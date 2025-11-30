Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Andor, András névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Újabb pandémia a láthatáron? A madárinfluenza lehet a következő Covid-19

madárinfluenza
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 30. 21:30
világjárványkutatás
Egyre több és több vírus kerül a kutatók figyelmébe. Most épp a madárinfluenza van a fókuszpontban.

A madárinfluenza egyik változata ellenáll az emberi védekezőképességnek, legalábbis a friss kutatások ezt bizonyítják. Egereken tesztelték a vírust, amely során az eredmények azt mutatták, hogy a láz nem képes elpusztítani a beadott kórokozót.

A madárinfluenza sokkal halálosabb lehet, mint a 2020-ban kitört Covid-19 járvány.
A madárinfluenza sokkal halálosabb lehet, mint a 2020-ban kitört Covid-19 járvány
Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

A madárinfluenza lesz a következő halálos járvány?

A szervezet egyik legfontosabb védekező mechanizmusa a fertőzésekkel szemben a láz, amely megemeli a belső hőmérsékletet, hogy megnehezítse a vírusok számára a terjeszkedést és a súlyos betegségek kialakulását. Azonban a szervezet termikus védekezőképessége nem képes felvenni a küzdelmet a madárinfluenza ellen, legalábbis a Cambridge-i Egyetem kutatásai ezt mutatják.

Az emberi influenzavírusok jellemzően a felső légutakban maradnak, ahol a hőmérséklet körülbelül 33 Celsius-fok. Láz esetén ez a hőmérséklet közel 41°C-ra emelkedhet, ami lelassítja a fertőzést, hogy az immunrendszernek legyen ideje megszabadulni a betegségtől. A madárinfluenzavírusok azonban a madarak alsó légútjaiban és néha a belében is jól érzik magukat, ahol a hőmérséklet 40-42°C körül mozog, többnyire magasabb, mint amit egy ember el tud érni.

Annak vizsgálatára, hogy ez hogyan befolyásolja a madárinfluenza-fertőzés súlyosságát, a tudósok egereket fertőztek meg egy módosított, laboratóriumban tenyésztett PR8 influenzavírussal. A beadott vírus ugyan emberre nem fertőző, és genetikájának a vírusreplikációban részt vevő részét megváltoztatták, hogy jobban megfeleljen az emberi vagy a madárinfluenza-vírusoknak. A kísérlet során az egereket az emberi testhőmérséklethez hasonló hőmérsékleten tartották, az eredmények pedig kimutatták, hogy a vírus normál (emberi) változata nehezen replikálódik, míg a madárinfluenza változat többszöröződött, ezzel súlyos betegségeket kialakítva. 

Dr. Sam Wilson, a Cambridge-i Egyetem molekuláris virológusa, a kutatás vezetője elmondta: 

Szerencsére az emberek nem túl gyakran fertőződnek meg madárinfluenza-vírusokkal, de még mindig több tucat emberi esetet látunk évente. A madárinfluenza halálozási aránya az embereknél hagyományosan aggasztóan magas volt, például a történelmi H5N1-fertőzéseknél, amelyek több mint 40 százalékos halálozási arányt okoztak.

Hozzátette: „A madárinfluenza-vírusok okozta súlyos emberi megbetegedések vizsgálata kulcsfontosságú a világjárványokra való felkészülés szempontjából.”

A kutatás azután történt, hogy egy ember az amerikai Washington államban meghalt, miután megfertőződött egy olyan madárinfluenza-törzzsel, amelyet korábban soha nem láttak embereknél, ami mindössze a második madárinfluenza-haláleset az Egyesült Államokban. A kutatás egy nappal azután történt, hogy a francia tisztviselők figyelmeztettek, hogy egy madárinfluenza-járvány valószínűleg halálosabb lesz, mint a Covid-járvány - olvasható a Daily Mail cikkében

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu