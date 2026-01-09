A rajongók imádják a meseszép magyar úszónő fürdőruhás képeit

Fábián Bettina egyértelműen a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége. Azonban a mindössze 21 éves, meseszép sportolónő nemcsak a medencében, hanem a közösségi médiában is hódít: bikinis és harisnyás képeit is imádják a követők.
Az Európa-bajnok és világbajnoki ezüst -és bronzérmes magyar úszót több mint 17 ezren követik az oldalon, ahol előszeretettel posztol fürdőruhás fotókat, de nemrégiben szexi harisnyában kapták lencsevégre.
Nem csoda, hogy a rajongók megőrülnek érte, ugyanis Fábián Bettina nem mindennapi szépség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.