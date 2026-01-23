Elfelejtette a melltartót: oldalcicit villantott a szuperszexi focistabarátnő

Rúben Dias, a Manchester City portugál hátvédje az idei szezonban a várakozások alatt teljesít csapatával, ám a magánéletében aligha lehet oka panaszra. Egy-egy fájó vereséget követően ugyanis nem más nyújt számára vigaszt, mint a dögös tévés műsorvezető, Maya Jama, akivel mindössze néhány hónapja alkotnak egy párt.

Rúben Dias barátnője, a csodaszép Maya Jama / Fotó: NurPhoto

Az Angliában DJ-ként és modellként is ismert sztárt a közkedvelt Love Island valóságshow háziasszonyaként ismerte meg igazán a világ, de a népszerűségéhez alighanem a szexi Instagram-fotói is hozzájárultak.

Maya Jama nem szégyenlős

A focistabarátnő a napokban egy tőle megszokottan merész bejegyzéssel hívta fel magára a figyelmet: A Love Island All Star évadát harangozta be, amelyhez figyelemfelkelés gyanánt egy képet is mellékelt. Egy merész szettben, melltartó nélkül állt a kamerák elé.