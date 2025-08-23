Hat tényezőt azonosítottak a tudósok, amelyek felgyorsítják az öregedést

Mindannyian folyamatosan öregszünk – ez elkerülhetetlen. Ám nem mindegy, hogy hogyan öregszünk: míg egyesek idős korukban is egészségesek és aktívak maradnak, mások korán szembesülnek testi vagy szellemi hanyatlással.

Az öregedés egy visszafordíthatatlan folyamat, azonban különböző tényezők "döntik el", hogy gyorsabban vagy lassabban öregszik a testünk Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Egy nemzetközi kutatócsoport, a Colorado Boulder Egyetem tudósainak vezetésével most hat különböző biológiai útvonalat azonosított, amelyek hozzájárulhatnak az egészségtelen, gyorsított öregedéshez. Eredményeiket a Nature Genetics szaklapban tették közzé. A kutatók több százezer résztvevő DNS-ét és egészségügyi adatait vizsgálták meg a brit Biobank adatbázisából, és 408 olyan gént találtak, amelyek összefüggésbe hozhatók a felgyorsult öregedéssel. Ez jóval magasabb szám, mint a korábban ismert 37 gén. - írta a Lad Bible.

Az elemzés hat eltérő alcsoportot különített el, amelyek mind más-más módon vezetnek korai hanyatláshoz vagy frailitáshoz (sérülékenységhez, elesettséghez):

Fogyatékosság, mozgáskorlátozottság

Szellemi hanyatlás, kognitív problémák

Anyagcsere-zavarok

Több betegség egyidejű jelenléte

Egészségtelen életmód

Korlátozott társas támogatás, elszigeteltség

Az orvosok a „frailitás” (multiszisztémás fiziológiai hanyatlás) mérésére olyan jeleket vizsgálnak, mint a járás sebessége, a kézfogás erőssége vagy a meglévő betegségek száma. Becslések szerint az Egyesült Államokban a 65 év felettiek több mint 40 százaléka számít frailnek. A probléma az, hogy ugyanolyan frailitási pontszám mögött nagyon eltérő okok állhatnak – valaki a mozgásában korlátozott, míg másnál inkább a szellemi hanyatlás dominál. Ezért nehéz az orvosoknak pontos ajánlásokat adni, hogyan lehet megelőzni vagy lassítani a folyamatot.

Dr. Kenneth Rockwood, a kanadai Dalhousie Egyetem frailitás-kutatója szerint: „Az öregedés nem egyetlen dolog. Sokféle módon lehet valaki sérülékeny. A kérdés az, hogy pontosan mely gének vesznek ebben részt.” A kutatás vezetője, Andrew Grotzinger, a CU Boulder pszichológia és idegtudomány tanszékének adjunktusa hozzátette: „A tanulmány nemcsak feltárja az öregedési zavarok különböző alcsoportjait, hanem azt is megmutatja, hogy ezek mögött teljesen eltérő biológiai mechanizmusok húzódnak meg. A kézzelfogható következő lépés az lesz, hogy megértsük, miként lehet ezeket a folyamatokat kezelni.”