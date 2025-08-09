Nézd meg a körmöd – ha így áll, rákos lehetsz

A tüdőrák az egyik vezető halálok, részben azért, mert gyakran csak előrehaladott állapotban okoz feltűnő tüneteket. Létezik azonban egy kevésbé ismert figyelmeztető jel, amelyet a kezeden és a körmödön vehetsz észre. Ha időben felismered, komoly szerepe lehet a diagnózis korai felállításában, és akár az életedet is megmentheti.

Rák esetén dobverőujj elváltozás jöhet létre: az ujjak végei kiszélesednek, a körmök domborúbbá válnak.

Fotó: Wikipédia/Jerry Nick, M.D.

A köröm és az ujjbegy is jelezheti a tüdőrákot

A tüdőrák egyik ritkábban említett tünete az ujjak végének megvastagodása és a körömlemez ívének megváltozása. Ilyenkor a körmök ívesebbé, lefelé hajlóvá válnak, a köröm alatti bőr megpuhul, az ujjbegyek duzzadtabbnak, teltebbnek tűnnek. Ez az úgynevezett dobverőujj elváltozás, amely lassan, fokozatosan alakul ki. Mivel nem okoz fájdalmat vagy kellemetlenséget, sokan nem veszik észre, vagy nem tulajdonítanak neki jelentőséget.

Egyszerűen, otthon is ellenőrizheted

Tedd össze a két mutatóujjad utolsó ujjperceit úgy, hogy a körmök teljesen összeérjenek. Ha a körmeid között egy apró rés látszik, minden rendben. Ha viszont ez a rés hiányzik, érdemes minél előbb orvoshoz fordulnod, mert ez betegség jele is lehet.

Milyen betegségek állhatnak mögötte?

Ez a fajta köröm- és ujjbegyelváltozás nem maga a betegség, hanem egy tünet. A leggyakrabban ilyenkor tüdőrák áll a hátterében. Becslések szerint azoknak a nagy része, akiknél kialakul ez az elváltozás, valamilyen tüdődaganattal él.

Ilyen más betegségek is okozhatják:

krónikus tüdőbetegségek (pl. hörgőtágulat, cisztás fibrózis);

szívbetegségek;

májkárosodás (pl. májcirrózis);

bizonyos fertőzések, például hepatitis B vagy C;

más típusú daganatok, például limfóma.

Előfordulhat az is, hogy genetikai adottságról van szó és nem áll mögötte betegség, de ezt csak orvos tudja megállapítani.

Lehet, hogy ez az egyetlen tünet

A tüdőrák korai stádiumban gyakran nem jár feltűnő panaszokkal. Sok esetben nem jelentkezik köhögés, légszomj vagy mellkasi fájdalom. Előfordulhat, hogy az ujjak végének megvastagodása vagy a köröm formájának megváltozása az egyetlen észlelhető jel. Ha ilyet tapasztalsz, érdemes utánajárni. A korai felismerés jelentősen javíthatja a kilátásokat, hiszen ilyenkor még nagyobb az esély arra, hogy a betegség kezelhető stádiumban van.