Mit vigyél a kórházba a szülésre?

Amikor végre eljön az a hét, hogy össze kell csomagolni a kórházi holmit, rájössz: nem csak egy babát vársz… hanem egy komplett költözést is. A kórházi táska ugyanis sokkal több, mint egy átgondolt lista alapján való bepakolás. Menjünk végig rajta együtt – a kórházba való megérkezéstől a szülőszoba elfoglalásáig, onnan a szülés közbeni pillanatokon átvezetve, később a saját kórteremben töltött napokat beleértve stációkon keresztül szedjünk össze minden hasznos és haszontalan holmit, amit egy kezdő anya táskája csak elbír.

Az indulás

Az első szabály: amit ilyenkor elfelejtesz, azt tényleg elfelejted. A papírok/okmányok például nem látványosak, de nélkülük nem lesz romantikus a kezdés: személyi, TAJ, kiskönyv, leletek – ezek nélkül nincs „megérkezés” a rendszerbe, hiába is van minden elektronikus alapon, mindig az a gyűrött lelet lesz a döntő, ami nincs nálad éppen. És igen, itt már legyen nálad a telefon töltővel együtt – mert a „Szülünk!” üzenet 122 címzettje nagyon csalódott lesz, ha csak a nagyi hívja fel őket másnap.

A szülőszoba

Azt hinnéd, ide sok minden kell, de valójában: minél kevesebb, annál jobb. Egy kényelmes hálóing, papucs, víz, egy kis energia (csoki, szőlőcukor) és alap tisztálkodás bőven elég – ami ott történik majd, az még a legkeményebb hajlakkot is tönkreteszi.

És persze azok a dolgok, amik nem „szükségesek”, de mégis:

– hajgumi,

– ajakápoló, mert kiszáradsz (de ajkaid ápolására egyébként egy ponton túl már nem is lesz kedved)

– egy zene vagy illat, ami megnyugtat (ez viszont tényleg számít)

Levezetés

Tiszta hálóing, papucs, törölköző, tusfürdő. Jön életed egyik legfrissítőbb, legcsodálatosabb tusolása. Legyen teljes a csomag és valahol külön vihető módon, mert amikor végre odaérsz, nem akarsz majd keresgélni. (A baba éppen alszik, a nővérek ránéznek, van tíz perced újra magadra.)

Végállomás: A kórterem

Na, itt derül ki általában a túlpakolás. Vagy az, hogy minimalistára vetted a hangot és nincs nálad semmi, haza kell telefonálni, miket hozzanak be azonnal az otthon maradt gondtalanok.