Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Bódog névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem tudod levenni róla a szemed, vadító felsőben pózol Süle Dóra

Süle Dóra
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 05:00
labdarúgófelső
Nem túlzás azt állítani, hogy nemcsak hazánkban, hanem világszerte az egyik legszebb női labdarúgó az ETO FC magyar válogatott játékosa. Süle Dóra egy igazán vadító fotót osztott meg közösségi oldalán.

Minden férfi szívet megdobogtat a magyar válogatott játékosa, Süle Dóra. A támadó 2013 és 2020 között a győri csapatot erősítette, majd fél évre Németországba igazolt, ahol az SC Sand színeiben futballozott. 2021 januárjában visszatért nevelőegyesületéhez. A magyar női labdarúgó-válogatottnak 2016 óta oszlopos tagja, és nemcsak tehetségével, hanem szépségével is folyamatosan kitűnik a csapatból.

Süle Dóra (16-os mezszámmal) az egyik legszebb női magyar labdarúgó / Fotó: ETO FC

Süle Dóra apró felsőben pózolt

A gyönyörű labdarúgót több mint 31 ezer követő figyeli az Instagramon, ahol rendkívül aktív. Bejegyzései rendszerint nagy visszhangot váltanak ki, ez pedig ezúttal sem volt másként: egy igazán merész felsőben búcsúztatta a 2025-ös évet - vette észre az Origo.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu