Kötelező AI-oktatás az iskolákban – nyakunkon az új világ

Nemrég egy furcsa beszélgetésnek voltam résztvevője a konyhaasztalnál egy békésen rotyogó paradicsomleves mellett. A tizenegy éves fiam a laptop fölé hajolva dolgozott a házi feladaton, majd egyszer csak felnézett, és azt mondta:
„Ááá, anya, ezt most inkább megkérdezem az AI-tól.”
Az ember ilyenkor egy pillanatra megáll: hirtelen rájön: a gyereke már egy olyan világban nő fel, ahol a mesterséges intelligencia teljesen természetes dolog. És miközben mi, szülők még tanuljuk ezt a világot, a gyerek iskolája már készül arra, hogy tananyag legyen belőle. Na, ez aztán a paradicsomleves. Betűtésztával.
Magyarországon a mesterséges intelligencia oktatásának bevezetése már elindult. Egy kormányhatározat szerint legkésőbb 2026 végéig minden köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézményben meg kell jelennie az AI-val kapcsolatos tananyagnak.
A program már pilot szakaszban van:
A cél nem az, hogy a gyerekek programozók legyenek. Inkább az, hogy értsék, hogyan működik a technológia, amit nap mint nap használnak. (Tekinolódzsa ugyebár)
A legtöbb diák számára az AI valójában nem újdonság, hanem egy hétköznapi fiók, ahonnan ők bármikor kivehetnek némi infót, ha szükségük van rá. Egy országos felmérés szerint a középiskolások 84 százaléka úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia fontos lesz a jövő munkahelyein, és sokan már most is használják tanuláshoz. Sőt: kutatások azt mutatják, hogy a gyerekek többsége már sokszor próbált AI-t házi feladatnál vagy információkeresésnél. Vagyis az iskola valójában nem egy új eszközt vezet be – inkább megpróbál lépést tartani azzal, ami már megtörtént.
Mindez persze nem jelenti azt, hogy a szülők ne lennének bizonytalanok. Sokan attól tartanak, hogy ha a gyerekek túl könnyen kapnak válaszokat, akkor kevesebbet gondolkodnak majd önállóan. Mások inkább attól félnek, hogy az iskola egyszerűen nincs felkészülve erre az egészre és a folyamat talán egy kicsit gyors.
És ott van egy harmadik kérdés is: vajon az AI segíti vagy helyettesíti a tanulást? Illetve melyikkel okoz nagyobb kárt? Egy egyetemi kísérlet például arra jutott, hogy ha a diákok korlátlanul használhatnak mesterséges intelligenciát, akkor könnyen előfordulhat, hogy a valódi megértés háttérbe szorul. Ez az a pont, ahol az oktatásnak nagyon tudatosnak kell lennie. Hiszen nem az a kérdés, hogy használják-e a csemeték a világ legokosabb közös fejét. Használják, ez világos. Sokkal inkább az a kérdés, ki tanítja meg őket jól használni.
Ha az iskola csak tiltja, akkor a gyerekek otthon fogják használni – ellenőrzés és iránymutatás nélkül. Ha viszont megtanítja a működését, a korlátait és a veszélyeit, akkor a technológia nem kerül a gondolkodás helyére, hanem egy praktikus eszközzé válik.
Szülőként talán ez az egész történet legfurcsább része. Ritkán fordul elő, hogy a gyerekeink olyan világba nőnek bele, amelyről mi még csak most tanulunk. Minden bizonnyal néhány év múlva a gyerekek már mindennapi módon és természetes magabiztossággal használják majd az AI-t tanulásra, problémamegoldásra, alkotásra. Mi pedig közben próbáljuk majd utolérni őket. Mert ha a mesterséges intelligencia valóban a jövő egyik meghatározó eszköze lesz, akkor a legfontosabb kérdés nem is az, hogy mennyit tudnak majd a gyerekeink az AI-ról, hanem, hogy mennyire tudnak majd nélküle is gondolkodni.
A mesterséges intelligencia körüli vita sokszor úgy hangzik, mintha valami távoli, bonyolult technológiai kérdésről beszélnénk. Pedig valójában ugyanarról szól, mint minden más tanulási téma, ami a gyerekeinket napjában érinti: hogyan tanulnak gondolkodni.
Egyre több pedagógus mondja, hogy az AI nem feltétlenül ellenség. Ha jól használják, akár segíthet is: magyarázatot adhat egy bonyolult feladatra, segíthet egy fogalmazás vázlatának megírásában, vagy új nézőpontokat mutathat egy témához. A gond inkább akkor kezdődik, amikor a gyerek már nem kérdez, csak simán bemásolja a – sokszor hibás – válaszokat.
Emlékszem, amikor nálunk ez szóba került, azon a bizonyos konyhai beszélgetésen, megkértem a fiam, hogy engedjen egy kicsit az AI barátjához és máris nagyon komoly kérdést intéztem hozzá: Mitől lesz finom a paradicsomleves?
Hogy mit válaszolt, nem árulom el, aki nem tudja, úgyis utána jár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.