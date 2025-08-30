Ajánlott az együttlét terhesség alatt? Nőgyógyász válaszol

„Ugye nem ártunk vele a babának?” „Most lehet vagy sem?” „Mi van ha már nem esik jól?” Ezek a kérdések sok leendő anyuka fejében ott motoszkálnak – csak épp ritkán hangzanak el hangosan. A téma kényes, tabunak számít, pedig teljesen természetes, hogy felmerül. Az együttlét a terhesség alatt nem tiltott dolog – csak érdemes tudni, mikor, hogyan és mire figyeljünk.

Lehet-e együttlét a terhesség alatt? Amit sokan nem mernek megkérdezni

Fotó: NDAB Creativity / Shutterstock

A terhesség nem jelenti az együttlétek végét

Kezdjük a legfontosabbal: ha minden rendben van a kismamával és a babával, az orvos nem lát semmilyen kockázatot, akkor az intim közelség teljesen rendben van. Sokan mégis tartanak tőle, főleg az első időszakban. Ez érthető, hiszen az ember óvatosabbá válik, meg akarja óvni a magzatot, de szerencsére az emberi test jól ki van találva – az emberiót a magzatvíz, a méh, és a méhlepény is védi. Nem kell attól félni, hogy egy ölelés vagy szerelmeskedés „felébreszti” vagy zavarja a kicsit.

A szerelmeskedés nem árt a babának a terhesség alatt. Intim együttlét közben a partnered pénisze nem ér fel annyira, hogy az zavarja a babát. A magzat biztonságos helyen van a méhen belül, és a szerelmeskedés nem befolyásolja a fejlődését" – mondja Julie Bowring szülész-nőgyógyász szakorvos.

Nem okoz gondot – sőt, még jót is tehet

A gyengéd együttlét nem veszélyes, sőt – sok kismama számol be arról, hogy ilyenkor még közelebb érzik magukat a párjukhoz. Van, akinél kifejezetten felerősödik a vágy, másnál épp ellenkezőleg – a hormonok, a fáradtság, a hányinger vagy a testi változások miatt nincs kedve hozzá. Mindkettő teljesen normális. A kulcs az, hogy figyeljünk egymásra – és ne csak testileg, hanem lelkileg is legyünk jelen a kapcsolatban.

Mikor érdemes óvatosnak lenni? Vannak-e potenciális kockázatok a terhesség alatti együttléttel kapcsolatban?

Csak bizonyos helyzetekben vannak kockázatok, amiket meg kell beszélni az orvosoddal vagy a szülésznőddel. A gyakoribb problémák az anya méhnyakával vagy a méhlepény helyzetével kapcsolatosak. Illetve komoly kockázatot rejt a magzat megfertőződése, ha elfolyik a magzatvíz" – emeli ki Meg Wilson szülész-nőgyógyász szakorvos.

Vannak helyzetek, amikor az orvos kifejezetten kéri, hogy a pár bizonyos dolgokat mellőzzön egy ideig. Ilyen lehet például, ha a kismamánál vérzés jelentkezik, ha a méhszáj túl hamar kezd kinyílni, vagy ha a méhlepény nem a megfelelő helyen tapad.