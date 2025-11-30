Újabb pandémia a láthatáron? A madárinfluenza lehet a következő Covid-19

A madárinfluenza egyik változata ellenáll az emberi védekezőképességnek, legalábbis a friss kutatások ezt bizonyítják. Egereken tesztelték a vírust, amely során az eredmények azt mutatták, hogy a láz nem képes elpusztítani a beadott kórokozót.

A madárinfluenza sokkal halálosabb lehet, mint a 2020-ban kitört Covid-19 járvány

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A madárinfluenza lesz a következő halálos járvány?

A szervezet egyik legfontosabb védekező mechanizmusa a fertőzésekkel szemben a láz, amely megemeli a belső hőmérsékletet, hogy megnehezítse a vírusok számára a terjeszkedést és a súlyos betegségek kialakulását. Azonban a szervezet termikus védekezőképessége nem képes felvenni a küzdelmet a madárinfluenza ellen, legalábbis a Cambridge-i Egyetem kutatásai ezt mutatják.

Az emberi influenzavírusok jellemzően a felső légutakban maradnak, ahol a hőmérséklet körülbelül 33 Celsius-fok. Láz esetén ez a hőmérséklet közel 41°C-ra emelkedhet, ami lelassítja a fertőzést, hogy az immunrendszernek legyen ideje megszabadulni a betegségtől. A madárinfluenzavírusok azonban a madarak alsó légútjaiban és néha a belében is jól érzik magukat, ahol a hőmérséklet 40-42°C körül mozog, többnyire magasabb, mint amit egy ember el tud érni.

Annak vizsgálatára, hogy ez hogyan befolyásolja a madárinfluenza-fertőzés súlyosságát, a tudósok egereket fertőztek meg egy módosított, laboratóriumban tenyésztett PR8 influenzavírussal. A beadott vírus ugyan emberre nem fertőző, és genetikájának a vírusreplikációban részt vevő részét megváltoztatták, hogy jobban megfeleljen az emberi vagy a madárinfluenza-vírusoknak. A kísérlet során az egereket az emberi testhőmérséklethez hasonló hőmérsékleten tartották, az eredmények pedig kimutatták, hogy a vírus normál (emberi) változata nehezen replikálódik, míg a madárinfluenza változat többszöröződött, ezzel súlyos betegségeket kialakítva.

Dr. Sam Wilson, a Cambridge-i Egyetem molekuláris virológusa, a kutatás vezetője elmondta:

Szerencsére az emberek nem túl gyakran fertőződnek meg madárinfluenza-vírusokkal, de még mindig több tucat emberi esetet látunk évente. A madárinfluenza halálozási aránya az embereknél hagyományosan aggasztóan magas volt, például a történelmi H5N1-fertőzéseknél, amelyek több mint 40 százalékos halálozási arányt okoztak.

Hozzátette: „A madárinfluenza-vírusok okozta súlyos emberi megbetegedések vizsgálata kulcsfontosságú a világjárványokra való felkészülés szempontjából.”