 között a győri csapatot erősítette, majd fél évre Németországba igazolt, ahol az SC Sand színeiben futballozott. 2021 januárjában visszatért nevelőegyesületéhez. A magyar női labdarúgó-válogatottnak 2016 óta oszlopos tagja, és nemcsak tehetségével, hanem szépségével is folyamatosan kitűnik a csapatból.

Süle Dóra (16-os mezszámmal) az egyik legszebb női magyar labdarúgó / Fotó: ETO FC

Süle Dóra apró felsőben pózolt

A gyönyörű labdarúgót több mint 31 ezer követő figyeli az Instagramon, ahol rendkívül aktív. Bejegyzései rendszerint nagy visszhangot váltanak ki, ez pedig ezúttal sem volt másként: egy igazán merész felsőben búcsúztatta a 2025-ös évet - vette észre az Origo.