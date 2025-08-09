Nézd meg a körmöd – ha így áll, rákos lehetsz

A tüdőrák az egyik vezető halálok, részben azért, mert gyakran csak előrehaladott állapotban okoz feltűnő tüneteket. Létezik azonban egy kevésbé ismert figyelmeztető jel, amelyet a kezeden és a körmödön vehetsz észre. Ha időben felismered, komoly szerepe lehet a diagnózis korai felállításában, és akár az életedet is megmentheti.
A tüdőrák egyik ritkábban említett tünete az ujjak végének megvastagodása és a körömlemez ívének megváltozása. Ilyenkor a körmök ívesebbé, lefelé hajlóvá válnak, a köröm alatti bőr megpuhul, az ujjbegyek duzzadtabbnak, teltebbnek tűnnek. Ez az úgynevezett dobverőujj elváltozás, amely lassan, fokozatosan alakul ki. Mivel nem okoz fájdalmat vagy kellemetlenséget, sokan nem veszik észre, vagy nem tulajdonítanak neki jelentőséget.
Tedd össze a két mutatóujjad utolsó ujjperceit úgy, hogy a körmök teljesen összeérjenek. Ha a körmeid között egy apró rés látszik, minden rendben. Ha viszont ez a rés hiányzik, érdemes minél előbb orvoshoz fordulnod, mert ez betegség jele is lehet.
Ez a fajta köröm- és ujjbegyelváltozás nem maga a betegség, hanem egy tünet. A leggyakrabban ilyenkor tüdőrák áll a hátterében. Becslések szerint azoknak a nagy része, akiknél kialakul ez az elváltozás, valamilyen tüdődaganattal él.
Előfordulhat az is, hogy genetikai adottságról van szó és nem áll mögötte betegség, de ezt csak orvos tudja megállapítani.
A tüdőrák korai stádiumban gyakran nem jár feltűnő panaszokkal. Sok esetben nem jelentkezik köhögés, légszomj vagy mellkasi fájdalom. Előfordulhat, hogy az ujjak végének megvastagodása vagy a köröm formájának megváltozása az egyetlen észlelhető jel. Ha ilyet tapasztalsz, érdemes utánajárni. A korai felismerés jelentősen javíthatja a kilátásokat, hiszen ilyenkor még nagyobb az esély arra, hogy a betegség kezelhető stádiumban van.
Az alábbi tünetek önmagukban is gyanúra adhatnak okot – főként, ha tartósan fennállnak:
• három hétnél tovább tartó köhögés;
• mellkasi vagy vállba sugárzó fájdalom;
• légszomj, zihálás;
• véres köpet;
• visszatérő légúti fertőzések;
• rekedtség;
• fáradékonyság;
• duzzanat az arcon vagy a nyakon.
Ha ezek bármelyikét tapasztalod, különösen, ha dohányzol vagy korábban dohányoztál, érdemes mielőbb orvoshoz fordulnod.
Ha azt veszed észre, hogy az ujjaid vége duzzadtabb, a körmöd erősebben ívelt, vagy nem látszik a fényablak a két köröm között, ne halogasd a kivizsgálást. A háziorvos fizikai vizsgálat után szükség esetén további vizsgálatokat javasolhat, például mellkasröntgent, CT-t vagy vérképet.
Magát az ujjvég elváltozását nem kell kezelni. A cél a mögöttes betegség – például tüdőrák – mielőbbi felismerése és kezelése. Minél korábban indul el a kivizsgálás, annál nagyobb esély van a gyógyulásra.
Ezek is érdekelhetnek:
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.