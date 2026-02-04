Ezek a hétköznapi szokásaid biztosan tönkreteszik a hátad – szakértők figyelmeztetnek

A hátfájás általában nem egyik napról a másikra alakul ki. Egy lassú folyamat eredménye, amelynek során a mindennapi rutinjaink fokozatosan túlterhelik a gerincet. Ülünk a számítógép előtt, lehajtott fejjel nézzük a telefonunkat, keveset mozgunk, majd estére jön a derék- vagy nyakfájás. Ezek a szokások önmagukban nem tűnnek veszélyesnek, együtt és hosszú távon viszont komoly terhelést jelentenek.
Ramil S. Bhatnagar, a Jersey Shore University Medical Center gerincsebészeti osztályának vezetője és az ortopéd sebészeti osztály elnöke szerint a hátpanaszok nagy része mögött nem sérülés vagy betegség áll, hanem az, ahogyan nap mint nap használjuk a testünket.
Bizonyos szokások hatással vannak az ízületek és a gerinc általános egészségére. Ezek a szokások önmagukban akár ártalmatlannak is tűnhetnek, de ha rendszeresen ismételjük őket, hosszú távon komoly következményekkel járhatnak.
– hívja fel a figyelmet Dr. Bhatnagar.
Az egyik leggyakoribb probléma a hosszan tartó ülés. Irodában, autóban vagy otthon a laptop előtt órákon át ugyanabban a testhelyzetben ülünk. Ilyenkor a porckorongokra folyamatos nyomás nehezedik, ami idővel gyulladáshoz, kopáshoz, súlyosabb esetben sérvhez is vezethet. A gerinc alapvetően mozgásra van tervezve. Már az is sokat számít, ha rendszeresen megszakítjuk az ülést, felállunk, nyújtózkodunk, vagy néhány percig sétálunk.
Ha ülő munkát végzel, adunk van néhány egyszerű módszert a hátfájás elkerülésére:
Egy fárasztó nap végén sokan már nem szívesen mozognak, pedig a gerinc egészsége szempontjából ez kulcskérdés. A szakértő szerint napi legalább fél óra könnyed mozgás sokat segíthet. A séta, a nyújtás és a törzsizom-erősítés mind hozzájárul ahhoz, hogy a hát stabilabb legyen és kevésbé terhelődjön túl.
A folyamatos telefonhasználat szintén megterheli a gerincet. Amikor hosszú ideig lehajtott fejjel nézzük a képernyőt, a nyaki és felső háti szakaszra a testsúlynál jóval nagyobb nyomás kerül. Ez merevséget és fájdalmat okozhat, amely idővel tartóssá válhat. Érdemes tudatosan korlátozni a hosszan tartó telefonhasználatot, vagy a készüléket inkább tartsuk szemmagasságban.
Talán nem is gondolnánk rá, de a dohányzás a gerinc állapotát is rontja, mivel csökkenti a porckorongok tápanyagellátását. A túlsúly szintén extra terhet ró a hátra, különösen akkor, ha keveset mozgunk.
A hátfájás sok esetben enyhíthető életmódbeli változtatásokkal, de vannak figyelmeztető jelek. Ha a fájdalom tartósan fennáll, nem javul a mozgás hatására, éjszaka is jelentkezik, vagy megakadályoz a megszokott tevékenységekben, fontos szakemberhez fordulni.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Az alábbi videó olyan gyakorlatokat mutat be, amelyek erősítik a hát mélyizmait:
