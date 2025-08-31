Valóban boldogabbá tesz az önkielégítés, mint az együttlét? A válasz igen meglepő

Az intimitás és a boldogság közötti kapcsolat mindig érdekes téma volt, azonban az önkielégítés még ma is sokak számára kényes téma. A legújabb tanulmányok viszont azt bizonyítják, hogy a saját magunknak szerzett öröm akár boldogabbá is tehet minket, mint a szerelmünkkel való együttlét. De vajon ez tényleg igaz? És, ha igen, mi állhat ennek a hátterében?

Ezek után majd más szemmel nézel az együttlétre!

Önkielégítés kontra együttlét: vajon melyik okoz több örömöt?

Anna Richards szexszakértő a HELLO! Magazine-nak adott interjút a témával kapcsolatban, amelyben kifejtette, mennyire fontos szerepet tölt be a boldogságban az egyedül töltött örömszerzés. Bár mindannyiunknak ismerős az az érzés, amikor az együttlét után kellemes, bizsergető érzés járja át a testünket, új lendületet adva és mosolyt csalva az arcunkra a szakértő azonban úgy gondolja, hogy még jobban éreznéd magad, ha ezt egyedül csinálnád.

Ezért teszi le a voksát a szakértő az önkielégítés mellett

Az együttlét, orgazmussal vagy anélkül, oxitocin és szerotonin felszabadulását eredményezi, ami eufórikus érzést kelt

– magyarázta Anna Richards, aki szerint nincs szükségünk partnerre ahhoz, hogy az együttlét utáni érzésig eljussunk. Kifejtette, hogy az önkielégítés azért tesz boldogabbá, mert nem nehezedik ránk plusz nyomás azzal kapcsolatban, hogy valamit jól csinálunk-e vagy, hogy jól nézünk-e ki.

Sajnos az önkielégítést övező stigmával még mindig küzdünk, de minél inkább az egészségügyi előnyök szempontjából tekintünk rá, annál jobb

– vélekedik.

A szakértő szerint az önkielégítés nyert az együttléttel szemben

Ezek az önkielégítés legfontosabb, pozitív jellemzői

Hozzájárul az öngondoskodáshoz és segít elmélyíteni a kapcsolatot önmagaddal

Az önkielégítés ad egy kis énidőt, amikor teljes nyugalomban kikapcsolhatsz kicsit és átadhatod magad az élvezetnek, miközben azt is felfedezed, mire van szüksége igazán a testednek. Amennyiben egy partnerrel nehezen jutsz el a csúcsra, az önkielégítés során feltárhatod, mire is vágysz valójában.

Növeli a magabiztosságot, ami elengedhetetlen az együttlét alatt

Ha nem rendelkezel kellő magabiztossággal, nehezen fogsz boldogulni az életben és természetesen az ágyban is. A szakértő szerint pedig az egyedüllét pozitív hatással van az önbecsülésre, mivel „jobban megértjük a testünket és jobban átlátjuk, hogy mit akarunk a partnerrel való együttlét során”.