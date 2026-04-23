Súlyos baleset történt a magyar főúton: feszítővágóval kellett kimenekíteni egy utast

Karambolozott egy tehergépkocsi és egy személyautó az 53-as főút Kiskunhalas és Balotaszállás közötti szakaszán. A baleset során a személygépkocsiba beszorult egy ember. Őt feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kiskunhalasi hivatásos tűzoltók.
A rajok áramtalanították a járműveket. A helyszínre tartanak a bajai hivatásos tűzoltók is. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.