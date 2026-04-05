Húsvéti programok gyerekkel, hogy idén ne őrülj meg

Húsvét. A legtöbb anyának ez az ünnep egyet jelent a sonkafőzéssel, a végtelen csokoládémámorban pörgő gyerekekkel és a pacsuliszagú kölnik elől való taktikai meneküléssel. A negyedik rokonnál tett kötelező vizit után a gyerek már a falon mászik a sok cukortól – te pedig a kimerültségtől. Ha nem akarod, hogy a lakást szedjék szét a cukorsokkos porontyok, vidd ki őket a levegőre, és mutass nekik valódi népszokásokat. Íme, a legjobb célpontok az országban, ahol a gyerek rohangálhat, te pedig legalább a mosogatást megúszod.

Szentendrei Skanzen: A hatalmas és biztonságos klasszikus

Április 5-én és 6-án rendezik meg a Skanzen Húsvétot. Vödrös locsolás, különböző kézműves foglalkozások és garabonciások műsora is vár. Hatalmas a tér, így a gyerekek végre korlátok nélkül rohangálhatnak a régi parasztházak között. Itt a saját szemükkel láthatják, milyen az igazi, vödrös locsolkodás, és talán megértik, hogy a hagyomány nem a szupermarketes, akciós dezodorral való fújkodást jelenti.

Amiért jó gyerekkel: A kézműves foglalkozások (tojásfestés, kosárfonás) legalább egy fél órára egy helyben tartják és lekötik őket.

A kézműves foglalkozások (tojásfestés, kosárfonás) legalább egy fél órára egy helyben tartják és lekötik őket. Túlélő tipp: Készülj kényelmes cipővel és babakocsival, mert a terület óriási, és a nap végére garantáltan a te nyakadban köt ki a legkisebb.

Hollókő: A hardcore hagyományőrzés

Ha bírod a tömeget és a valódi, hamisítatlan őrületet, Hollókő a te helyed. Itt a legények tényleg jéghideg vízzel, vödrökből öntözik a lányokat, mindezt gyönyörű, autentikus népviseletben. Április 3. és 6. között tartják a rendezvényt az Ófaluban, amely idén is magában foglalja a nagypénteki ingyenes nyitónapot és a hétfői nagy locsolkodást.

Amiért jó gyerekkel: Olyan vizuális ingerdömping, ami estére garantáltan kómába ejti a kölyköket. A folklórprogramok és a várlátogatás megéri a rászánt energiát.

Olyan vizuális ingerdömping, ami estére garantáltan kómába ejti a kölyköket. A folklórprogramok és a várlátogatás megéri a rászánt energiát. Túlélő tipp: Érkezz korán. Pofátlanul korán. Különben a parkolás és a bejutás önmagában felér egy komplett idegösszeomlással.

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark: Tér a végtelenbe

Ha az ország délebbi részén laksz, vagy hajlandó vagy utazni, Ópusztaszer telitalálat. Tavaszköszöntő programjaikon tojásvadászat, állatsimogató és hagyományőrző események várják a családokat április 4. és 6. között.

Amiért jó gyerekkel: Itt tényleg van hely futkározni. A lovas bemutatók és a korabeli mesterségek kipróbálása a legnyűgösebb kiskamaszt is kizökkenti a képernyő bámulásából.

Itt tényleg van hely futkározni. A lovas bemutatók és a korabeli mesterségek kipróbálása a legnyűgösebb kiskamaszt is kizökkenti a képernyő bámulásából. Túlélő tipp: A réteges öltözködés kötelező, mert a puszta közepén a tavaszi szél eléggé alattomos tud lenni.

Budapest és környéke

Ha nincs energiád elhagyni a fővárost, akkor sem kell a négy fal között gubbasztani és várni a locsolókat. A Vajdahunyad váránál a tavaszi vásárok adnak némi húsvéti hangulatot, de az igazi jolly joker a Budakeszi Vadaspark. Itt a friss levegőn, erdei környezetben találkozhatnak a hagyományos ünnepi állatokkal és a tavaszi erdő lakóival. A húsvéti programokat április 3. és 6. között tartják, ahol a gyerekeket tojásfa-állítással, nyúlfészekkereséssel és az elmaradhatatlan állatos szakvezetésekkel várják.

Amiért jó gyerekkel: Gyors, egyszerű, és ha a gyerek váratlanul besokall, maximum fél óra alatt otthon vagytok a kanapén.

Gyors, egyszerű, és ha a gyerek váratlanul besokall, maximum fél óra alatt otthon vagytok a kanapén. Túlélő tipp: Kerüld a legfelkapottabb, kora délutáni időszakot, mert a tömegben percek alatt el lehet veszíteni a fonalat és a gyereket is.

Engedd meg a kölköknek a csokitojást, nevessetek a hideg vizes locsolkodáson, és ne csinálj tragédiát a saras nadrágokból. A lényeg úgyis az, hogy estére mindenki fáradtan, de élményekkel tele zuhanjon az ágyba – persze csak a sonka után.