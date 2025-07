Talasszofóbia - A mélyvíztől való félelem hálójában

Hatással van a mindennapokra

A talasszofóbia tünetei gyakran intenzívek és zavaróak lehetnek, különösen akkor, ha az illető nem is sejti, mi váltja ki őket.

– A leggyakoribb testi jelek közé tartozik a szapora szívverés, izzadás, légszomj, hányinger, remegés vagy szédülés. Pszichés síkon jelentkezhet erős szorongás, halálfélelem, pánikroham, sőt, disszociáció is, ilyenkor a tudat és az érzés teljesen eltávolodik a pillanatnyi valós helyzettől. A fóbiás személy kerüli a nyaralásokat, hajókirándulásokat, sőt még a vízparti fotók vagy tenger alatti felvételek nézését is. A társas kapcsolatokra is kihathat, hiszen sokan szégyellik az irracionális félelmüket, és nem mernek beszélni róla. Gyermekeknél alvászavar, éjszakai rémálmok, illetve víziszony is megfigyelhető. Ha a félelem állandósul, komoly hatással lehet a mentális jóllétre, és akár más szorongásos zavarokkal, például agorafóbiával is társulhat. Éppen ezért fontos a felismerés és a megfelelő pszichológiai támogatás – figyelmeztet dr. Makai Gábor.

Le lehet győzni a rettegést

Mint minden specifikus fóbiatípus, ez is jól kezelhető, különösen, ha időben felismerik.

– A kognitív viselkedésterápia az egyik leghatékonyabb módszer, amely során a terapeuta segít feltérképezni a félelem mögötti gondolati mintákat – árulja el szakértőnk. – Az úgynevezett expozíciós terápia során fokozatosan, biztonságos körülmények között történik a szembesítés – például tengerfotók, VR-szimulációk vagy hangfelvételek segítségével. Ezzel a módszerrel új asszociációk épülnek ki a régi félelem helyére. Relaxációs technikák, például légzőgyakorlatok, mindfulness vagy imagináció is sokat segíthetnek a szorongás csillapításában. Súlyosabb esetekben a terápia gyógyszeres támogatással is kiegészülhet, például szorongásoldóval, de ez mindig csak ideiglenes megoldás lehet. Fontos megérteni, hogy a gyógyulás nem egyik napról a másikra történik, de következetességgel és szakmai támogatással tartós eredmény érhető el. Az első lépés mindig a bátor döntés: szembenézni a félelemmel.