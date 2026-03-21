Az apák tényleg jobbak a dührohamok kezelésében?

A klasszikus jelenetet minden szülő ismeri. A gyerek fekszik a bolt közepén, üvölt, nem akar felállni, nem akar jönni, nem akar semmit – vagy épp mindent egyszerre. Az emberek persze néznek, bámulnak, sőt, fejcsóválnak, te anyaként pedig próbálsz nyugodt maradni, de közben érzed, hogy egyre fogy a türelmed.

És akkor megérkezik az apa. Lehajol, mond két mondatot, felkapja a gyereket, és továbbsétálnak. A gyerek kisimult, nem is ő volt ez itt két perccel ezelőtt. Sosem tudom megfejteni, hogy miért, de valahogy… működik. Nálunk igen. Legalábbis kívülről így tűnik. Innen jön a kérdés, amit sok helyen olvastam már: tényleg jobbak az apák a dührohamok kezelésében?

Szerintem a válasz inkább az, hogy nem jobbak, hanem mások. Sokszor egészen más eszközökkel közelítenek az apák a dührohamok kezelésében, ugyanahhoz a helyzethez. Míg az anyák gyakran ösztönösen az érzelmekkel dolgoznak – megpróbálják megérteni, mi zajlik a gyerekben, beszélnek hozzá, finoman terelnek –, addig az apák gyakran rövidebb, határozottabb reakciókat adnak. Nem kezdenek magyarázni, inkább keretet adnak: „most megyünk”, „gyere, segítek”, „felállunk”. Egy dühroham közepén, amikor a gyerek idegrendszere már túl van terhelve, ez a fajta egyszerű, egyértelmű jelenlé, ez a hirtelen kibillentés lehet pont az, amire szükség van.

Egy ilyen hisztiroham közepén a gyerek nem „rossz”, és nem is igazán elérhető a megszokott módon. Nem tud logikusan gondolkodni, nem tud együttműködni, mert egyszerűen túl sok benne az érzés. A dühroham valójában egyfajta túlcsordulás.

És ebben a helyzetben nem feltétlenül a legjobb hosszasan magyarázni, mert a gyerek azt éppen nem tudja befogadni. Sok apa ilyenkor ösztönösen nem is ezt teszi, hanem inkább kizökkenti a helyzetből. Egy váratlan mondattal, egy kis humorral, vagy egyszerűen azzal, hogy fizikailag mozdítja ki a gyereket a helyzetből. Ez nálunk sem nem mindig működik, de amikor igen, akkor fantasztikus és látványos: a gyerek egy pillanatra kilép abból az érzelmi spirálból, amibe belekerült. Sőt, általában nincsenek is tisztában azzal, éppen mi váltotta ki a dolgot, az apák a dührohamok kezelésében nem mindig főszereplők, ők a szuperhősök, akik egyszer csak megérkeznek és rendet csinálnak.