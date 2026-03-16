BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Henrietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Legurult még egy fekete? Innen tudhatod, ha koffeintúladagolásod van

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 11:45
kávéfogyasztáskoffeintúladagoláskoffeinmérgezés
Alig ébredsz fel, pedig már a negyedik kávéd iszod? Jobban jársz, ha alternatív módokat keresel arra, hogy éber maradj, túl sok kávé, kóla vagy fekete tea fogyasztásával ugyanis könnyen koffeintúladagolásod lehet. A kóros állapotnak akár halálos következményei is lehetnek.
Vági Bence
A szerző cikkei
  • Koffeint már a Krisztus előtti évezredekben is fogyasztott az emberiség.
  • A manapság leggyakrabban fogyasztott koffeinforrás a kávé, tea és energiaital.
  • A koffein hatására éberebbek, koncentráltabbak vagyunk, a szervezet azonban könnyen hozzászokik, így egyre nagyobb dózisra van szükség ugyanannak a hatásnak az eléréséhez.
  • Túl sok koffein fogyasztásával könnyen koffeintúladagolásunk lehet, amely számos tünettel járhat.
  • Ha a kialakult állapotot nem kezelik megfelelően, a koffeinmérgezés súlyos esetben halálhoz is vezethet.

Igyunk eszpresszót vagy hosszú kávét, rendeljünk doppiót, cortadót vagy cappucinót, esetleg cipeljünk magunkkal órákig egy fél literes lattét, a kávét a legtöbben egyetlen céllal fogyasztjuk: hogy éberebbek, koncentráltabbak és hatékonyabbak legyünk. Hasonló céllal a legendák szerint már a Krisztus előtti évezredekben is fogyasztottak koffeint, főleg tea formájában. A teaivás hagyományát a kínai Shennong császárhoz kötik, aki időszámításunk előtt 2737-ben uralkodott. A történetek szerint tealevél hullott a forró vizébe, és ezzel indult a tea hódító útjára. Ami bizonyos, hogy a történészek szerint az emberek legalább 2500 éve fogyasztanak teát, míg a kávéfogyasztás dokumentáltan Jemenben kezdődött a 15. században. Mindez mára napi rutinná vált, olyannyira, hogy a legtöbben akár 3-4, sőt 5-6 csésze kávét is képesek magukba dönteni egyetlen nap alatt. Ez utóbbi mennyiség már jócskán felülmúlja a napi ajánlásokat, így aki rendszeresen ilyen nagy mennyiségben fogyaszt kávét, az a koffeintúladagolás lehetőségét kockáztatja. Ez az állapot kezeletlenül akár halálos is lehet, így érdemes tisztában lennünk a mérgezést kiváltó koffeinmennyiséggel, a lehetséges tünetekkel és a megfelelő kezelési módszerekkel.

Koffeintúladagolás veszélyére figyelmeztető üres kávéscsészék
A túl sok kávé fogyasztása könnyen koffeintúladagoláshoz vezethet
Fotó: Boontoom Sae-Kor / shutterstock

Mennyi koffein fogyasztása ajánlott egy nap?

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szerint egy felnőtt ember számára napi két-három csésze kávé fogyasztása biztonságos. Ekkora mennyiség mellett a fogyasztók egészségének előnyére válnak a kávé élettani hatásai, ezen a mennyiségen felül azonban már árthatunk a szervezetünknek.

A Caffè Vergnano nevű kávémárka egy 2025-ös felmérése szerint a 16 és 75 év közötti magyarok 86 százaléka fogyaszt kávét, 70 százalékuk napi rendszerességgel. A Coca-Cola HBC Hungary egy korábbi, 2022-es kutatása rámutat, hogy a kávéfogyasztók átlagosan két csésze kávét isznak meg naponta. Pontosabban lebontva 29 százalék napi egy, 60 százalék pedig napi 2-3 csésze feketét fogyaszt. Ezekből az adatokból kiindulva a magyarok kávéfogyasztási szokásai általánosságban biztonságosnak mondhatók, ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy

a koffeinnel szembeni tolerancia mértéke attól is függ, kinek hogyan reagál rá a szervezete. Ezenkívül bizonyos egészségügyi állapotok és gyógyszerek is befolyásolják az érzékenységet.

A legbiztonságosabb, ha indokolt esetben konzultálunk az orvosunkkal arról, pontosan napi hány csésze kávé fogyasztása biztonságos számunkra.

Melyek a koffeintúladagolás tünetei?

Ha túl sok koffeint fogyasztottunk és azt a szervezetünk nem képes elég gyorsan feldolgozni, koffeintúladagolás léphet fel, amelynek súlyos következményei lehetnek. Könnyebb mérgezésre a következő tünetek figyelmeztethetnek:

  • megnövekedett pulzusszám;
  • szívdobogás érzés;
  • fejfájás;
  • szorongás;
  • idegesség, izgatottság;
  • fokozott szomjúság és vizeletürítés;
  • hasmenés;
  • alvászavar.

Amennyiben súlyosabb túladagolásról van szó, az alábbi szimptómák jelentkezhetnek:

  • légzési nehézség, légszomj;
  • hirtelen magas vérnyomás;
  • izomrángás;
  • zavartság;
  • hányinger, hányás;
  • rohamok.

A koffeinmérgezés tüneteinek időtartamát az életkor, a testsúly, valamint az egyéni koffeintolerancia is befolyásolja. A koffein általában 3-10 óra alatt bomlik le a szervezetben, túladagolás során azonban ennél jóval tovább is tarthat a folyamat. Habár a túladagoláshoz különösen sok koffein elfogyasztására van szükség, nem lehetetlen elérni a súlyos állapotot. A kávén, teán, energiaitalon és kólán túl számos termék tartalmaz koffeint, így aki eleve több csésze feketét iszik egy nap, annak a kávé mellé elég lehet néhány olyan készítmény elmajszolása, amelyben a tudtán kívül megtalálható a stimuláns. Ilyenek lehetnek a proteinszeletek, az edzésekhez kínált snackek, regeneráló italok, vény nélkül kapható gyógyszerek, diétás tabletták és étvágycsökkentők, sőt a rágógumik is.

Koffeinmérgezés miatt nehézlégzéssel és légszomjjal küzdő férfi egy kanapén ülve, kávéspohárral a kezében
A koffeinmérgezés egyértelmű tünete lehet a nehézlégzés és légszomj
Fotó: antoniodiaz / shutterstock

Melyek lehetnek a koffeintúladagolás szövődményei?

A koffeintúladagolás súlyos szövődményei ritkák, de nem érdemes félvállról venni a veszélyt, súlyos esetben ugyanis halálhoz vezethetnek. A lehetséges súlyos szövődmények a következők lehetnek:

  • alacsony káliumszint;
  • magas vércukorszint;
  • a vér savasodása; 
  • veseelégtelenség; 
  • agy- és szívkárosodás;
  • a központi idegrendszer károsodása.

Hogyan zajlik a koffeintúladagolás kezelése?

Átfogó fizikai, vér- és vizeletvizsgálat, illetve esetleges neurológiai vizsgálatok elvégzését, valamint a bevallott tünetek kielemzését követően, a közelmúltban elfogyasztott ételek, italok és gyógyszerek fényében állapítják meg a szakorvosok a koffeintúladagolás mértékét, és a szükséges terápiát. Bizonyos estekben EKG-vizsgálatot, sőt mellkasröntgent is végezhetnek a szív állapotának ellenőrzése érdekében.

A kezelés elsődleges célja a tünetek enyhítése és a szervezet segítése a koffein lebontásában. Enyhe mérgezés esetén sok esetben elegendő a fokozott vízfogyasztás, míg súlyosabb esetekben szóba jöhet intravénás folyadékpótlás, különböző gyógyszerek alkalmazása a vérnyomás stabilizálására, illetve aktív szén alkalmazása a koffein feldolgozásának gyorsítására. Kirívióan súlyos esetekben a veséket támogató dialízisre, valamint pulzusszámot helyreállító defibrillációra is szükség lehet. Utókezelés során kiemelten fontos az orvosi utasítások betartása, köztük a koffeinfogyasztás kerülése addig, amíg azt újra nem engedélyezik.

Miként előzhető meg a koffeinmérgezés?

A koffeintúladagolás megelőzésének legjobb módja, ha csak biztonságos mennyiségű koffeint fogyasztunk egy nap. Ehhez érdemes megállni legfeljebb napi három csésze kávénál, valamint ellenőrizni a különböző termékek tápérték- és összetevő-címkéit, hogy tartalmaznak-e, és ha igen, mennyi koffeint. Ezenkívül a bőséges folyadékfogyasztás is elengedhetetlen koffeintartalmú ételek és italok fogyasztása esetén.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
