BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Húsvéti programok gyerekkel, hogy idén ne őrülj meg

Húsvéti programok gyerekkel, hogy idén ne őrülj meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 07:45
Felejtsd el a pacsulit és a kanapén ugrálást! Olyan húsvéti programok várnak országszerte, amiktől a kölykök garantáltan lefáradnak a nap végére. Indulás kifelé!

Húsvét. A legtöbb anyának ez az ünnep egyet jelent a sonkafőzéssel, a végtelen csokoládémámorban pörgő gyerekekkel és a pacsuliszagú kölnik elől való taktikai meneküléssel. A negyedik rokonnál tett kötelező vizit után a gyerek már a falon mászik a sok cukortól – te pedig a kimerültségtől. Ha nem akarod, hogy a lakást szedjék szét a cukorsokkos porontyok, vidd ki őket a levegőre, és mutass nekik valódi népszokásokat. Íme, a legjobb célpontok az országban, ahol a gyerek rohangálhat, te pedig legalább a mosogatást megúszod.

Szentendrei Skanzen: A hatalmas és biztonságos klasszikus

Április 5-én és 6-án rendezik meg a Skanzen Húsvétot. Vödrös locsolás, különböző kézműves foglalkozások és garabonciások műsora is vár. Hatalmas a tér, így a gyerekek végre korlátok nélkül rohangálhatnak a régi parasztházak között. Itt a saját szemükkel láthatják, milyen az igazi, vödrös locsolkodás, és talán megértik, hogy a hagyomány nem a szupermarketes, akciós dezodorral való fújkodást jelenti.

  • Amiért jó gyerekkel: A kézműves foglalkozások (tojásfestés, kosárfonás) legalább egy fél órára egy helyben tartják és lekötik őket.
  • Túlélő tipp: Készülj kényelmes cipővel és babakocsival, mert a terület óriási, és a nap végére garantáltan a te nyakadban köt ki a legkisebb.

Hollókő: A hardcore hagyományőrzés

Ha bírod a tömeget és a valódi, hamisítatlan őrületet, Hollókő a te helyed. Itt a legények tényleg jéghideg vízzel, vödrökből öntözik a lányokat, mindezt gyönyörű, autentikus népviseletben. Április 3. és 6. között tartják a rendezvényt az Ófaluban, amely idén is magában foglalja a nagypénteki ingyenes nyitónapot és a hétfői nagy locsolkodást.

  • Amiért jó gyerekkel: Olyan vizuális ingerdömping, ami estére garantáltan kómába ejti a kölyköket. A folklórprogramok és a várlátogatás megéri a rászánt energiát.
  • Túlélő tipp: Érkezz korán. Pofátlanul korán. Különben a parkolás és a bejutás önmagában felér egy komplett idegösszeomlással.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: Tér a végtelenbe

Ha az ország délebbi részén laksz, vagy hajlandó vagy utazni, Ópusztaszer telitalálat. Tavaszköszöntő programjaikon tojásvadászat, állatsimogató és hagyományőrző események várják a családokat április 4. és 6. között.

  • Amiért jó gyerekkel: Itt tényleg van hely futkározni. A lovas bemutatók és a korabeli mesterségek kipróbálása a legnyűgösebb kiskamaszt is kizökkenti a képernyő bámulásából.
  • Túlélő tipp: A réteges öltözködés kötelező, mert a puszta közepén a tavaszi szél eléggé alattomos tud lenni.

Budapest és környéke

Ha nincs energiád elhagyni a fővárost, akkor sem kell a négy fal között gubbasztani és várni a locsolókat. A Vajdahunyad váránál a tavaszi vásárok adnak némi húsvéti hangulatot, de az igazi jolly joker a Budakeszi Vadaspark. Itt a friss levegőn, erdei környezetben találkozhatnak a hagyományos ünnepi állatokkal és a tavaszi erdő lakóival. A húsvéti programokat április 3. és 6. között tartják, ahol a gyerekeket tojásfa-állítással, nyúlfészekkereséssel és az elmaradhatatlan állatos szakvezetésekkel várják.

  • Amiért jó gyerekkel: Gyors, egyszerű, és ha a gyerek váratlanul besokall, maximum fél óra alatt otthon vagytok a kanapén.
  • Túlélő tipp: Kerüld a legfelkapottabb, kora délutáni időszakot, mert a tömegben percek alatt el lehet veszíteni a fonalat és a gyereket is.

Engedd meg a kölköknek a csokitojást, nevessetek a hideg vizes locsolkodáson, és ne csinálj tragédiát a saras nadrágokból. A lényeg úgyis az, hogy estére mindenki fáradtan, de élményekkel tele zuhanjon az ágyba – persze csak a sonka után.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu