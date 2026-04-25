Nem várt bejelentést tett a MÁV: idén minden eddiginél korábban lép életbe ez a változás, utasok ezreit érinti

Fontos bejelentést tett a Facebook-oldalán Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója: idén már május 1-jén elindul a balatoni előszezon. Így tehát, aki a hosszú hétvégére tervez, már kibővített menetrenddel számolhat.
Minden eddiginél korábban, már a május 1-jei hosszú hétvégén élesítjük az előszezoni menetrendet, amelynek köszönhetően több vonattal, jobb buszcsatlakozásokkal, a MÁVPlusz alkalmazáson keresztül elérhető 15%-os okoskedvezménnyel pedig olcsóbban lehet eljutni a Balatonhoz
- kezdte Facebook-bejegyzését Hegyi.
Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy az utasok is segíthetik a többletkapacitások elosztását azzal, ha előre megváltják jegyüket. Majd kiemelte, hogy érdemes tudni, hogy az eddigi évekhez hasonlóan, idén is az előszezon kezdetétől a Balaton, Tópart és Kék Hullám InterCityk és a Jégmadár Expressz minden kocsija helyjegyköteles, hogy mindenkinek garantálni tudjuk az ülőhelyét.
A kerékpárral utazóknak az alábbi járatokat ajánljuk:
A menetrend pedig már elérhető a MÁVPlusz alkalmazásban és online felületeiken.
