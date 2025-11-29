Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Bikiniben falta a spagettit a szőke bombázó - Fotók

Danielle Moinet
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 21:30
spagettibikini bodystrand
Danielle Moinet az a nő, akinek senki sem mondana nemet. A szőke bombázónál nincs szebb.
K. C.
A szerző cikkei

Danielle Moinet nem az a lány, akivel szívesen szállnál szembe, mert ő egyszerűen elképesztő. Nincs kétség, nincs de, nincs kifogás. Ez a szőke bombázó bárkit képes elvarázsolni!

Már készült egy rakás dögös fotó Danielle-ről, más néven Summer Rae-ről. Forró fotói láttán nyugodtan kimondhatjuk, hogy a természetes élőhelye a strand, ahol a legkisebb, legapróbb bikini van rajta, ami csak létezhet. Ne tévesszen meg a külső – ő is egy világutazó bombázó. Hideg idő, meleg idő, nem számít... Danielle mindenhová magával viszi a forró hangulatot!

Íme a szőke bombázó legfrissebb fotói:

(VIA)

