Az endometriózis lényege, hogy a méhnyálkahártyához hasonló sejtek a méhen kívül is növekedni kezdenek, például a petefészkeken, a petevezetékeken vagy akár a beleken. Ezek a sejtek a menstruációs ciklus során ugyanúgy reagálnak, mintha a méh belsejében lennének, ezért gyulladást, hegesedést és krónikus fájdalmat okoznak.

Endometriózis kezelése – Tippek és gyakorlati tanácsok / Fotó: 123RF

Az endometriózis nem gyógyítható véglegesen, de a tünetei hatékonyan enyhíthetők.

A kezelés alapjai: fájdalomcsillapítás, hormonkezelés és szükség esetén műtét.

Az életmód és a kiegészítő terápiák segíthetnek javítani az életminőséget, orvosi felügyelet mellett.

Több, mint „erős menstruáció”: endometriózis kezelése – hatékony tippek a tünetek enyhítésére

Miért nehéz kezelni az endometriózist?

Nincs egyetlen gyógymód, ami varázsütésre eltünteti a betegséget. De van egy csomó olyan megközelítés, ami segíthet abban, hogy a mindennapjaid ne a fájdalomról szóljanak.

Gyógyszeres kezelés

Fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés: a legtöbb orvos első körben olyan hagyományos fájdalomcsillapítókat ír fel, amelyek enyhítik a menstruáció során jelentkező erős görcsöket és gyulladást. Ezek gyakran nem szüntetik meg a problémát, de a mindennapi fájdalom érezhetően csökkenhet.

Hormonális kezelés – a hormonális egyensúly befolyásolása az egyik leghatékonyabb eszköz:

fogamzásgátló tablettákkal, tapaszokkal vagy gyűrűkkel

hormonális IUD-okkal, injekciókkal

olyan gyógyszerekkel, amelyek csökkentik az ösztrogén szintjét

Ezek célja, hogy lassítsák a nem kívánt szövet működését, így csökkentve a fájdalmat.

Sebészet

Sok esetben, főleg, amikor az endometriózis miatt jelentkező fájdalom elviselhetetlenné válik, vagy rosszabbodnak a tünetek, hasi laparoszkópos műtétet végeznek, hogy eltávolítsák az endometriális szöveteket és az okozott hegesedést. Ez komoly beavatkozás, de sokaknak hozhat érdemi javulást.

Az endometriózis nem gyógyítható véglegesen, de a tünetei hatékonyan enyhíthetők / Fotó: 123RF

Egyéb lehetőségek

Az életmódváltás, a gondosan megtervezett étrend, a stresszcsökkentés vagy akár bizonyos étrend-kiegészítők (pl. omega-3, D-vitamin) segíthetnek csökkenteni a gyulladást és a fájdalom intenzitását.