Húsvéti programok gyerekkel, hogy idén ne őrülj meg

Húsvét. A legtöbb anyának ez az ünnep egyet jelent a sonkafőzéssel, a végtelen csokoládémámorban pörgő gyerekekkel és a pacsuliszagú kölnik elől való taktikai meneküléssel. A negyedik rokonnál tett kötelező vizit után a gyerek már a falon mászik a sok cukortól – te pedig a kimerültségtől. Ha nem akarod, hogy a lakást szedjék szét a cukorsokkos porontyok, vidd ki őket a levegőre, és mutass nekik valódi népszokásokat. Íme, a legjobb célpontok az országban, ahol a gyerek rohangálhat, te pedig legalább a mosogatást megúszod.
Április 5-én és 6-án rendezik meg a Skanzen Húsvétot. Vödrös locsolás, különböző kézműves foglalkozások és garabonciások műsora is vár. Hatalmas a tér, így a gyerekek végre korlátok nélkül rohangálhatnak a régi parasztházak között. Itt a saját szemükkel láthatják, milyen az igazi, vödrös locsolkodás, és talán megértik, hogy a hagyomány nem a szupermarketes, akciós dezodorral való fújkodást jelenti.
Ha bírod a tömeget és a valódi, hamisítatlan őrületet, Hollókő a te helyed. Itt a legények tényleg jéghideg vízzel, vödrökből öntözik a lányokat, mindezt gyönyörű, autentikus népviseletben. Április 3. és 6. között tartják a rendezvényt az Ófaluban, amely idén is magában foglalja a nagypénteki ingyenes nyitónapot és a hétfői nagy locsolkodást.
Ha az ország délebbi részén laksz, vagy hajlandó vagy utazni, Ópusztaszer telitalálat. Tavaszköszöntő programjaikon tojásvadászat, állatsimogató és hagyományőrző események várják a családokat április 4. és 6. között.
Ha nincs energiád elhagyni a fővárost, akkor sem kell a négy fal között gubbasztani és várni a locsolókat. A Vajdahunyad váránál a tavaszi vásárok adnak némi húsvéti hangulatot, de az igazi jolly joker a Budakeszi Vadaspark. Itt a friss levegőn, erdei környezetben találkozhatnak a hagyományos ünnepi állatokkal és a tavaszi erdő lakóival. A húsvéti programokat április 3. és 6. között tartják, ahol a gyerekeket tojásfa-állítással, nyúlfészekkereséssel és az elmaradhatatlan állatos szakvezetésekkel várják.
Engedd meg a kölköknek a csokitojást, nevessetek a hideg vizes locsolkodáson, és ne csinálj tragédiát a saras nadrágokból. A lényeg úgyis az, hogy estére mindenki fáradtan, de élményekkel tele zuhanjon az ágyba – persze csak a sonka után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.