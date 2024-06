6 tipp, hogy lapos legyen a hasad a bikiniben

Különösen nyáron válik fontossá a bikini előkerülése idején, hogy a has körüli víz és zsír minél előbb eltűnjön. A mindmegette.hu összegyűjtött néhány tippet, amikkel jól érezheted majd magad a strandon.

Fotó: Pixabay

1. Bélflóra egészsége

A megfelelő, egészséges táplálkozásról mind tudjuk, hogy segít hozzájárulni a lapos hashoz. Azt viszont kevesebben tudják, hogy a probiotikumokat nemcsak antibiotikumkúra vagy hasmenéses megbetegedés után érdemes szedni. A jó bélbaktériumok szaporodását elősegítő készítmény csökkenti a puffadást és egyensúlyban tartja a bélflórát. Bizonyos probiotikus élelmiszerek, például a kefir, a joghurt, a savanyú káposzta rendszeres fogyasztása tehát segít a lapos has elérésében.

2. Rostok

A rostban gazdag étrend jól eltelít, stabilizálja a vércukorszintet, és nem utolsósorban könnyen emészthető. Érdemes minden étkezésünket ennek megfelelően alakítani, tehát minél több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani. Arra azonban figyeljünk, hogy a brokkoli, a karfiol, a borsó és a babfélék is okozhatnak puffadást. A rostbevitel könnyedén növelhető a zabpehely, a chiamag vagy a lenmag rendszeres fogyasztásával is.

3. Sóbevitel csökkentése

Bár minden étel megkívánja a sózást, nem mindegy, mennyit használunk belőle. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy sok készétel, a konzervek és előregyártott szószok is nagy mennyiségű sót tartalmaznak. A sóban gazdag étrend is okozhat puffadást, és miatta a szövetekben felgyülemlik a víz is.

4. Zárjuk ki az alkoholt

A rendszeresen és nagymértékű italozás garantáltan elhízáshoz vezet. Az alkohol dehidratálja a szervezetet, ezáltal vízvisszatartásra készteti. Hatására az emésztőrendszerben elhalnak a jó, és elszaporodnak a rossz baktériumok, melyek gázokat termelnek, vagyis puffadást okoznak. Ráadásul az alkohol mellé jólesik valamilyen sós rágcsálnivaló, amivel így már duplázódik a káros hatás.

5. Cukor elhagyása

Érdemes elkerülni a hozzáadott cukorban gazdag ételek fogyasztását. Az ételek ízesítésére használjunk természetes édesítőszereket, és figyeljük a szervezetünk gyümölcsfogyasztásra adott reakcióját, ugyanis a magas fruktózbevitel sokaknál okoz kellemetlen tüneteket, puffadást, felfúvódást.