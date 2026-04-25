A fejfájás okait kutató, erős migrénnel küzdő nő a fejét fogva

Gondoltad volna? Ez is okozhatja az állandó fejfájást

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 25. 08:15
Nap mint nap lüktető fájdalommal ébredsz? Az állandó fejfájás oka más is lehet, minthogy egyszerűen hajlamos vagy rá. Lehet, hogy a szervezeted hónapok óta kétségbeesetten ordít segítségért, miközben te csak stressznek vagy egy közelgő frontnak tulajdonítod a kínzó tüneteket. Könnyen lehet azonban, hogy egy apró változtatással örökre megszabadulhatsz a kínoktól.
Bata Kata
  • Hogyan lehet összetéveszteni az allergia okozta tüneteket egy szokványos migrénnel?
  • A digitális eszközök okozta szemfáradtság és rejtett fénytörési hibák is okozhatnak fejfájást.
  • Bizonyos vészjelző tünetek esetén azonnali orvosi kivizsgálásra van szükség.

Az állandó fejfájás oka néha egészen elképesztő vagy banális. A kezeletlen fejfájás mögött álló rejtett tényezők lassan, de biztosan rontják a koncentrációs képességet, és pokollá teszik a legegyszerűbb munkanapokat is. Ne hidd, hogy megúszhatod: ha nem deríted ki az igazi bűnöst, a fájdalom krónikussá válik, és olyan szövődményekkel kell szembenézned, amelyekre most még gondolni sem mersz. Talán a szemed, az orrod, vagy éppen az állkapcsod az, ami titokban szabotálja az életed, te pedig gyanútlanul sétálsz bele a tartós egészségromlás csapdájába. Itt az ideje, hogy szembenézz a valósággal.

Az állandó fejfájás okai téged is meg fognak lepni
Az állandó fejfájás oka az orrodban keresendő?

A fejfájás egyik leggyakoribb oka a folytonos tüsszögéssel járó allergia, jellemzője pedig a lüktető halántéki fájdalom. Amikor az allergének (pollenek, por) irritálják az orrnyálkahártyát, az megduzzad, elzárva az arcüregek természetes szellőzését. Ez vákuumot vagy feszítő nyomást hoz létre a koponyacsontok közötti üregekben. Ha előrehajláskor erősödik a fájdalom az arcodban, vagy nyomást érzel a szemeid mögött, jó eséllyel nem migrénnel, hanem krónikus arcüreg-feszültséggel küzdesz.

Digitális rabság: a szemfáradtság, mint kiváltó ok

Valószínűleg te is napi 8-10 órát töltesz a képernyők előtt, ami a szemmozgató izmok számára hatalmas terhelést jelent és nem csak szemszárazságot okoz: a folyamatos fókuszálás miatt a szem körüli izmok begörcsölnek, ami kisugárzó fájdalmat indít el a homlok és a tarkó irányába. Gyakran egy minimális dioptria-eltérés az, ami miatt az agyad extra energiát fektet a látásélesség fenntartásába, és ennek könnyen lehet fejfájás az oka. Ha a probléma megoldatlan marad, annak állandó migrén lehet az ára.

A folyamatos fókuszálás miatt a szem körüli izmok begörcsölnek, ami kisugárzó fejfájást okoz
Bors-tipp a megelőzéshez

Próbáld ki a 20-20-6 szabályt: 20 percenként nézz 20 másodpercig egy legalább 6 méter távolságra lévő tárgyat. Ez ellazítja a szemizmaidat, és radikálisan csökkentheti a munkanap végére jelentkező tompa fejfájást. Érdemes a szemtornát is megtanulnod és alkalmaznod.

Állkapocs- és fogcsikorgatás

Ébredtél már úgy, mintha egy satuba szorították volna a fejed? Lehet, hogy éjszaka, észrevétlenül vezeted le a napi feszültséget azzal, hogy a fogaid csikorgatod. A bruxizmus, vagyis a fogcsikorgatás, és az állkapocs szoros összezárása a rágóizmokra olyan brutális terhelést ró, amely közvetlenül az ízület melletti idegeket irritálja. Ez a feszültség felfelé vándorol, és reggeli tenziós fejfájást okozhat, amit sokan tévesen a rossz párnának tulajdonítanak.

A fogcsikorgatás nemcsak a fogaidat teszi tönkre, hanem állandó fejfájást is okozhat
Mikor fordulj azonnal orvoshoz?

Habár a legtöbb típusú fejfájás életmódbeli okokra vezethető vissza – ilyen a túl sok stressz és az alacsony folyadékbevitel –, vannak vészjósló jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a fájdalom hirtelen, „villámcsapásszerűen” érkezik, és láz, tarkómerevség vagy látászavar kíséri, ne késlekedj! Ezek a tünetek neurológiai vészhelyzetet, akár agyhártyagyulladást vagy stroke-ot is jelezhetnek. Ha a megszokottól eltérő, extrém erős fájdalmat tapasztalsz, irány a doki. Az öngyógyszerezés életveszélyes lehet!

Az agyfagyás ártalmas?  

Éreztél már éles, nyilalló fájdalmat a homlokodban, miután túl gyorsan ettél vagy ittál valami hideget? Ezt hívják sphenopalatine ganglioneuralgiának, vagyis agyfagyásnak. Amikor valami nagyon hideg éri a szájpadlásodat, az ott futó erek hirtelen összehúzódnak, majd kitágulnak. Az agyad ezt a hirtelen változást fájdalomként érzékeli, és hibásan a homlokodba vetíti ki az érzetet. Habár ijesztő és fájdalmas, szerencsére teljesen ártalmatlan jelenség, és pillanatok alatt elmúlik.

Ha szeretnél többet megtudni a tenziós fejfájásról, nézd meg a következő videót:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu