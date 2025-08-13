Fekete csík jelent meg a 3 gyermekes édesanya körmén: sokkoló, minek a jele volt

Megmentette az életét egy háromgyermekes édesanyának az, hogy úgy döntött, megválik műkörmétől. Lucy Thompson ugyanis azzal szembesült, hogy egy fekete vonal található a bal hüvelykujján. Először azt hitte, zúzódás lehet, ezért nem is aggódott. Végül egy barátja volt az, aki rávette, menjen vele az orvoshoz. Ez pedig rendkívül fontos döntésnek bizonyult. Már az első vizsgálat során kiderült ugyanis, hogy a körmében található sötét színű vonal valójában egy ritka bőrrák jele.

Életet mentett műkörömeltávolítása.Fotó: pexels

Habár az első tesztek végül nem hoztak egyértelmű eredményt, egy második biopszia igazolta, hogy a körömágyában rákmegelőző állapotban lévő sejteket találtak, amelyeket ezt követően rögtön el is távolítottak. Ez pedig azért volt fontos, mert a sejtek idővel rákossá alakulhattak volna, és szétterjedhettek volna a testében.

Ha nem kezelik, nagyon nagy esély volt rá, hogy bőrrák alakul ki belőle

- közölte a családanya, aki, amint meghallott első vizsgálata során, hogy akár rákos is lehet, rögtön a legrosszabbra gondolt. Arra, hogy ki fog gondoskodni a gyerekeiről úgy, ahogy azt ő, az anyjuk tette.

Nem akartam elhagyni őket.

Lucy subungual melanómával "küzdött". Egy olyan bőrrákkal, amely a körömágy alatt fejlődik ki. Leggyakoribb tünete a körmön megjelenő fekete vagy barna csík. Egyéb jelek lehetnek a köröm berepedése, deformálódása, szabálytalan pigmentáció, illetve duzzanat és gyulladás. Ez a ráktípus nem függ a napozástól, leggyakrabban a nagylábujjon, a hüvelykujjon vagy a mutatóujjon alakul ki.

Szerencsére az eltávolítás óta nem volt semmi bajom, de azóta rendszeresen átnézetem a körmeimet. Ha csináltatok is esetleg műkörmöt, azt csak egy hétig hagyom fenn

- árulta el Lucy, aki szerint azért olyan ritka a subungual melanóma túlélési aránya, mert sokan egyszerűen csak egy furcsa csíknak gondolják a feketeséget a körmükben. Pont úgy, ahogy eleinte ő is tette, írja a LadBible.