„Most mondták, hogy 26 évesen bőrrákos vagyok – csak egy tünetem volt”

Egy férfi nemrég jött rá, hogy egy egyszerű szokása lehet az oka annak, hogy rákos megbetegedése lett. A férfi most másokat figyelmeztet, hogy ha lehet, figyeljenek erre az igencsak hétköznapi, de gyakori tünetre.
Sam elmondta, hogy orvosait is meglepte a tény, miszerint huszonhat évesen ilyen betegsége van. Sorra vették a szokásait, majd mikor elárulta, hogy hetente egyszer szoláriumba jár, a szakemberek felkiáltottak ,,Á!".
A férfi elmondta, hogy eleinte azért fordult orvoshoz, mert egy rózsaszín pötty jelent meg a homlokán. A helyzet már régóta fennállt, de amiatt kereste fel orvosát, mert már szerettei sürgették, hogy nézesse meg. Egy orvos a vizsgálat után azt mondta neki, hogy ez egy bazálissejtes karcióma és további vizsgálatokra van szükség. Egy magánorvoshoz is elment, ahol azt mondták neki, hogy ez egy egyszerű anyajegy. A brit NHS eredményei, azonban megerősítették, hogy bőrrákról van szó.
A bőrrák kialakulásának leggyakoribb befolyásoló tényezői és okai:
Annak érdekében, hogy csökkentsük a kockázatot, fontos a biztonság. Fontos kerülni a legforróbb napsütést és fényvédőkrémet használni, hogy megvédjen a nap káros sugaraitól.
A nem melanoma típusú bőrrák kialakulásának leggyakoribb tünete a bőrön megjelenő növekedés vagy folt. Bármely részét érintheti a bőrnek, de általában a fejen, arcon, fülön vagy nyakon jelenik meg - írja a Mirror.
Érdemes orvoshoz fordulni, ha a kinövés viszket, fáj vagy vérzik. Nem szabad halogatni az orvosi vizsgálatokat, mivel a rák könnyen elterjedhet és szövődményeket okozhat!
