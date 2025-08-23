Hat tényezőt azonosítottak a tudósok, amelyek felgyorsítják az öregedést

Mindannyian folyamatosan öregszünk – ez elkerülhetetlen. Ám nem mindegy, hogy hogyan öregszünk: míg egyesek idős korukban is egészségesek és aktívak maradnak, mások korán szembesülnek testi vagy szellemi hanyatlással.
Egy nemzetközi kutatócsoport, a Colorado Boulder Egyetem tudósainak vezetésével most hat különböző biológiai útvonalat azonosított, amelyek hozzájárulhatnak az egészségtelen, gyorsított öregedéshez. Eredményeiket a Nature Genetics szaklapban tették közzé. A kutatók több százezer résztvevő DNS-ét és egészségügyi adatait vizsgálták meg a brit Biobank adatbázisából, és 408 olyan gént találtak, amelyek összefüggésbe hozhatók a felgyorsult öregedéssel. Ez jóval magasabb szám, mint a korábban ismert 37 gén. - írta a Lad Bible.
Az elemzés hat eltérő alcsoportot különített el, amelyek mind más-más módon vezetnek korai hanyatláshoz vagy frailitáshoz (sérülékenységhez, elesettséghez):
Az orvosok a „frailitás” (multiszisztémás fiziológiai hanyatlás) mérésére olyan jeleket vizsgálnak, mint a járás sebessége, a kézfogás erőssége vagy a meglévő betegségek száma. Becslések szerint az Egyesült Államokban a 65 év felettiek több mint 40 százaléka számít frailnek. A probléma az, hogy ugyanolyan frailitási pontszám mögött nagyon eltérő okok állhatnak – valaki a mozgásában korlátozott, míg másnál inkább a szellemi hanyatlás dominál. Ezért nehéz az orvosoknak pontos ajánlásokat adni, hogyan lehet megelőzni vagy lassítani a folyamatot.
Dr. Kenneth Rockwood, a kanadai Dalhousie Egyetem frailitás-kutatója szerint: „Az öregedés nem egyetlen dolog. Sokféle módon lehet valaki sérülékeny. A kérdés az, hogy pontosan mely gének vesznek ebben részt.” A kutatás vezetője, Andrew Grotzinger, a CU Boulder pszichológia és idegtudomány tanszékének adjunktusa hozzátette: „A tanulmány nemcsak feltárja az öregedési zavarok különböző alcsoportjait, hanem azt is megmutatja, hogy ezek mögött teljesen eltérő biológiai mechanizmusok húzódnak meg. A kézzelfogható következő lépés az lesz, hogy megértsük, miként lehet ezeket a folyamatokat kezelni.”
