80 éves lett Rocky Balboa örök szerelme: így él most Talia Shire

Április 25-én lett 80 éves Talia Shire, aki két filmtörténeti jelentőségű szériában is fontos szerepet játszott, de nemrég láthattad a netflixes Nagyikban is. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?

Talia Shire neve az elvált férjétől maradt rá

Az első házasságát David Shire zeneszerzővel kötötte, és felvette a férje családnevét. Mivel ekkoriban indult be a színésznői karrierje is, mindenki Talia Shire néven ismerte meg, így aztán a válás után is megtartotta a nevet. Annak ellenére is, hogy aztán újabb házasságot kötött Jack Schwartzman producerrel, akinek 1980-tól volt felesége egészen a férfi 1994-es haláláig.

Az egyik leghíresebb hollywoodi család tagja

A születési neve Talia Rose Coppola, tagja az Itáliából kivándorolt, mára Hollywood egyik legbefolyásosabb dinasztiáját alkotó Coppola dinasztiának. Az édesapja a filmzeneszerző Carmine Coppola, a bátyja a rendező Francis Ford Coppola, az unokahúga a rendező Sofia Coppola, az unokaöccse a filmsztár Nicolas Cage, de a gyerekei sem adták alább: Jason Schwartzmanból híres színész lett, Matt Shire forgatókönyvíró, Robert Schwartzman pedig zenészként és színészként is sikeres.

A félénksége vitte a színészethez

Az erős személyiségekkel teli, lármás családban felnőtt Talia visszahúzódó lánynak számított, ami sokáig visszatartotta őt a szórakoztatóipar világától, majd mégis ez a tulajdonsága vitte oda is. Olyannyira küzdött a félénkségével, hogy terápiás céllal iratkozott be az egyetemen drámatagozatra, és az ott tapasztaltak hatására aztán a színészet mellett döntött.

Saját maga egy változatát játszotta el A keresztapában

Egy nagyhatalmú olasz-amerikai család legkisebb gyermeke és egyetlen, háttérbe szoruló lánya? Ez igaz Talia Shire-re és Connie Corleone karakterére is A keresztapában. Persze később aztán mindkettejük történetében megtörtént az előrelépés, és Talia Shire például alkotótárs is lett A keresztapában a forgatókönyvbe is belefolyva, ő javasolta például a bátyjának az abortusz fordulatát.

Számos Oscar-rekord részese

Mindmáig ő az egyetlen színész, akit a saját testvére rendezett Oscar-jelölést érően (A keresztapa II.-ben). Senki sem játszott nála többször olyan filmekben, amelyeket egy Oscar-győzte alkotás folytatásaként készítettek el (A keresztapa- és Rocky-filmek). Továbbá tagja a Coppola-famíliának, akik a legtöbb Oscar-győztes (7) és Oscar-jelölt (9) taggal rendelkeznek a világon.