Legurult még egy fekete? Innen tudhatod, ha koffeintúladagolásod van

A Caffè Vergnano nevű kávémárka egy 2025-ös felmérése szerint a 16 és 75 év közötti magyarok 86 százaléka fogyaszt kávét, 70 százalékuk napi rendszerességgel. A Coca-Cola HBC Hungary egy korábbi, 2022-es kutatása rámutat, hogy a kávéfogyasztók átlagosan két csésze kávét isznak meg naponta. Pontosabban lebontva 29 százalék napi egy, 60 százalék pedig napi 2-3 csésze feketét fogyaszt. Ezekből az adatokból kiindulva a magyarok kávéfogyasztási szokásai általánosságban biztonságosnak mondhatók, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy

a koffeinnel szembeni tolerancia mértéke attól is függ, kinek hogyan reagál rá a szervezete. Ezenkívül bizonyos egészségügyi állapotok és gyógyszerek is befolyásolják az érzékenységet.

A legbiztonságosabb, ha indokolt esetben konzultálunk az orvosunkkal arról, pontosan napi hány csésze kávé fogyasztása biztonságos számunkra.

Melyek a koffeintúladagolás tünetei?

Ha túl sok koffeint fogyasztottunk és azt a szervezetünk nem képes elég gyorsan feldolgozni, koffeintúladagolás léphet fel, amelynek súlyos következményei lehetnek. Könnyebb mérgezésre a következő tünetek figyelmeztethetnek:

megnövekedett pulzusszám;

szívdobogás érzés;

fejfájás;

szorongás;

idegesség, izgatottság;

fokozott szomjúság és vizeletürítés;

hasmenés;

alvászavar.

Amennyiben súlyosabb túladagolásról van szó, az alábbi szimptómák jelentkezhetnek:

légzési nehézség, légszomj;

hirtelen magas vérnyomás;

izomrángás;

zavartság;

hányinger, hányás;

rohamok.

A koffeinmérgezés tüneteinek időtartamát az életkor, a testsúly, valamint az egyéni koffeintolerancia is befolyásolja. A koffein általában 3-10 óra alatt bomlik le a szervezetben, túladagolás során azonban ennél jóval tovább is tarthat a folyamat. Habár a túladagoláshoz különösen sok koffein elfogyasztására van szükség, nem lehetetlen elérni a súlyos állapotot. A kávén, teán, energiaitalon és kólán túl számos termék tartalmaz koffeint, így aki eleve több csésze feketét iszik egy nap, annak a kávé mellé elég lehet néhány olyan készítmény elmajszolása, amelyben a tudtán kívül megtalálható a stimuláns. Ilyenek lehetnek a proteinszeletek, az edzésekhez kínált snackek, regeneráló italok, vény nélkül kapható gyógyszerek, diétás tabletták és étvágycsökkentők, sőt a rágógumik is.