Súlyos baleset történt a magyar főúton: feszítővágóval kellett kimenekíteni egy utast

Karambolozott egy tehergépkocsi és egy személyautó az 53-as főút Kiskunhalas és Balotaszállás közötti szakaszán. A baleset során a személygépkocsiba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kiskunhalasi hivatásos tűzoltók.

Tűzoltók rohantak a balesethez. Fotó: Török János

A rajok áramtalanították a járműveket. A helyszínre tartanak a bajai hivatásos tűzoltók is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.