KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Katalin, Kitti névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Mit vigyél a kórházba a szülésre?

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 10:06
A kórházi táska összeállítása sokszor nagyobb fejtörést okoz, mint maga az indulás. Mi az, ami tényleg kell, és mi az, amit feleslegesen cipelsz magaddal? Összeszedtük a legfontosabb dolgokat – és azokat is, amiket nyugodtan otthon hagyhatsz.

Amikor végre eljön az a hét, hogy össze kell csomagolni a kórházi holmit, rájössz: nem csak egy babát vársz… hanem egy komplett költözést is. A kórházi táska ugyanis sokkal több, mint egy átgondolt lista alapján való bepakolás. Menjünk végig rajta együtt – a kórházba való megérkezéstől a szülőszoba elfoglalásáig, onnan a szülés közbeni pillanatokon átvezetve, később a saját kórteremben töltött napokat beleértve stációkon keresztül szedjünk össze minden hasznos és haszontalan holmit, amit egy kezdő anya táskája csak elbír.

Az indulás 

Az első szabály: amit ilyenkor elfelejtesz, azt tényleg elfelejted. A papírok/okmányok például nem látványosak, de nélkülük nem lesz romantikus a kezdés: személyi, TAJ, kiskönyv, leletek – ezek nélkül nincs „megérkezés” a rendszerbe, hiába is van minden elektronikus alapon, mindig az a gyűrött lelet lesz a döntő, ami nincs nálad éppen. És igen, itt már legyen nálad a telefon töltővel együtt – mert a „Szülünk!” üzenet 122 címzettje nagyon csalódott lesz, ha csak a nagyi hívja fel őket másnap. 

A szülőszoba

Azt hinnéd, ide sok minden kell, de valójában: minél kevesebb, annál jobb. Egy kényelmes hálóing, papucs, víz, egy kis energia (csoki, szőlőcukor) és alap tisztálkodás bőven elég – ami ott történik majd, az még a legkeményebb hajlakkot is tönkreteszi.

És persze azok a dolgok, amik nem „szükségesek”, de mégis:

hajgumi
ajakápoló, mert kiszáradsz (de ajkaid ápolására egyébként egy ponton túl már nem is lesz kedved) 
– egy zene vagy illat, ami megnyugtat (ez viszont tényleg számít)

Levezetés

Tiszta hálóing, papucs, törölköző, tusfürdő. Jön életed egyik legfrissítőbb, legcsodálatosabb tusolása. Legyen teljes a csomag és valahol külön vihető módon, mert amikor végre odaérsz, nem akarsz majd keresgélni. (A baba éppen alszik, a nővérek ránéznek, van tíz perced újra magadra.)

Végállomás: A kórterem

Na, itt derül ki általában a túlpakolás. Vagy az, hogy minimalistára vetted a hangot és nincs nálad semmi, haza kell telefonálni, miket hozzanak be azonnal az otthon maradt gondtalanok. 

A következő napokhoz tényleg kell pár dolog:

kényelmes ruha, szoptatós melltartó
sok (tényleg sok) betét és fehérnemű
alap pipere
víz, nasi, mert a kórházi koszt… nos, változó 

És amit mindenki alábecsül:

saját pohár, evőeszköz
egy kis „komfort”: könyv, fülhallgató
kézfertőtlenítő 

Viszont amit sokan túlzásba visznek:

– 5-6 szett ruha (nem fogod hordani)
– sminkkészlet (jó, egy szempillaspirál talán)
– „majd biztos kell” dolgok, körömlakktól a hajvasalóig 

A legtöbb kórházban egyébként sok mindent adnak, ezért érdemes előre utánanézni, nehogy feleslegesen cipeld magaddal az egész drogériát.

A másik főszereplő: a baba – a legkisebb csomag

Vicces, de a babának sokszor kevesebb dolog kell, mint hinnéd:

sok pelenka, törlőkendő
pár body és rugdalózó
egy hazamenős szett 

És ennyi. A többi? Inkább a mi nyugalmunkat szolgálja és általában a bőröndben szunnyadva várja meg, hogy apuka hazacipelje, veletek együtt. 

A „haszontalan, de mégis jó, hogy ott van” kategória:

Azok a dolgok, amiket lehet, hogy elő sem veszel – de ha igen, akkor nagyon kell:

egy saját párna
egy vékony pléd
egy fotó vagy apró tárgy, ami otthonossá teszi a teret

Nem szükségesek, de sokszor ezek segítenek a legtöbbet érzelmileg. De igazából az igazság az, hogy nincs tökéletes lista. Van, aki két táskával megy, van, aki egy bőrönddel. Van, aki mindent használ, van, aki a felét sem. Ami viszont tényleg számít: hogy amikor elindulsz, már ne ezen gondolkodj. Mert onnantól már nem a táska a fontos, hanem az, amiért viszed. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
