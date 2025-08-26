Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Mindennap eszed, mert azt hiszed, egészséges - Az étel, ami alattomosan gyorsítja az öregedést

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 26. 12:45
öregedésnövényi alapúnövényi alapú hús
Sokan nap mint nap fogyasztják, sőt még büszkék is rá, hogy egészségesen táplálkoznak, pedig nem biztos, hogy jót tesznek vele a testüknek. Ezek az élelmiszerek ugyanis nagyon trendinek számítanak és szinte minden bolt polcán megtalálhatóak, azonban a szakértő szerint gyorsíthatják az öregedést.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az egészséges életmódra és az öregedés lassítására való törekvés egyre nagyobb méreteket ölt, amihez hozzátartozik, hogy sokan kevesebb húst, illetve több zöldséget fogyasztanak, a kellő fehérjebevitelt pedig inkább növényi alapú forrásokból fedezik. Ma már szinte minden élelmiszerüzletben szembejönnek velünk a húshelyettesítő termékek, például a vegán kolbász és társai, amelyekről a legtöbben azt gondolják, mivel növényi, biztosan egészséges. De valóban ez a helyzet?

öregedés, hús, szendvics, hamburger
Ne edd, ha inkább lassítanál az öregedés folyamatán!
Fotó: bymuratdeniz / GettyImages

Ezek az ételek gyorsíthatják az öregedést – talán te is minden nap eszed őket

A növényi alapú húshelyettesítők, a gluténmentes snackek és egyéb egészségesnek hitt élelmiszerek népszerűségükkel az egész világon tarolnak. A feldolgozott húsok, a glutén és a finomított szénhidrátok fogyasztásának kockázatairól ugyanis már rengeteg tanulmány született, erre reagálva tömték tele a cégek a boltok polcait mindenféle növényi alapú hússal, valamint magvakkal dúsított müzlikkel. Azonban egy egészségügyi tanácsadó, Tracy Campoli szerint ezeknek az ételeknek a fogyasztása gyorsíthatja az öregedést.

Így hatnak a testünkre a növényi alapú húsok

A szakértő úgy véli, hogy a népszerű növényi alapú húshelyettesítők némelyikéből hiányoznak bizonyos kulcsfontosságú tápanyagok, mint például a fehérje, helyette pedig rengeteg adalékanyagot, magolajat és sót tartalmaznak. Tracy Campoli a YouTube-csatornájára feltöltött videóban elemzett néhány ilyen, erősen feldolgozott élelmiszert és arra a következtetésre jutott, hogy a hamis hús borzalmas hatással van az egészségünkre.

öregedés, hús, hamburger, növényi alapú hús
A növényi alapú húshelyettesítők fokozhatják az öregedés tüneteit.
Fotó: Mironov Vladimir / Shutterstock 

Ezek közül az úgynevezett „egészséges” választások közül néhány titokban károsíthatja a bőrt, és akár felgyorsíthatja az öregedés látható jeleit, például a ráncok kialakulását

– magyarázta a szakember és hozzátette, hogy a húshelyettesítők nagy része gyulladást kiváltó olajokat tartalmaz, amik hozzájárulnak a bőr öregedéséhez.

Egyes szakértők emellett azt állítják, hogy azok az olajok, amelyek az étrendünk kalóriatartalmának 25 százalékát teszik ki, elhízáshoz, 2-es típusú cukorbetegséghez, depresszióhoz és migrénhez vezethetnek.

Ha túl sok omega-6 van a szervezetünkben, az több oxidatív stresszt okoz, károsítja a bőrsejteket és ráncokhoz vezethet

– emelte ki Tracy Campoli, valamint kiemelte, hogy ezeknek a termékeknek magasabb a sótartalma, mint az állati eredetű élelmiszereké, ugyanis a gyártók igyekeznek utánozni a valódi hús ízét és állagát. Ez pedig a bőrnek sem jó, mivel dehidratációt okozhat.

Ha a cikk felkeltette az érdeklődésedet, az alábbi videó segítségével jobban is elmerülhetsz a témában:

