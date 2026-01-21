Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Az orvos ultrahangoz egy lányt, aki vesebetegséggel küzd.

Te is mindennap iszod? Ezek a népszerű italok alattomosan növelik a vesebetegség kockázatát

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 21. 09:15
Sokszor még csak nem is sejtjük, hogy az életmódunkkal mennyit tudunk ártani az egészségünknek. Cikkünkben ezért most olyan népszerű italokat gyűjtöttünk össze, amelyek alattomosan növelik a vesebetegség kockázatát. Vajon te milyen gyakran iszod őket?
Kelle Fanni
A szerző cikkei

A szervezetünk nap mint nap azon dolgozik, hogy tökéletesen működjön, ám az életmódunkkal és a nem megfelelő táplálkozásunkkal nagy mértékben károsíthatjuk a létfontosságú szerveinket. Egyes italok rendszeres fogyasztása hosszú távon kifejezetten megviselheti a veséket, és növelheti a vesebetegség kialakulásának kockázatát. Az alábbi cikkben most összeszedtünk 5 olyan italt, amelyeket az egészségünk megőrzése érdekében érdemes jó messzire elkerülni.

Vesebetegséggel küzdő férfinek fáj a veséje.
A vesebetegség nem játék!
Fotó: GettyImages
  • A vesék kulcsszerepet töltenek be a szervezet megfelelő működésében.
  • Az alábbiakban felsorolt népszerű italokat rengetegen fogyasztják, miközben egyáltalán nincsenek tisztában egészségkárosító hatásukkal.
  • Már egy apró változtatással is rengeteget tehetsz veséid egészségéért.

Álmaidban sem gondolnád, de ezek a kedvelt italok növelik a vesebetegség esélyét

A vesék hatalmas szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében: szabályozzák a vérnyomást és az elektrolitokat, szűrik a vért, valamint segítenek megszabadulni a felesleges salakanyagoktól. Így, mivel egy létfontosságú szervről beszélünk, nem árt, ha ismered azokat az italokat, amelyek megterhelik a veséket.

A napi folyadékbevitel ugyanis károsan hathat a vesék egészségére – még akkor is, ha nem érzed azonnal –, hosszú távon befolyásolhatja az előbb felsorolt funkciókat. Ennélfogva a megfelelő mennyiségű tiszta víz fogyasztására nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a túl sok vagy túl kevés vízbevitel kapcsolatban áll a krónikus vesebetegség súlyosabb kimenetelével. Nézzük tehát, melyek azok az italok, amiket érdemes lenne elkerülnöd az egészséged érdekében.

Szénsavas üdítő, ami hozzájárulhat a vesebetegség kockázatához.
A szénsavas italokkal sem árt vigyázni!
Fotó: Shutterstock 

Szénsavas italok

A boltok polcai manapság roskadoznak a szénsavas italok alatt, amelyek többsége magas fruktóztartalma miatt károsíthatja a vesék működését. Emellett a mesterséges édesítőszerekkel dúsított termékek is magas kockázatot rejtenek magukban.

Energiaitalok

Persze semmi gond sincs azzal, ha a pörgősebb hétköznapokon lecsúszik egy-egy energiaital, azonban rendszeres fogyasztása komoly következményekkel járhat. A magas koffeinszint, a hozzáadott cukrok, valamint a szintetikus (vegyi úton előállított) vitaminok ugyanis nagy terhet rónak a vesékre.

Szeszes italok

Szinte mindenki tisztában van azzal, hogy a túlzott alkoholfogyasztás rendkívül egészségtelen, ami nemcsak magas vérnyomáshoz és májproblémákhoz, hanem vesekárosodáshoz is vezethet.

Sportitalok

Az utóbbi időben nagyon népszerűvé váltak a sportitalok, amelyeket elektrolitokban gazdag termékként reklámoznak. A termékek árnyoldala azonban az, hogy többségük sok nátriumot, cukrot és mesterséges színezéket tartalmaz, ami szintén árt a veséknek.

Gyümölcslevek

Sajnos sokan úgy vélik, hogy a gyümölcslevek nagyon egészségesek, mivel tele vannak vitaminnal. Az igazság azonban az, hogy rengeteg olyan termék sorakozik a boltok polcain, ami tele van cukorral és adalékanyaggal.

Az alábbi videóból megtudhatod, hogy miért olyan fontosak a vesék, illetve, hogy hogyan működnek:

