Égő, piros, gyulladt bőr: így tehetsz a rosacea ellen

Ég, piros, irritált és sok esetben pattanásokkal is jár: a rosacea egy nagyon kellemetlen, gyulladásos bőrbetegség, amelyet kezdetben könnyű összetéveszteni az érzékeny bőrrel, megfelelően kezelve azonban jól kordában tartható. A téli időben fokozottabban érdemes figyelni az arcbőrünket, aki ugyanis rosaceával küzd, annak fellángolhatnak a tünetei. A betegség nem fertőző, de hajlamos a hullámzó lefolyásra. A tünetek időszakosan felerősödhetnek, majd enyhülhetnek, ami sok beteg számára kiszámíthatatlanná és frusztrálóvá teszi az állapotot.

A rosaceára hajlamos bőr könnyen kipirosodik, különösen hőhatás, stressz, vagy bizonyos ételek fogyasztása után / Fotó: sruilk / Shutterstock

Mit érdemes tudni a rosacea kialakulásáról?

A rosacea pontos oka nem teljesen tisztázott, de a szakértők szerint több tényező együttes hatása áll a háttérben. Ezek közé tartozik az erek fokozott reakciókészsége, az immunrendszer megváltozott működése és a bőr védőrétegének sérülékenysége.

A rosaceára hajlamos bőr könnyebben kipirosodik, különösen hőhatás (hideg vagy meleg), stressz, vagy bizonyos ételek fogyasztása után. A gyulladásos folyamatok hatására az erek tartósan kitágulhatnak, ami állandó bőrpírt eredményezhet. Egyes esetekben apró, gyulladt csomók és gennyes hólyagok is megjelenhetnek, amelyek aknés jellegűek, de kezelésük eltér az aknétól.

A betegség leggyakrabban világos bőrű felnőtteknél fordul elő, jellemzően 30 év felett, de fiatalabb korban sem kizárt.

Milyen tünetek utalhatnak rosaceára?

A rosacea legkorábbi jele az arcpír, amely kezdetben átmeneti, később azonban tartóssá válhat. Leginkább az orcák, az orr, az áll és a homlok érintett. A bőrön gyakran égő, szúró érzés jelentkezik, különösen kozmetikumok használata után.

Előrehaladottabb állapotban apró értágulatok válnak láthatóvá, valamint gyulladt, pattanásszerű elváltozások jelenhetnek meg. Ezek nem mitesszerek, és nem hagyományos aknéként viselkednek. Egyes betegeknél a szemek is érintettek lehetnek, ami szárazságot, irritációt és fényérzékenységet okozhat.

A szakértők szerint a rosacea tünetei egyénenként eltérők, ezért fontos a személyre szabott megközelítés és a rendszeres bőrgyógyászati ellenőrzés.