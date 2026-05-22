Ha ezt a három betűt hallod a repülőn, azonnal kezdj el imádkozni! – Sokkoló titkokat árult el egy légiutas-kísérő

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 10:30
Sokan bele sem gondolnak, hogy amikor a magasban ülnek, a mosolygós stewardessek egy teljesen saját, titkos nyelven kommunikálnak egymással a fejük felett. Van azonban egy hárombetűs kód, amit ha kiejtenek a szájukon, jobb, ha felkészülsz a legrosszabbra.
A nyári szezonban milliók pakolnak be a bőröndbe, hogy repülőre szállva keressenek egy kellemes úti célt. A biztonsági bemutatót már kívülről fújjuk – övek becsatolása, mentőmellény az ülés alatt –, és a turbulenciáról szóló kapitányi bemondásokhoz is hozzászoktunk. Arról viszont fogalmunk sincs, hogy a személyzet ártatlannak tűnő szavai mögött vérfagyasztó valóság vagy éppen pofátlan kibeszélés állhat. Egy légiutas-kísérő most kitálalt, és elárulta, melyik az a bizonyos hárombetűs kód, és melyek azok a kifejezések, amiket jobb, ha soha nem hallasz meg a fedélzeten.

Nem mindegy, mit suttognak a hátad mögött: ha elhangzik a titkos hárombetűs kód, azonnal megfagy a levegő a fedélzeten / Fotó: M101Studio / shutterstock

Élet-halál harc: Ezért veszélyes a titkos hárombetűs kód

Ha a személyzet hirtelen az ABP kódot kezdi el használni, ott már óriási a baj. Ez a rövidítés az „Able Bodied Passengers” (cselekvőképes utasok) kifejezést takarja.

Ez a kód azt jelenti, hogy vészhelyzet van kialakulóban a fedélzeten

– nyilatkozta a Qatar Airways egyik névtelenséget kérő légiutas-kísérője az MSN-nek.

A stewardessek már a felszálláskor kiszúrják azokat az utasokat, akik egy esetleges katasztrófa vagy kényszerleszállás esetén képesek követni az utasításokat, és segíthetnek a mentésben. Ha ezt a kódot bemondják, az azt jelenti, hogy a baj már a spájzban van, és szükség lesz a fizikai erőre.

A legdurvább forgatókönyvekre is megvannak a saját szavaik. Ha a „Squawk 7500” vagy a „Hotel” kifejezés hangzik el, az konkrét gépeltérítést jelent. Ilyenkor a repülő jeladója azonnal riasztja a földi hatóságokat, hogy a járat veszélyben van. A „Code 300” vagy az „Angel” pedig még ennél is tragikusabb: azt jelzi, hogy egy utas meghalt a repülőúton.

Bosszú és flört: így pontoznak téged

Szerencsére a titkos kódok nem mindig a katasztrófáról szólnak, néha csak a személyes véleményüket osztják meg egymással – rólad. Ha például azt hallod tőlük, hogy BOB („Babe on board” vagy „Best on board”), akkor nyert ügyed van: te vagy a járat legszexibb utasa, aki azonnal felkeltette a stewardessek érdeklődését. Ha pedig leszálláskor nem a sablonos „viszlát”-tal, hanem azzal búcsúznak tőled, hogy „cheerio”, az egy burkolt meghívás, és azt jelenti, hogy bármikor szívesen látnak újra a fedélzeten – írja a Unilad.

Jaj neked viszont, ha megkapod a Philip jelzőt!

Ha elneveznek Philipnek, akkor valamit nagyon elrontottál, és garantáltan pocsék kiszolgálásra számíthatsz a repülés hátralévő részében

– idézi a The Sun az egyik légiutas-kísérőt. A név a meglehetősen durva PILP (Passenger I’d Like to Punch – Utas, akit legszívesebben megütnék) mozaikszóból alakult ki az évek során, hogy a finomkodóbb verzióval az utasok előtt is bátran használhassák a legidegesítőbb emberekre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
