Kötelező AI-oktatás az iskolákban – nyakunkon az új világ

Nemrég egy furcsa beszélgetésnek voltam résztvevője a konyhaasztalnál egy békésen rotyogó paradicsomleves mellett. A tizenegy éves fiam a laptop fölé hajolva dolgozott a házi feladaton, majd egyszer csak felnézett, és azt mondta:

„Ááá, anya, ezt most inkább megkérdezem az AI-tól.”

Az ember ilyenkor egy pillanatra megáll: hirtelen rájön: a gyereke már egy olyan világban nő fel, ahol a mesterséges intelligencia teljesen természetes dolog. És miközben mi, szülők még tanuljuk ezt a világot, a gyerek iskolája már készül arra, hogy tananyag legyen belőle. Na, ez aztán a paradicsomleves. Betűtésztával.

A jövő itt van és sose lesz vége

Magyarországon a mesterséges intelligencia oktatásának bevezetése már elindult. Egy kormányhatározat szerint legkésőbb 2026 végéig minden köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézményben meg kell jelennie az AI-val kapcsolatos tananyagnak.

A program már pilot szakaszban van:

60 iskola vett részt a kezdeti tesztelésben,

a tanárok képzését is elindították,

a KRÉTA rendszerben pedig már elérhető egy bevezető AI-tananyag, amely az alapfogalmaktól egészen a promptírásig vezeti be a diákokat a technológiába.

A cél nem az, hogy a gyerekek programozók legyenek. Inkább az, hogy értsék, hogyan működik a technológia, amit nap mint nap használnak. (Tekinolódzsa ugyebár)

A gyerekek egyébként már régen ott vannak

A legtöbb diák számára az AI valójában nem újdonság, hanem egy hétköznapi fiók, ahonnan ők bármikor kivehetnek némi infót, ha szükségük van rá. Egy országos felmérés szerint a középiskolások 84 százaléka úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia fontos lesz a jövő munkahelyein, és sokan már most is használják tanuláshoz. Sőt: kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek többsége már sokszor próbált AI-t házi feladatnál vagy információkeresésnél. Vagyis az iskola valójában nem egy új eszközt vezet be – inkább megpróbál lépést tartani azzal, ami már megtörtént.

A szülői dilemmák

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a szülők ne lennének bizonytalanok. Sokan attól tartanak, hogy ha a gyerekek túl könnyen kapnak válaszokat, akkor kevesebbet gondolkodnak majd önállóan. Mások inkább attól félnek, hogy az iskola egyszerűen nincs felkészülve erre az egészre és a folyamat talán egy kicsit gyors.