Te is mindennap iszod? Ezek a népszerű italok alattomosan növelik a vesebetegség kockázatát

A szervezetünk nap mint nap azon dolgozik, hogy tökéletesen működjön, ám az életmódunkkal és a nem megfelelő táplálkozásunkkal nagy mértékben károsíthatjuk a létfontosságú szerveinket. Egyes italok rendszeres fogyasztása hosszú távon kifejezetten megviselheti a veséket, és növelheti a vesebetegség kialakulásának kockázatát. Az alábbi cikkben most összeszedtünk 5 olyan italt, amelyeket az egészségünk megőrzése érdekében érdemes jó messzire elkerülni.

A vesebetegség nem játék!

Fotó: GettyImages

A vesék kulcsszerepet töltenek be a szervezet megfelelő működésében.

Az alábbiakban felsorolt népszerű italokat rengetegen fogyasztják, miközben egyáltalán nincsenek tisztában egészségkárosító hatásukkal.

Már egy apró változtatással is rengeteget tehetsz veséid egészségéért.

Álmaidban sem gondolnád, de ezek a kedvelt italok növelik a vesebetegség esélyét

A vesék hatalmas szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében: szabályozzák a vérnyomást és az elektrolitokat, szűrik a vért, valamint segítenek megszabadulni a felesleges salakanyagoktól. Így, mivel egy létfontosságú szervről beszélünk, nem árt, ha ismered azokat az italokat, amelyek megterhelik a veséket.

A napi folyadékbevitel ugyanis károsan hathat a vesék egészségére – még akkor is, ha nem érzed azonnal –, hosszú távon befolyásolhatja az előbb felsorolt funkciókat. Ennélfogva a megfelelő mennyiségű tiszta víz fogyasztására nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a túl sok vagy túl kevés vízbevitel kapcsolatban áll a krónikus vesebetegség súlyosabb kimenetelével. Nézzük tehát, melyek azok az italok, amiket érdemes lenne elkerülnöd az egészséged érdekében.

A szénsavas italokkal sem árt vigyázni!

Fotó: Shutterstock

Szénsavas italok

A boltok polcai manapság roskadoznak a szénsavas italok alatt, amelyek többsége magas fruktóztartalma miatt károsíthatja a vesék működését. Emellett a mesterséges édesítőszerekkel dúsított termékek is magas kockázatot rejtenek magukban.

Energiaitalok

Persze semmi gond sincs azzal, ha a pörgősebb hétköznapokon lecsúszik egy-egy energiaital, azonban rendszeres fogyasztása komoly következményekkel járhat. A magas koffeinszint, a hozzáadott cukrok, valamint a szintetikus (vegyi úton előállított) vitaminok ugyanis nagy terhet rónak a vesékre.