Nem elég a menstruáció, mellette migrén is gyötör? Mutatjuk, mit tehetsz

A menstruáció önmagában is kellemetlen időszak: görcsök, fáradtság, hangulatingadozás kínozza a nőket hónapról hónapra. Sokaknak mindehhez egy különösen megterhelő tünet, migrén társul. A menstruációs migrén olyan fejfájás, amely kifejezetten a ciklus bizonyos napjaihoz köthető. Alább több tippet is adunk arra, mit tehetsz ellene, ha te is minden hónapban szenvedsz miatta.
A menstruációs migrén a migrén egyik speciális típusa, amely általában közvetlenül a menstruáció előtt, vagy a ciklus első napjaiban jelentkezik. A tünetek hasonlók a klasszikus migrénhez: lüktető, sokszor féloldali fejfájás, fény- és hangérzékenység, hányinger, hányás, kimerültség jelentkezhet. A rohamok gyakran erősebbek és tartósabbak, mint a szokványos migrénes epizódok, ráadásul a szokásos gyógyszerekre is nehezebben reagálhat a szervezet. A felmérések szerint a migrénes nők körülbelül 50-60 százaléka tapasztalja meg a betegségnek ezt a formáját, de az is előfordul, hogy aki máskor ritkán szenved fejfájástól, a menstruáció előtti napokban rendszeresen visszatérnek a rohamai.
A fő kiváltó ok a hormonális változás. A ciklus végén az ösztrogén és a progeszteron szintje hirtelen lezuhan, ami hatással van az agy fájdalomfeldolgozó központjaira. Az ösztrogénszint csökkenése érzékenyebbé teszi az idegrendszert, a progeszteron hiánya pedig fokozhatja a fájdalomérzetet.
A menstruációs migrén kialakulásában azonban nem csak a hormonok játszanak szerepet. A ciklus idején fellépő folyadék-visszatartás és puffadás fokozhatja a koponyaűri nyomást, ami súlyosbítja a fejfájást. Emellett a szerotoninszint – az a neurotranszmitter, amely közvetlenül hat a hangulatra és a fájdalomérzékelésre – szintén hullámzik, így a migrénre hajlamos nők szervezete könnyebben reagál rohamokkal.
A menstruációs migrén legfőbb ismertetőjele, hogy kiszámíthatóan mindig a menstruáció környékén jelentkezik. A szakirodalom két típust különböztet meg:
A menstruációs migrén teljesen nem védhető ki, de a rohamok gyakorisága és erőssége csökkenthető. Nagyon hasznos a migrénnapló vezetése, amelyben feljegyezzük a fejfájások időpontját, intenzitását, a körülményeket és a menstruációs ciklus fázisát. Így az orvos is könnyebben azonosíthatja a mintázatot, és személyre szabott terápiát javasolhat.
