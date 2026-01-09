Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
A rajongók imádják a meseszép magyar úszónő fürdőruhás képeit

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 05:00
Európa-bajnok úszónk nem mindennapi szépség. Fábián Bettina nem csak tehetségével, hanem külsejével is rengeteg rajongók szerez.

Fábián Bettina egyértelműen a magyar úszósport egyik legnagyobb reménysége. Azonban a mindössze 21 éves, meseszép sportolónő nemcsak a medencében, hanem a közösségi médiában is hódít: bikinis és harisnyás képeit is imádják a követők.

Fábián Bettina, magyar Európa-bajnok úszó / Fotó: Nemzeti Sport

Fábián Bettina a hatalmas sztár az Instagramon

Az Európa-bajnok és világbajnoki ezüst -és bronzérmes magyar úszót több mint 17 ezren követik az oldalon, ahol előszeretettel posztol fürdőruhás fotókat, de nemrégiben szexi harisnyában kapták lencsevégre.

Nem csoda, hogy a rajongók megőrülnek érte, ugyanis Fábián Bettina nem mindennapi szépség.

 

