Gondoltad volna? Ez is okozhatja az állandó fejfájást

Hogyan lehet összetéveszteni az allergia okozta tüneteket egy szokványos migrénnel?

A digitális eszközök okozta szemfáradtság és rejtett fénytörési hibák is okozhatnak fejfájást.

Bizonyos vészjelző tünetek esetén azonnali orvosi kivizsgálásra van szükség.

Az állandó fejfájás oka néha egészen elképesztő vagy banális. A kezeletlen fejfájás mögött álló rejtett tényezők lassan, de biztosan rontják a koncentrációs képességet, és pokollá teszik a legegyszerűbb munkanapokat is. Ne hidd, hogy megúszhatod: ha nem deríted ki az igazi bűnöst, a fájdalom krónikussá válik, és olyan szövődményekkel kell szembenézned, amelyekre most még gondolni sem mersz. Talán a szemed, az orrod, vagy éppen az állkapcsod az, ami titokban szabotálja az életed, te pedig gyanútlanul sétálsz bele a tartós egészségromlás csapdájába. Itt az ideje, hogy szembenézz a valósággal.

Az állandó fejfájás okai téged is meg fognak lepni

Az állandó fejfájás oka az orrodban keresendő?

A fejfájás egyik leggyakoribb oka a folytonos tüsszögéssel járó allergia, jellemzője pedig a lüktető halántéki fájdalom. Amikor az allergének (pollenek, por) irritálják az orrnyálkahártyát, az megduzzad, elzárva az arcüregek természetes szellőzését. Ez vákuumot vagy feszítő nyomást hoz létre a koponyacsontok közötti üregekben. Ha előrehajláskor erősödik a fájdalom az arcodban, vagy nyomást érzel a szemeid mögött, jó eséllyel nem migrénnel, hanem krónikus arcüreg-feszültséggel küzdesz.

Digitális rabság: a szemfáradtság, mint kiváltó ok

Valószínűleg te is napi 8-10 órát töltesz a képernyők előtt, ami a szemmozgató izmok számára hatalmas terhelést jelent és nem csak szemszárazságot okoz: a folyamatos fókuszálás miatt a szem körüli izmok begörcsölnek, ami kisugárzó fájdalmat indít el a homlok és a tarkó irányába. Gyakran egy minimális dioptria-eltérés az, ami miatt az agyad extra energiát fektet a látásélesség fenntartásába, és ennek könnyen lehet fejfájás az oka. Ha a probléma megoldatlan marad, annak állandó migrén lehet az ára.

A folyamatos fókuszálás miatt a szem körüli izmok begörcsölnek, ami kisugárzó fejfájást okoz

Bors-tipp a megelőzéshez Próbáld ki a 20-20-6 szabályt: 20 percenként nézz 20 másodpercig egy legalább 6 méter távolságra lévő tárgyat. Ez ellazítja a szemizmaidat, és radikálisan csökkentheti a munkanap végére jelentkező tompa fejfájást. Érdemes a szemtornát is megtanulnod és alkalmaznod.

Állkapocs- és fogcsikorgatás

Ébredtél már úgy, mintha egy satuba szorították volna a fejed? Lehet, hogy éjszaka, észrevétlenül vezeted le a napi feszültséget azzal, hogy a fogaid csikorgatod. A bruxizmus, vagyis a fogcsikorgatás, és az állkapocs szoros összezárása a rágóizmokra olyan brutális terhelést ró, amely közvetlenül az ízület melletti idegeket irritálja. Ez a feszültség felfelé vándorol, és reggeli tenziós fejfájást okozhat, amit sokan tévesen a rossz párnának tulajdonítanak.