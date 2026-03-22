Ne vedd félvállról: életveszélyes állapotot is jelezhet, ha ezen a ponton fáj a hátad

Mivel a hátfájás egy hétköznapi kellemetlenség, amivel időnként a legtöbben szembesülünk, nem igazán tulajdonítunk neki nagy jelentőséget. Azonban egyes esetekben fontos, hogy komolyan vegyük a kellemet tüneteket, mert egy súlyos egészségügyi problémát is jelezhetnek. Mutatjuk, mire kell figyelned!
A hátfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi panasz. Okai mögött általában egyszerűen a túlterhelés, a rossz testtartás vagy izomhúzódás áll. Azonban nem árt tudni, hogy a tüdőrákos megbetegedés egyik tünete is lehet a hátfájdalom. Ez esetben változó lehet a fájdalom helye, de a legtöbb esetben a deréktájra vagy a hát középső részére koncentrálódik.
Nem egyszerű megállapítani, hogy egy hátfájás mögött pontosan milyen egészségügyi problémák állnak, de egyes jellemzők figyelembevételével tudhatjuk, mikor kell fokozott figyelmet fordítanunk a tünetekre.
Ha a hátfájás:
Miért okozhat hátfájást a tüdőrák?
A rák okozta hátfájásnak több lehetséges oka lehet. Egyrészt – és ez a leggyakoribb eset –, ha a daganat áttétet képez a gerinc csontjaiba, ez okozhatja a panaszt. Ha ez az úgynevezett gerincmetasztázis a csigolyákat is érinti, az erős hátfájdalommal jelentkezhet.
Előfordulhat, hogy a daganat vagy az áttétek nyomást gyakorolnak a gerincvelőre vagy az idegekre. Ilyenkor a fájdalom zsibbadással, gyengeséggel vagy mozgásszervi problémákkal is járhat.
Ritkább esetben, de a hátfájás oka lehet az is, ha a ráksejtek a központi idegrendszert védő hártyákba vagy a gerinc körüli folyadékba jutnak, ami szintén hát- és lábfájdalmakhoz vezet.
Ha a daganat a környező izmokra vagy lágyrészekre is kiterjed, az szintén erős fájdalommal járhat.
Ha a hátfájás mellett az alábbi panaszok is megjelennek, fontos mihamarabb orvoshoz fordulni:
Ebben az esetben az orvosok különböző vizsgálatokkal – például képalkotó eljárásokkal – térképezik fel, mi állhat a panaszok hátterében.
Fontos: a hátfájás általában nem utal súlyos egészségügyi problémára. Ugyanakkor, ha a fájdalom hirtelen erősödik, tartóssá válik, vagy idegrendszeri tünetekkel társul, nem szabad halogatni a kivizsgálást!
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!
Az alábbi videóból megismerheted a tüdőrák figyelmeztető tüneteit:
