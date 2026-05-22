Ha ezt a három betűt hallod a repülőn, azonnal kezdj el imádkozni! – Sokkoló titkokat árult el egy légiutas-kísérő

A nyári szezonban milliók pakolnak be a bőröndbe, hogy repülőre szállva keressenek egy kellemes úti célt. A biztonsági bemutatót már kívülről fújjuk – övek becsatolása, mentőmellény az ülés alatt –, és a turbulenciáról szóló kapitányi bemondásokhoz is hozzászoktunk. Arról viszont fogalmunk sincs, hogy a személyzet ártatlannak tűnő szavai mögött vérfagyasztó valóság vagy éppen pofátlan kibeszélés állhat. Egy légiutas-kísérő most kitálalt, és elárulta, melyik az a bizonyos hárombetűs kód, és melyek azok a kifejezések, amiket jobb, ha soha nem hallasz meg a fedélzeten.

Élet-halál harc: Ezért veszélyes a titkos hárombetűs kód

Ha a személyzet hirtelen az ABP kódot kezdi el használni, ott már óriási a baj. Ez a rövidítés az „Able Bodied Passengers” (cselekvőképes utasok) kifejezést takarja.

Ez a kód azt jelenti, hogy vészhelyzet van kialakulóban a fedélzeten

– nyilatkozta a Qatar Airways egyik névtelenséget kérő légiutas-kísérője az MSN-nek.

A stewardessek már a felszálláskor kiszúrják azokat az utasokat, akik egy esetleges katasztrófa vagy kényszerleszállás esetén képesek követni az utasításokat, és segíthetnek a mentésben. Ha ezt a kódot bemondják, az azt jelenti, hogy a baj már a spájzban van, és szükség lesz a fizikai erőre.

A legdurvább forgatókönyvekre is megvannak a saját szavaik. Ha a „Squawk 7500” vagy a „Hotel” kifejezés hangzik el, az konkrét gépeltérítést jelent. Ilyenkor a repülő jeladója azonnal riasztja a földi hatóságokat, hogy a járat veszélyben van. A „Code 300” vagy az „Angel” pedig még ennél is tragikusabb: azt jelzi, hogy egy utas meghalt a repülőúton.

Bosszú és flört: így pontoznak téged

Szerencsére a titkos kódok nem mindig a katasztrófáról szólnak, néha csak a személyes véleményüket osztják meg egymással – rólad. Ha például azt hallod tőlük, hogy BOB („Babe on board” vagy „Best on board”), akkor nyert ügyed van: te vagy a járat legszexibb utasa, aki azonnal felkeltette a stewardessek érdeklődését. Ha pedig leszálláskor nem a sablonos „viszlát”-tal, hanem azzal búcsúznak tőled, hogy „cheerio”, az egy burkolt meghívás, és azt jelenti, hogy bármikor szívesen látnak újra a fedélzeten – írja a Unilad.