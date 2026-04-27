80 éves lett Rocky Balboa örök szerelme: így él most Talia Shire

Április 25-én lett 80 éves Talia Shire, aki két filmtörténeti jelentőségű szériában is fontos szerepet játszott, de nemrég láthattad a netflixes Nagyikban is. Te tudtad róla az alábbi érdekességeket?
Az első házasságát David Shire zeneszerzővel kötötte, és felvette a férje családnevét. Mivel ekkoriban indult be a színésznői karrierje is, mindenki Talia Shire néven ismerte meg, így aztán a válás után is megtartotta a nevet. Annak ellenére is, hogy aztán újabb házasságot kötött Jack Schwartzman producerrel, akinek 1980-tól volt felesége egészen a férfi 1994-es haláláig.
A születési neve Talia Rose Coppola, tagja az Itáliából kivándorolt, mára Hollywood egyik legbefolyásosabb dinasztiáját alkotó Coppola dinasztiának. Az édesapja a filmzeneszerző Carmine Coppola, a bátyja a rendező Francis Ford Coppola, az unokahúga a rendező Sofia Coppola, az unokaöccse a filmsztár Nicolas Cage, de a gyerekei sem adták alább: Jason Schwartzmanból híres színész lett, Matt Shire forgatókönyvíró, Robert Schwartzman pedig zenészként és színészként is sikeres.
Az erős személyiségekkel teli, lármás családban felnőtt Talia visszahúzódó lánynak számított, ami sokáig visszatartotta őt a szórakoztatóipar világától, majd mégis ez a tulajdonsága vitte oda is. Olyannyira küzdött a félénkségével, hogy terápiás céllal iratkozott be az egyetemen drámatagozatra, és az ott tapasztaltak hatására aztán a színészet mellett döntött.
Egy nagyhatalmú olasz-amerikai család legkisebb gyermeke és egyetlen, háttérbe szoruló lánya? Ez igaz Talia Shire-re és Connie Corleone karakterére is A keresztapában. Persze később aztán mindkettejük történetében megtörtént az előrelépés, és Talia Shire például alkotótárs is lett A keresztapában a forgatókönyvbe is belefolyva, ő javasolta például a bátyjának az abortusz fordulatát.
Mindmáig ő az egyetlen színész, akit a saját testvére rendezett Oscar-jelölést érően (A keresztapa II.-ben). Senki sem játszott nála többször olyan filmekben, amelyeket egy Oscar-győzte alkotás folytatásaként készítettek el (A keresztapa- és Rocky-filmek). Továbbá tagja a Coppola-famíliának, akik a legtöbb Oscar-győztes (7) és Oscar-jelölt (9) taggal rendelkeznek a világon.
A karrierje másik híres szerepét a Rockyban alakította a főszereplő barátnőjeként, melyért szintén Oscarra jelölték. A Rocky-filmekben pedig aztán annyira belejött a bokszolóbarátnő szerepbe, hogy később Nick Nolte oldalán, a Gazdag ember, szegény ember tévésorozatban is eljátszott ilyet.
„Van egy olyan érzésem, hogy 80 évesen majd kapok egy telefonhívást: készül egy új Rocky-film” – nyilatkozta hosszú évekkel ezelőtt a színésznő, és nem is kellett erre a hívásra mostanáig várnia. Hiszen Sylvester Stallone már 2006-feltámasztotta a karaktert a Rocky Balboával, amiben sokáig szerepet szánt Talia Shire-nek is, el is küldte neki a különböző forgatókönyv verziókat. A végleges változatot viszont már így nyújtotta át: „Úgy kezdődik a film, hogy a sírodnál ülök.” Majd megpróbálta vigasztalni a bánkódó színésznőt: „De viszek virágot.”
A 2019-es Working Man című filmje után nyugdíjba vonult, saját bevallása szerint már nem igazán ambicionálta a kamerák előtti szereplést, bár nyitva hagyta a lehetőséget a visszatérésre, ha valami nagyon különleges ajánlatot kapna. Néhány évnyi kihagyás után ez meg is történt, szerepelt a bátyja időskori rendezésében (Megalopolis), beugrott az Abbott Általános Iskola sorozatba, és a Nagyik című netflixes filmben is övé volt az egyik főszerep. De 80 felett sem fog pihenni, a Gravesend maffiasorozat készülő 3. évadában lesz majd látható.
