Kibírhatatlanul horkol a párod? Ez az ősi praktika garantáltan segít

Az obstruktív alvási apnoéban szenvedőknél alvás közben többször is hosszabb időre kimarad a légzés. Ez nemcsak zavaró horkolást eredményez és a pihentető alvást teszi lehetetlenné, hanem hosszú távon növeli a magas vérnyomás, a szívbetegségek és a stroke kialakulásának kockázatát.

Egy ősi indiai módszer lehet a horkolás ellenszere

Fotó: fizkes / Shutterstock

Ősi technika segíthet a horkolás ellen

Az erős horkolást kiváltó obstruktív alvási apnoé ellen általánosan alkalmazott kezelés a CPAP-gép, amely levegőt fúj a légutakba, hogy azok ne záródjanak el. Ez ugyan hatékony, de sokan kényelmetlennek, zajosnak, vagy nehezen megszokhatónak találják. Nemrég ellenben egy különös, ősi indiai légzéstechnika került a figyelem középpontjába: a shankh-fúvás, vagyis kagylókürt-fújás. A módszert Indiában évezredek óta spirituális és rituális gyakorlatként használják, de egy friss kutatás szerint komoly egészségügyi előnyei is lehetnek.

Ígéretes kutatás

A kutatók 30 középsúlyos, alvási apnoéval élő, 19–65 év közötti beteget vontak be egy hat hónapig tartó vizsgálatba. A résztvevőket két csoportra osztották:

az egyik csoport megtanulta a kagylókürt-fúvást;

a másik csoport egyszerű mélylégzést gyakorolt.

Mindkét csoport tagjai napi legalább 15 percet gyakoroltak heti öt napon át. A hatásokat alváslaboros mérésekkel és kérdőívekkel értékelték.

Mit tapasztaltak?

A kagylókürtöt fújó csoportnál 34 százalékkal csökkent a nappali álmosság, éjszaka óránként 4–5-tel kevesebb légzéskimaradás fordult elő, és magasabb lett az éjszakai vér-oxigénszintjük.

A kutatók szerint a technika lényege az erőteljes kilégzés és a légáramlás ellenállása, ami edzi a felső légutak izmait, így azok kevésbé hajlamosak alvás közben összeesni.

Hogyan kell fújni a kagylókürtöt?

A kagylókürt-fúvás különleges, egyszerre erőt és koncentrációt igénylő gyakorlat.

Lassan, mélyen lélegezz be, egészen a tüdőd alsó részéig megtöltve a levegőt. Hosszan, erőteljesen fújd ki a levegőt szorosan összezárt ajkakon keresztül a kagylókürt nyílásába.

A kilégzés közben keletkező rezgések és a légellenállás intenzíven dolgoztatja a torkot és a lágy szájpadot – ezeket az izmokat kell megerősíteni ahhoz, hogy a légutak éjszaka nyitva maradjanak.

A kagylókürt belsejében csigavonalban futó járatok nemcsak az eszköz különleges, mély hangjáért felelősek, hanem sajátos rezgéseket is keltenek. Ezek a rezgések stimulálhatják a légutak környéki izmoknak – mintha minden fújással egy belső mikroedzést kapnának.