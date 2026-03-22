Ne vedd félvállról: életveszélyes állapotot is jelezhet, ha ezen a ponton fáj a hátad

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 16:45
Akár egy komolyabb betegségre is figyelmeztethet ez a mindennapos kellemetlenség. A hátfájást nem csupán az ülőmunka vagy a rossz testtartás okozhatja, de akár komolyabb betegség is állhat a háttérben. Mutatjuk, mi lehet ez, hogyan ismerhető fel, és mit lehet tenni ellene, mielőtt már túl késő lesz!
Mivel a hátfájás egy hétköznapi kellemetlenség, amivel időnként a legtöbben szembesülünk, nem igazán tulajdonítunk neki nagy jelentőséget. Azonban egyes esetekben fontos, hogy komolyan vegyük a kellemet tüneteket, mert egy súlyos egészségügyi problémát is jelezhetnek. Mutatjuk, mire kell figyelned!

Hátfájás miatt köhögő nőt vizsgáló orvos.
Ne vedd félvárról! A hátfájás akár súlyos egészségügyi kockázatokra is figyelmeztethet.
  • A hátfájás bizonyos esetekben a tüdőrák tüneteként is megjelenhet.
  • Egyes panaszok felismerése segíthet megkülönböztetni a hétköznapibb problémák okozta panaszoktól.
  • Ha a fájdalom más tünetekkel együtt jelentkezik, indokolt az orvosi kivizsgálás.

A hátfájás okai, leggyakoribb tünetei

A hátfájás az egyik leggyakoribb egészségügyi panasz. Okai mögött általában egyszerűen a túlterhelés, a rossz testtartás vagy izomhúzódás áll. Azonban nem árt tudni, hogy a tüdőrákos megbetegedés egyik tünete is lehet a hátfájdalom. Ez esetben változó lehet a fájdalom helye, de a legtöbb esetben a deréktájra vagy a hát középső részére koncentrálódik.

Milyen hátfájás lehet gyanús?

Nem egyszerű megállapítani, hogy egy hátfájás mögött pontosan milyen egészségügyi problémák állnak, de egyes jellemzők figyelembevételével tudhatjuk, mikor kell fokozott figyelmet fordítanunk a tünetekre.

Ha a hátfájás:

  • az éjszaka erősödik, zavarja az alvást,
  • mély, tompa, nehezen lokalizálható,
  • a hátból a lábakba sugárzik,
  • nyaki fájdalmakkal együtt jelentkezik,
  • a lábak gyengeségével vagy járási nehézségekkel jelentkezik, indokolt a kivizsgálás.

Miért okozhat hátfájást a tüdőrák?

A rák okozta hátfájásnak több lehetséges oka lehet. Egyrészt – és ez a leggyakoribb eset –, ha a daganat áttétet képez a gerinc csontjaiba, ez okozhatja a panaszt. Ha ez az úgynevezett gerincmetasztázis a csigolyákat is érinti, az erős hátfájdalommal jelentkezhet.

Előfordulhat, hogy a daganat vagy az áttétek nyomást gyakorolnak a gerincvelőre vagy az idegekre. Ilyenkor a fájdalom zsibbadással, gyengeséggel vagy mozgásszervi problémákkal is járhat.

Ritkább esetben, de a hátfájás oka lehet az is, ha a ráksejtek a központi idegrendszert védő hártyákba vagy a gerinc körüli folyadékba jutnak, ami szintén hát- és lábfájdalmakhoz vezet.

Ha a daganat a környező izmokra vagy lágyrészekre is kiterjed, az szintén erős fájdalommal járhat.

A tüdőrák tünetei

Köhögő nő hátfájásra panaszkodik.
Ha a hátfájás mellett a következő tünetek is jelentkeznek: fordulj orvoshoz!
Ha a hátfájás mellett az alábbi panaszok is megjelennek, fontos mihamarabb orvoshoz fordulni:

  • tartós köhögés
  • mellkasi fájdalom
  • légszomj
  • sípoló légzés
  • véres köpet
  • indokolatlan fogyás
  • állandó fáradtság

Ebben az esetben az orvosok különböző vizsgálatokkal – például képalkotó eljárásokkal – térképezik fel, mi állhat a panaszok hátterében.

Fontos: a hátfájás általában nem utal súlyos egészségügyi problémára. Ugyanakkor, ha a fájdalom hirtelen erősödik, tartóssá válik, vagy idegrendszeri tünetekkel társul, nem szabad halogatni a kivizsgálást!

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!

Az alábbi videóból megismerheted a tüdőrák figyelmeztető tüneteit:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu