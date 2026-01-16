Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Fáj a derekad, gyorsan kifáradsz? Ezt érdemes tudnod a gerincferdülésről

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 16:15
Gyakran csendben alakul ki, és sokáig nem okoz feltűnő panaszokat. A gerincferdülés idővel azonban nemcsak esztétikai eltéréseket, hanem fájdalmat, mozgáskorlátozottságot és egyéb szövődményeket is okozhat, ezért a korai felismerésnek kiemelt szerepe van.
A gerinc természetes formája oldalirányból enyhén ívelt, elölről vagy hátulról nézve azonban egyenes. Gerincferdülés esetén ez az egyenes vonal oldalirányban elhajlik, gyakran csavarodással is társulva, ami a test statikáját hosszú távon megváltoztatja.

Gerincferdülés kezelésére alkalmazott gyógytorna
A gerincferdülés kezelésére sok esetben speciális gyógytornát alkalmaznak / Fotó: 123RF

Hogyan alakul ki a gerincferdülés?

A gerincferdülés leggyakrabban gyerek- és serdülőkorban jelenik meg, különösen a növekedési ugrások időszakában. Az esetek jelentős részében az ok nem egyértelműen meghatározható, ezt nevezzük idiopátiás gerincferdülésnek. Ilyenkor genetikai hajlam és növekedési tényezők együttes hatása feltételezhető.

Más esetekben a gerincferdülés mögött neurológiai betegségek, izomegyensúly-zavarok vagy veleszületett csigolyarendellenességek állhatnak. Felnőttkorban kialakulhat úgynevezett degeneratív gerincferdülés is, amely a porckorongok és az ízületek kopásával függ össze.

Fontos hangsúlyozni, hogy a helytelen testtartás önmagában nem okoz valódi gerincferdülést, de a meglévő eltérést súlyosbíthatja, és fokozhatja a panaszokat.

Milyen tünetek hívhatják fel a figyelmet?

A gerincferdülés kezdetben gyakran tünetmentes, ezért sokszor csak véletlenül derül ki szűrővizsgálat során. Külső jelek lehetnek a vállak vagy a lapockák magasságának eltérése, az egyik oldalon hangsúlyosabb derékvonal, illetve előrehajláskor megjelenő bordapúp.

Előrehaladottabb esetekben hát- és derékfájdalom, izomfeszülés, gyors kifáradás jelentkezhet. Felnőtteknél a fájdalom gyakran a gerinc egyenetlen terheléséből adódik. Súlyos görbület esetén a mellkas deformálódása a légzést is befolyásolhatja, bár ez ritkább.

A szakértők szerint gyerekeknél különösen fontos a rendszeres ellenőrzés, mert a növekedés időszakában a görbület gyorsan romolhat megfelelő kezelés nélkül.

Hogyan kezelhető a gerincferdülés?

A gerincferdülés kezelése mindig az életkortól, a görbület mértékétől és a panaszoktól függ. Enyhébb esetekben rendszeres megfigyelés és célzott gyógytorna elegendő lehet. A speciális, egyénre szabott tornagyakorlatok célja az izomegyensúly javítása és a romlás lassítása.

Gyerek- és serdülőkorban, bizonyos görbületi szög felett fűzőkezelés válhat szükségessé, amely a növekedés időszakában segíthet a további deformitás megelőzésében. Felnőtteknél a fűző inkább fájdalomcsillapító, stabilizáló szerepet tölt be.

Súlyos, gyorsan romló vagy szövődményeket okozó gerincferdülés esetén műtéti megoldás is szóba jöhet. A műtét célja a gerinc korrigálása és stabilizálása, de erre csak indokolt esetben kerül sor, alapos mérlegelés után.

A lényeg röviden

A gerincferdülés nem csupán esztétikai eltérés, hanem hosszú távon az egész mozgásszervi rendszer működését befolyásolhatja. A korai felismerés, a rendszeres ellenőrzés és az időben megkezdett kezelés kulcsfontosságú a romlás megelőzésében. Megfelelő terápiával és életmódbeli változtatásokkal a legtöbb érintett teljes életet élhet, és a panaszok jelentősen csökkenthetők.

