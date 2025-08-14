UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Kibírhatatlanul horkol a párod? Ez az ősi praktika garantáltan segít

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 19:45
Gyakran több, mint egyszerű zavaró tényező: sok esetben komoly egészségügyi problémára utalhat. Létezik azonban egy egyszerű, ősi módszer a horkolás ellen.
Porosz Viktória
Az obstruktív alvási apnoéban szenvedőknél alvás közben többször is hosszabb időre kimarad a légzés. Ez nemcsak zavaró horkolást eredményez és a pihentető alvást teszi lehetetlenné, hanem hosszú távon növeli a magas vérnyomás, a szívbetegségek és a stroke kialakulásának kockázatát.  

Egy férfi légzéstechnikát végez a horkolás megelőzése érdekében
Egy ősi indiai módszer lehet a horkolás ellenszere
Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Ősi technika segíthet a horkolás ellen

Az erős horkolást kiváltó obstruktív alvási apnoé ellen általánosan alkalmazott kezelés a CPAP-gép, amely levegőt fúj a légutakba, hogy azok ne záródjanak el. Ez ugyan hatékony, de sokan kényelmetlennek, zajosnak, vagy nehezen megszokhatónak találják. Nemrég ellenben egy különös, ősi indiai légzéstechnika került a figyelem középpontjába: a shankh-fúvás, vagyis kagylókürt-fújás. A módszert Indiában évezredek óta spirituális és rituális gyakorlatként használják, de egy friss kutatás szerint komoly egészségügyi előnyei is lehetnek. 

Ígéretes kutatás

A kutatók 30 középsúlyos, alvási apnoéval élő, 19–65 év közötti beteget vontak be egy hat hónapig tartó vizsgálatba. A résztvevőket két csoportra osztották:

  • az egyik csoport megtanulta a kagylókürt-fúvást;
  • a másik csoport egyszerű mélylégzést gyakorolt.

Mindkét csoport tagjai napi legalább 15 percet gyakoroltak heti öt napon át. A hatásokat alváslaboros mérésekkel és kérdőívekkel értékelték.

Mit tapasztaltak?

A kagylókürtöt fújó csoportnál 34 százalékkal csökkent a nappali álmosság, éjszaka óránként 4–5-tel kevesebb légzéskimaradás fordult elő, és magasabb lett az éjszakai vér-oxigénszintjük.
A kutatók szerint a technika lényege az erőteljes kilégzés és a légáramlás ellenállása, ami edzi a felső légutak izmait, így azok kevésbé hajlamosak alvás közben összeesni.

Hogyan kell fújni a kagylókürtöt?

A kagylókürt-fúvás különleges, egyszerre erőt és koncentrációt igénylő gyakorlat.

  1. Lassan, mélyen lélegezz be, egészen a tüdőd alsó részéig megtöltve a levegőt.
  2. Hosszan, erőteljesen fújd ki a levegőt szorosan összezárt ajkakon keresztül a kagylókürt nyílásába.

A kilégzés közben keletkező rezgések és a légellenállás intenzíven dolgoztatja a torkot és a lágy szájpadot – ezeket az izmokat kell megerősíteni ahhoz, hogy a légutak éjszaka nyitva maradjanak.
A kagylókürt belsejében csigavonalban futó járatok nemcsak az eszköz különleges, mély hangjáért felelősek, hanem sajátos rezgéseket is keltenek. Ezek a rezgések stimulálhatják a légutak környéki izmoknak – mintha minden fújással egy belső mikroedzést kapnának.

Mit mondanak a szakértők?

A kagylókürt fújásánál a lassú, mély belégzést egy erős, hosszan kitartott kifújás követi. Az eközben keletkező rezgések és a légáramlás ellenállása edzik a felső légutak izmait, amelyek alvási apnoé esetén hajlamosak elernyedni

– fejtette ki dr. Krishna K. Sharma, a fentebb részletezett kutatás vezetője.

Egy próbát megér

A kagylókürt-fúvás olcsó praktika, nem igényel speciális gépet és a hagyományos kezelések mellett is alkalmazható. A kutatók jelenleg egy, a korábbinál nagyobb, több kórház betegeit érintő vizsgálatot terveznek, hogy kiderítsék, valóban hosszú távú és széles körben alkalmazható megoldás lehet-e.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

