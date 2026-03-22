Ne vedd félvállról: életveszélyes állapotot is jelezhet, ha ezen a ponton fáj a hátad

Mivel a hátfájás egy hétköznapi kellemetlenség, amivel időnként a legtöbben szembesülünk, nem igazán tulajdonítunk neki nagy jelentőséget. Azonban egyes esetekben fontos, hogy komolyan vegyük a kellemet tüneteket, mert egy súlyos egészségügyi problémát is jelezhetnek. Mutatjuk, mire kell figyelned!

A hátfájás bizonyos esetekben a tüdőrák tüneteként is megjelenhet.

Egyes panaszok felismerése segíthet megkülönböztetni a hétköznapibb problémák okozta panaszoktól.

Ha a fájdalom más tünetekkel együtt jelentkezik, indokolt az orvosi kivizsgálás.

A hátfájás okai, leggyakoribb tünetei

A hátfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi panasz. Okai mögött általában egyszerűen a túlterhelés, a rossz testtartás vagy izomhúzódás áll. Azonban nem árt tudni, hogy a tüdőrákos megbetegedés egyik tünete is lehet a hátfájdalom. Ez esetben változó lehet a fájdalom helye, de a legtöbb esetben a deréktájra vagy a hát középső részére koncentrálódik.

Milyen hátfájás lehet gyanús?

Nem egyszerű megállapítani, hogy egy hátfájás mögött pontosan milyen egészségügyi problémák állnak, de egyes jellemzők figyelembevételével tudhatjuk, mikor kell fokozott figyelmet fordítanunk a tünetekre.

Ha a hátfájás:

az éjszaka erősödik, zavarja az alvást,

mély, tompa, nehezen lokalizálható,

a hátból a lábakba sugárzik,

nyaki fájdalmakkal együtt jelentkezik,

a lábak gyengeségével vagy járási nehézségekkel jelentkezik, indokolt a kivizsgálás.

Miért okozhat hátfájást a tüdőrák?

A rák okozta hátfájásnak több lehetséges oka lehet. Egyrészt – és ez a leggyakoribb eset –, ha a daganat áttétet képez a gerinc csontjaiba, ez okozhatja a panaszt. Ha ez az úgynevezett gerincmetasztázis a csigolyákat is érinti, az erős hátfájdalommal jelentkezhet.

Előfordulhat, hogy a daganat vagy az áttétek nyomást gyakorolnak a gerincvelőre vagy az idegekre. Ilyenkor a fájdalom zsibbadással, gyengeséggel vagy mozgásszervi problémákkal is járhat.

Ritkább esetben, de a hátfájás oka lehet az is, ha a ráksejtek a központi idegrendszert védő hártyákba vagy a gerinc körüli folyadékba jutnak, ami szintén hát- és lábfájdalmakhoz vezet.