,,Orvos vagyok: ha este ekkor iszol, az tönkreteszi az alvásodat"

Egy szakértő felfedte, hogy meddig szabad inni este ahhoz, hogy még pihentető és nyugodt alvásunk legyen. Ha nem akarsz kialvatlan lenni, kerülnöd kell az alkoholfogyasztást az esti órákban. Előfordulhat, hogy este megkívánsz egy pohár bort vagy koktélt, de Dr. Victoria Hayes szerint érdemes lenne előtte átgondolni a dolgot. Egyetlen ital is megzavarhatja a rutint.

Persze a mértékletesség mindig legyen fő szempont! / Forrás: Freepik.com

Dr. Hayes szerint az este kilenc után elfogyasztott italok nagyban befolyásolhatják az esti közérzetet és az alvást.

Még egy ital is, ha túl közel van az alvásidőhöz, megzavarhatja a szervezet regenerálódási és pihenési képességét

- mondja a szakember.

Lehet, hogy gyorsabban fogsz elaludni egy-egy ital után, de az alkohol blokkolja a REM-fázist, így nem lesz kipihent az ébredés. Az alkohol kezdetben nyugtató is lehet, de ez a hatás hamar elmúlik az alvási idő alatt, ami megemelkedett pulzusszámot, szakaszos alvást és felületes pihenést okoz.

Nagyobb valószínűséggel ébredsz fel a kora reggeli órákban fáradtan és kábultsággal vagy szorongásérzéssel. Akkor a legintenzívebb a hatás, ha az alkoholt három órával a lefekvés előtt fogyasztjuk.

Súlyosbíthatja ráadásul a horkolást és az alvási apnoe tüneteit is. Dr. Hayes szerint az a legbiztosabb, ha este 7-8 fele már abbahagyjuk az alkoholfogyasztást, attól függően, mikor szoktunk lefeküdni aludni - írja az Express.