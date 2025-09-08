Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Nem elég a menstruáció, mellette migrén is gyötör? Mutatjuk, mit tehetsz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 08. 15:15
A havi kellemetlenség nem jár egyedül. Ha menstruációs migréntől is szenvedsz, ez a cikk neked szól.
A menstruáció önmagában is kellemetlen időszak: görcsök, fáradtság, hangulatingadozás kínozza a nőket hónapról hónapra. Sokaknak mindehhez egy különösen megterhelő tünet, migrén társul. A menstruációs migrén olyan fejfájás, amely kifejezetten a ciklus bizonyos napjaihoz köthető. Alább több tippet is adunk arra, mit tehetsz ellene, ha te is minden hónapban szenvedsz miatta.

Menstruációs migrén és görcsök miatt a kanapén fekvő nő
A migrénes nők körülbelül 50-60 százaléka tapasztalja meg a menstruációs migrént.
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Mi az a menstruációs migrén?

A menstruációs migrén a migrén egyik speciális típusa, amely általában közvetlenül a menstruáció előtt, vagy a ciklus első napjaiban jelentkezik. A tünetek hasonlók a klasszikus migrénhez: lüktető, sokszor féloldali fejfájás, fény- és hangérzékenység, hányinger, hányás, kimerültség jelentkezhet. A rohamok gyakran erősebbek és tartósabbak, mint a szokványos migrénes epizódok, ráadásul a szokásos gyógyszerekre is nehezebben reagálhat a szervezet. A felmérések szerint a migrénes nők körülbelül 50-60 százaléka tapasztalja meg a betegségnek ezt a formáját, de az is előfordul, hogy aki máskor ritkán szenved fejfájástól, a menstruáció előtti napokban rendszeresen visszatérnek a rohamai.

Mi áll a hátterében?

A fő kiváltó ok a hormonális változás. A ciklus végén az ösztrogén és a progeszteron szintje hirtelen lezuhan, ami hatással van az agy fájdalomfeldolgozó központjaira. Az ösztrogénszint csökkenése érzékenyebbé teszi az idegrendszert, a progeszteron hiánya pedig fokozhatja a fájdalomérzetet.

A menstruációs migrén kialakulásában azonban nem csak a hormonok játszanak szerepet. A ciklus idején fellépő folyadék-visszatartás és puffadás fokozhatja a koponyaűri nyomást, ami súlyosbítja a fejfájást. Emellett a szerotoninszint – az a neurotranszmitter, amely közvetlenül hat a hangulatra és a fájdalomérzékelésre – szintén hullámzik, így a migrénre hajlamos nők szervezete könnyebben reagál rohamokkal.

Hogyan lehet felismerni?

A menstruációs migrén legfőbb ismertetőjele, hogy kiszámíthatóan mindig a menstruáció környékén jelentkezik. A szakirodalom két típust különböztet meg:

  • tisztán menstruációs migrén: a fejfájás kizárólag a menzesz idején alakul ki, legalább három ciklusból kettőben.
  • menstruációhoz társuló migrén: a rohamok a menstruáció idején gyakoribbak, de a ciklus más szakaszaiban is előfordulhatnak.
    A fájdalom jellemzően erős, lüktető, sokszor féloldali, és gyakran társul fény-, hang- vagy szagérzékenységgel, hányingerrel, hányással, étvágytalansággal. A roham akár három napig is eltarthat.

Mit tehetünk ellene?

Gyógyszeres megoldások

  • A nem szteroidos gyulladáscsökkentők már a menstruáció előtti napokban segíthetnek megelőzni a rohamot, vagy csökkenthetik a fájdalom erősségét.
  • A triptánok kifejezetten migrénes rohamok kezelésére szolgáló gyógyszerek, amelyek az agyi erek összehúzásával gyorsan enyhítik a fejfájást.
  • Ösztrogént tartalmazó tapaszok vagy gélek segíthetnek stabilizálni a hormonszintet, ezzel mérsékelve a rohamokat. Ez azonban csak orvosi javaslatra alkalmazható.

Életmódbeli változtatások

  • Mozgás: a rendszeres, mérsékelt testmozgás – például séta, jóga – javítja a keringést és segít stabilizálni a hormonháztartást.
  • Egészséges étrend: a magnéziumban, B-vitaminokban és omega-3 zsírsavakban gazdag táplálkozás csökkentheti a migrénre való hajlamot. Érdemes kerülni a túlzott koffein- és alkoholbeivtelt, valamint a feldolgozott ételeket, amelyek glutamátot vagy más migrénprovokáló adalékanyagot tartalmazhatnak.
  • Alvás és stresszkezelés: a kevés alvás és a tartós stressz az egyik legerősebb kiváltó ok. A különböző relaxációs technikák, a meditáció és a légzőgyakorlatok sokat segíthetnek.

Kiegészítő terápiák

  • Akupunktúra: több kutatás szerint enyhítheti a fejfájás gyakoriságát és intenzitását.
  • Magnézium-kiegészítés: sok migrénesnél kimutatták az alacsony magnéziumszintet, így a pótlás csökkentheti a rohamok kialakulásának esélyét.
  • Gyógynövények: a gyömbér természetes gyulladáscsökkentő, a borsmentaolaj pedig helyileg, a halántékra kenve enyhítheti a fájdalmat.

Hogyan előzhető meg?

A menstruációs migrén teljesen nem védhető ki, de a rohamok gyakorisága és erőssége csökkenthető. Nagyon hasznos a migrénnapló vezetése, amelyben feljegyezzük a fejfájások időpontját, intenzitását, a körülményeket és a menstruációs ciklus fázisát. Így az orvos is könnyebben azonosíthatja a mintázatot, és személyre szabott terápiát javasolhat.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

