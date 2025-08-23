Te is így töltöd minden hétvégédet? Ez a népszerű szokás növelheti a rák kockázatát

A modern élet hatalmas paradoxona, hogy miközben folyamatosan rohanunk és állandó stressznek vagyunk kitéve, szabadidőnket sokszor teljesen passzívan töltjük. Egyre több kutatás támasztja alá, hogy bizonyos, teljesen ártalmatlannak tűnő szokások összefüggésben állhatnak a daganatos megbetegedések kialakulásával. Lehet, hogy a rutin már évek óta az életed része, de sosem gondoltál bele még abba, hogy komoly egészségügyi kockázattal járhat. Ebben a cikkben felfedjük azokat a népszerű hétvégi szokásokat, amik növelhetik a rák kialakulásának az esélyét.

Tudd meg, melyik ártalmatlannak tűnő rutin okozhat rákot.

Fotó: pocketlight

Ezek a közkedvelt szokások rákhoz vezethetnek

A kutatók azt találták, hogy a lustálkodás, a késő estig való fennmaradás, valamint az alkoholfogyasztás hozzájárulhat a veszélyes alvászavar romlásához. Az obstruktív alvási apnoé egy olyan állapot, ami légzéskimaradásokhoz, alvás közbeni felriadásokhoz és nappali álmossághoz vezet. A tudósok ennek kapcsán megalkották a “szociális aponé” kifejezést is, ami olyan viselkedésekhez köthető, mint az iszogatás, a dohányzás vagy a rendszertelen alvási rutin.

Az obstruktív alvási aponé, ami növelheti a rák kockázatát

A tudósok a jelenséget több mint 70 ezer ember alvási adatainak elemzése során azonosították és megállapították, hogy nagyobb eséllyel alakult ki közepes vagy súlyos aponé szombaton, mint szerdán. A szakértők emellett arra is felhívták a figyelmet, amennyiben az állapotot figyelmen kívül hagyják, növeli a 2-es típusú cukorbetegség, a depresszió, a demencia, sőt a halálos tüdőrák kockázatát is.

A tanulmányból emellett kiderült, hogy a férfiaknál magasabb a hétvégi kockázat, mint a nőknél. Danny Eckert professzor, a tanulmány vezető szerzője a súlyos állapot elkerülésének érdekében azt tanácsolta, hogy tartsuk magunkat egy alvási rutinhoz és próbáljuk betartani a 7-9 óra alvást.

Ha nem kezelik az alvási aponét, növeli a halálos tüdőrák kockázatát.

Fotó: Anatoliy Cherkas

Az alvási aponé kockázata évszakonként is változhat

Egy, az említett kutatáshoz kapcsolódó tanulmány továbbá megállapította, hogy az alvási aponé súlyossága évszakonként is eltérhet. A melegebb évszak ugyanis hozzájárult a probléma romlásához, amit a szakértők azzal magyaráztak, hogy a magas hőmérséklet felszínesebb alváshoz vezet, ami gyakrabban idézi elő a kellemetlen tüneteket.