Egy gyerek, aki mesével veri a tankönyveket

A hetedikes fiam az a gyerek, akire egy teljes osztály figyel, ha éppen belekezd valamibe. Ha a folyosón mesél, lelassul a forgalom. A tanárnő szerint többször kellett már „kimenekíteni” a gyereket ebből a helyzetből, mert az egész hatodik bé ráragadt, és nagyjából megállt az élet a suliban.

Én persze csak mosolygok, és közben nagyon is büszke vagyok. A fiam gyerekkora óta szinte egyfolytában beszél. Nem is beszél — történetmesélésben él. Egész kicsi volt még, amikor a plüssfiguráknak komplett színházi előadásokat tartott, pár éve beírattam bábszakkörre, ezzel a hobbijával aztán bámulatos szókincset épített magának, ráadásul imádja is, alig várja minden héten, hogy mehessen.

És miközben én, a rokonok vagy az iskolai társasága csak azt látjuk, hogy a gyerek él-hal a történetmesélésért, egyre nyilvánvalóbb: ez az egész nem csak kedves, múlandó gyerekkori hobbi. A szövegértési tesztekben osztályelső, a tanára szerint úgy érti meg és dolgozza fel a tankönyvek sűrű szövegét, ahogy mások egy képregényt. Neki nem kell magyarázni, hogyan következik egyik gondolat a másikból, miért fontos a kulcsszó, miért kell visszakeresni egy információt — ez valahogy belülről jön. A szövegértés nála olyan természetes, mint a levegővétel.

És közben látom azt is, amitől néha összeszorul a szívem: hogy a gyerekek nagy része ma már nem tud igazán figyelni egy összetett történetre. Nem értik a többszörös jelentést, nem érzik a mondatok közötti kapcsolatot, és ha egy szövegben nincs illusztráció, már elvesznek. Az iskolai mérésekben rendre kijön, hogy sok gyerek nem tudja, miről szól a szöveg, amit éppen akkor elolvasott. Azaz nem működik a szövegértés — és nem azért, mert butábbak lennének, mint mi voltunk. Egyszerűen más világban nőnek fel: gyorsabb, villódzóbb, ugrálóbb hatások között és valahogy az írott szöveghez való viszonyuk közben félrecsúszott.

Ehhez képest a fiam ott áll a konyhában, egy fakanállal hadonászva, és kerek egészet csinál abból, ami másnál csak szétesett mondatok halmaza lenne. A múltkor még az aranygaluska receptjét is eljátszotta nekem, rögtönzött, úgyhogy szuperül elszúrtam majdnem az egész elkészítést.