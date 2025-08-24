Ez a betegség évekig tünetmentes, és a férfiak leggyakoribb halálozási okának számít

A férfiakat érintő daganatos megbetegedések között a prosztatarák kiemelt helyen szerepel: esetükben ez az egyik leggyakoribb diagnosztizált rákfajta, és sajnos a halálozási statisztikák élén áll. Ami igazán veszélyessé teszi, az a lappangó jellege, sokszor hosszú éveken át semmilyen panaszt nem okoz, így a betegek későn, előrehaladott stádiumban szembesülnek a betegséggel. A rendszeres orvosi ellenőrzéssel és időben elkezdett kezeléssel jelentősen javíthatók a túlélési esélyek. Mutatjuk, mit érdemes tudni a prosztatarákról, és hogyan lehet időben felismerni azt.
A prosztata egy dió nagyságú mirigy, amely a férfiak húgyhólyagja alatt található, és fontos szerepet játszik a nemi működésben. A prosztatarák azért különösen veszélyes, mert lassan fejlődik, és kezdeti stádiumban általában semmilyen panaszt nem okoz. Emiatt sok férfi csak akkor fordul orvoshoz, amikor a betegség már előrehaladott állapotban van.
A betegség előrehaladtával a következő panaszok jelentkezhetnek:
Fontos kiemelni, hogy ezek a tünetek más prosztatabetegségekre (pl. jóindulatú prosztata-megnagyobbodásra) is utalhatnak, ezért elengedhetetlen a szakorvosi vizsgálat.
A prosztatarák időben történő felismerésének kulcsa a rendszeres szűrés. Az 50 év feletti férfiaknak évente ajánlott urológiai vizsgálaton részt venniük, különösen akkor, ha a családban előfordult már prosztatarák, de már 30 éves kortól is erősen ajánlott minden évben elmenni urológushoz a biztonság kedvéért. A szűrés részét képezi a vérből kimutatható PSA (prosztata specifikus antigén) szint mérése, valamint a prosztata fizikális vizsgálata.
A prosztatarák kialakulását több tényező is befolyásolja:
Bár teljes biztonsággal nem lehet elkerülni a prosztatarák kialakulását, az egészséges életmód jelentősen csökkentheti a kockázatot. Ajánlott a zöldségekben, gyümölcsökben és antioxidánsokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és az egészséges testsúly megőrzése. Kutatások szerint például a paradicsomban található likopin, vagy a zöld tea fogyasztása is kedvező hatással lehet a prosztata egészségére.
Sokan a kellemetlenség vagy a szégyenérzet miatt halogatják az urológiai vizsgálatot, pedig a prosztatarák nem kellene, hogy tabutéma legyen. A férfiaknak tudatosítaniuk kell, hogy az életük múlhat a rendszeres ellenőrzés elmaradásán. A család, a partner és az egészségügyi szakemberek támogatása kulcsfontosságú abban, hogy időben felismerjék a betegséget, és megszülessen a pontos diagnózis.
A prosztatarák a férfiak egyik legveszélyesebb betegsége, mert hosszú ideig észrevétlen maradhat. A szűrés, a tudatos életmód és a megelőzés jelenthetik a legnagyobb védelmet. Bár sokan félnek az orvosi vizsgálattól, fontos tudni, hogy a korai felismerés életmentő lehet.
Az alábbi videóban dr. Varga József beszél részletesebben a prosztatarák szűrésről és megelőzésről:
