Bikiniben falta a spagettit a szőke bombázó - Fotók

Danielle Moinet nem az a lány, akivel szívesen szállnál szembe, mert ő egyszerűen elképesztő. Nincs kétség, nincs de, nincs kifogás. Ez a szőke bombázó bárkit képes elvarázsolni!

Már készült egy rakás dögös fotó Danielle-ről, más néven Summer Rae-ről. Forró fotói láttán nyugodtan kimondhatjuk, hogy a természetes élőhelye a strand, ahol a legkisebb, legapróbb bikini van rajta, ami csak létezhet. Ne tévesszen meg a külső – ő is egy világutazó bombázó. Hideg idő, meleg idő, nem számít... Danielle mindenhová magával viszi a forró hangulatot!

Íme a szőke bombázó legfrissebb fotói:

